Cena Lukaku, influencer smentisce in lacrime: il web la condanna

E’ lei o non è lei? Chi ha chiamato i carabinieri durante la cena per il compleanno di Lukaku facendo scatenare la bufera sul centravanti dell’Inter e sugli altri giocatori presenti alla festa fuori orario consentito per le norme anti-Covid? In tanti hanno identificato in Giulia D’Urso, influencer da 400.000 follower su Instagram, volto noto sia sul web che in tv, l’autrice della soffiata alle forze dell’ordine ma la donna si difende sui social.

La D’Urso smentisce tutto su Instagram

Giulia D’Urso ha risposto con una storia su Instagram in cui, in lacrime, ha smentito tutto: “Non sono stata io, mi stanno massacrando, state dicendo solo falsità sul mio conto e mi difenderò nelle sedi opportune. Non sono così stupida da aver chiamato io le Forze dell’Ordine. Dicono anche che sono stata multata ma anche questo non è vero. L’unica cosa che ho sbagliato è aver partecipato a quella cena, ma non per questo devo essere massacrata così”.

I tifosi attaccano la D’Urso

Parole che non sono bastate per evitarle la gogna mediatica sul web: “Giulia D’urso prossima concorrente del gfvip…matematico” o anche: “Si può vivere anche senza social… Solo che tocca lavorare” oppure: “Che si fa per un po’ di fama …. si chiamano le guardie !!!”.

Arrivano le accuse più pesanti: “Cioè prima vai a questa cena/festa e poi improvvisamente ti viene in mente che c’è il coprifuoco e una normativa anti-covid che state violando, denunciando tutto ai carabinieri? Bella mia qui nessuno è fesso. Con questa mossa hai solo voluto farti pubblicità, altrimenti saresti rimasta a casa tua!”

C’è chi cita un’uscita di Berlusconi del passato: “So che a Berlino Est stanno girando un film sulla STASI: la suggerirò per il ruolo di delatrice”, chi non perdona: “Si predica bene e si razzola male… la maggior parte delle persone rispetta il coprifuoco, tu?”. Infine non manca qualcuno che prende le sue difese: “Il vicino di McKennie è stato fatto passare come eroe nazionale e veniva persino intervistato mentre lei viene massacrata. Assurdo”.

SPORTEVAI | 15-05-2021 09:24