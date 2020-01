Centrocampo: il piano di Marotta fa sognare gli interisti

Che Inter sarà quella che verrà fuori dal mercato di gennaio? Se lo chiedono i tifosi, che anche oggi leggono succulenti indiscrezioni di mercato riguardo probabili rinforzi in arrivo nella sessione invernale. Arturo Vidal resta l’obiettivo numero uno di Beppe Marotta, la trattativa con il Barcellona per l’ex centrocampista della Juventus è avanzata e in casa Inter c’è un certo ottimismo.

SOGNO NERAZZURRO. Tuttavia è un altro il nome che fa sognare i tifosi interisti: Christian Eriksen. Il 27enne danese ha scelto di non rinnovare il suo contratto con il Tottenham che, a questo punto, deve provare a venderlo a gennaio per non perderlo a zero nella prossima estate.

Secondo Tuttosport, l’Inter è pronta a inserirsi per acquistare subito il giocatore, sottraendosi ad un’asta che, a giugno, farebbe schizzare verso l’alto l’ingaggio del giocatore, rendendolo irraggiungibile per i nerazzurri.

Il Tottenham chiede 20 milioni di euro per lasciare andare Eriksen a gennaio, ma Marotta intende abbassare le pretese del club londinese perché punta al doppio colpo: Vidal e Eriksen, insieme, a gennaio.

STRATEGIE DEI TIFOSI. Il nome del danese, naturalmente, è quello che infiamma le pagine social nerazzurre. “Vendi ora Brozovic pure per 30 milioni così lo prendi facile”, suggerisce Fabio su una delle pagine Facebook dedicate all’interismo: un commento, il suo, che fa capire come Eriksen sia davvero il giocatore più ambito da parte dei tifosi.

“Godo come un riccio”, dice Andrea, replicando uno dei tormentoni degli ultimi mesi sul web. Emanuele, invece, suggerisce un’altra strategia: “Soldi adesso per Eriksen ed a quel punto lasci stare Vidal, magari facendo rientrare il Ninja (Nainggolan, ndr): so che sembra impossibile”.

Se si dovesse invece scegliere tra Vidal e Eriksen, Simone non avrebbe dubbi: “Conviene prendere Eriksen adesso per l’età, visto che ha 5 anni in meno… l’ingaggio devono mettere in conto sui 9/10 milioni”. Infine, ecco la preghiera di Ettore: “Con tutti e due sarebbe un centrocampo da sogno: forza Beppe facci questi regali”.

SPORTEVAI | 02-01-2020 10:10