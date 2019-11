Ceppitelli: "La squadra continua a crescere"

Il capitano del Cagliari Luca Ceppitelli a TMW Radio ha parlato del momento della squadra: "La classifica è frutto di una programmazione e di una società che vuole crescere. La volontà è quella e piano piano si stanno vedendo i risultati. Ancora purtroppo sono out, ho un problema alla fascia plantare. Pensavo fosse una cosa più breve, ma sto lavorando sodo per rientrare prima possibile. Spero per rientrare contro la Samp. Il bello di questa squadra è che chiunque scende in campo fa bene e rende al meglio. E' il frutto di un grande gruppo che lavora sodo e di uno staff che ti fa rendere al massimo. La coesione sta contribuendo tanto".

"Migliorarla ancora sarebbe chiedere troppo. Non puntiamo allo scudetto ma l'obiettivo è continuare su questo trend. Se lo abbiamo fatto, non è frutto del caso. La squadra ha qualità e ognuno le mette al servizio della squadra. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare. Non sarà facile rimanere in una situazione di classifica come quella attuale, ci sono squadre forti e attrezzate contro. Noi lavoriamo serenamente, vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno e poi il resto si vedrà. Quando raggiungeremo la salvezza, vedremo fare ancora meglio. Ce la possiamo giocare un pò contro tutti. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Dobbiamo credere più degli altri. Se lo spirito sarà quello giusto, ce la potremo giocare".

SPORTAL.IT | 21-11-2019 16:26