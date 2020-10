Cereghini: "Rossi-Morbidelli binomio mai visto"

Il pilota e giornalista Nico Cereghini su Moto.it ha esaltato la futura accoppiata Petronas Rossi-Morbidelli: “Sapete che la coppia mi pare molto ben assortita? Così ben assortita che mi aspetto sorprese. E’ una formazione ben messa sul piano tecnico, perché il team Petronas è oggi il miglior team satellite del mondiale; ma anche e soprattutto sul piano sportivo e umano. Se è vero che il primo rivale è il tuo compagno di squadra, come si dice, in questo caso credo che possa nascere un tipo di rivalità soltanto positivo”, ha scritto.

“Non ho mai visto, a memoria, un binomio così particolare. Anche perché non si è mai visto un pilota resistente come Valentino, che affronterà la sua ventiseiesima (!) stagione mondiale… Comunque sia, i due piloti sono amici da anni, hanno un ottimo rapporto e, almeno sulla carta, hanno anche obiettivi diversi”.

Non ci saranno problemi o gelosie nel team: ” Se Franco comincerà a vincere a ripetizione, Valentino sarà soltanto contento, per l’amico e anche per la qualità della verifica: vorrà dire che ha fatto bene a prendere le cose come ha fatto e che il momento di lasciare è decisamente arrivato. Potrebbe anche succedere il contrario, dite? Lo dico anch’io ma sottovoce, che resti tra noi, non raccontatelo in giro perché è pura fantascienza. Però, aggiungo, non si sa mai: un Rossi libero di testa potrebbe trovare stimoli inimmaginabili”.

OMNISPORT | 06-10-2020 10:38