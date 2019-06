Bruno Cerella è stato tra i protagonisti del successo della Reyer in gara-1. “Sassari ha giocato la partita combattendo ma noi non abbiamo mollato: siamo stati solidi per quaranta minuti, anche se non belli” dice ai microfoni della Rai.

“Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, con il tiro (da 3, a fil di sirena, ndr) di Austin Daye per esempio: questa è la pallacanestro” aggiunge l’ex Olimpia Milano.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 22:56