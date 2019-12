Cerella contro l'Olimpia: il grande ex avvisa Milano

Reyer Venezia contro Olimpia Milano è anche la sfida del cuore di Bruno Cerella, che da giocatore orogranata affronterà un bel pezzo del suo passato.

"Per la Reyer sarà una gara importantissima e siamo consapevoli di quanto valga per noi – le sue parole -. Vogliamo migliorare la nostra classifica in vista del termine dell'andata, se vogliamo raggiungere la Final Eight di Coppa Italia che rappresenta uno dei nostri obiettivi stagionali. Affronteremo una squadra di spessore, sarà dura dal punto di vista fisico e per il loro talento. Ma noi puntiamo a esprimere il nostro gioco, partendo dalla testa e dalla difesa".

SPORTAL.IT | 14-12-2019 11:08