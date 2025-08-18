Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su 20. In palio c’è la qualificazione ai sedicesimi, dove il Venezia attende già la vincente. Sfida secca: con la parità al 90' si va ai rigori

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Coppa Italia porta sul campo un incrocio affascinante tra realtà lontane per storia e categoria: allo stadio Domenico Monterisi, lunedì 18 agosto alle 18, l’Audace Cerignola riceve il Verona per i trentaduesimi di finale. In palio c’è la qualificazione ai sedicesimi, dove il Venezia attende già la vincente. In caso di equilibrio al termine dei 90 minuti non ci saranno supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Coppa Italia contro una squadra di serie A, Cerignola sogna

Per i pugliesi si tratta di un appuntamento che ha il sapore della storia. L’allenatore Vincenzo Maiuri non nasconde l’entusiasmo ma chiede massima concentrazione: “Un appuntamento storico richiede una prestazione storica da parte della squadra sotto tutti i punti di vista. I giocatori si son messi a disposizione come sempre, mostrando tanto attaccamento alla maglia e spirito di appartenenza. Non voglio che si scenda di mezzo millimetro, serve il 100% da parte di tutti noi”.

Il tecnico gialloblù sa bene che il divario di due categorie non è semplice da colmare, ma punta sull’orgoglio: “Il Verona troverà un Cerignola accanito, concentrato, deciso, compatto e convinto. Ci sono due categorie di differenza, questo è vero, ma c’è una squadra che farà di tutto per rendere queste due categorie meno distanti e per cercare di ridurre questo gap”. Sul fronte formazione, Maiuri confermerà quasi in blocco l’undici visto contro l’Avellino – una rivincita dopo l’amarezzadel finale della serie C nella passata stagione -con l’assenza sicura di Martinelli per motivi familiari e il dubbio legato a Bianchini.

La trappola da evitare per il Verona

Dall’altra parte, Paolo Zanetti invita il Verona a non sottovalutare la trasferta in Puglia. “Mi aspetto una gara che, al di là dell’avversario, che è di due categorie inferiori, non dobbiamo assolutamente sbagliare nell’atteggiamento. Dobbiamo andare in campo con l’idea chiara di passare il turno. È un momento particolare, ma sta a noi affrontare la partita nel modo giusto”.

L’allenatore degli scaligeri avrà a disposizione quasi tutta la rosa, con Ebosse fermato da un affaticamento muscolare e non convocato. Rientra in panchina Sarr, mentre Mosquera, bisognoso di minuti, dovrebbe partire titolare in attacco. Da valutare la scelta tra Lorenzo e Perilli in porta, anche se le gerarchie restano chiare: “Abbiamo fiducia in Lorenzo e vogliamo andare avanti con lui, questo non è in discussione. Su cosa faremo domani mi confronterò con il preparatore dei portieri”. A destra, con Tchatchoua out, le soluzioni restano Fallou o Oyegoke, in base agli equilibri difensivi.

Probabili formazioni Audace Cerignola-Verona

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Giuliodori, Ligi; Russo, Coccia, Bianchini, Cretella, D’Orazio; Cuppone, Emmausso.

Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Nunez, Slotsager, Valentini; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Frese; Giovane, Mosquera.

Dove vedere Audace Cerignola-Verona in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su 20, disponibile al numero 20 del digitale terrestre e al 151 di Sky. Per lo streaming sarà possibile collegarsi tramite Mediaset Infinity, sia via app che sito web.