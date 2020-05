Cerri distrugge l'auto, ma se la cava

Deludente sul piano tecnico, la stagione di Alberto Cerri si arricchisce di un altro episodio da non ricordare.

Come riportato da "L’Unione Sarda", infatti, il 24enne attaccante della Spal è stato vittima di un incidente stradadale avvenuto a Ferrara. Cerri era a bordo della sua Porsche quando per motivi in corso di accertamento si è scontrato con un’altra vettura ad un incrocio, fortunatamente senza riportare conseguenze. Illeso anche il conducente dell'altra auto.

La vettura di Cerri è stata portata via dal carro attrezzi, ma il giocatore potrà riprendere ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra nei prossimi giorni, quando scatterà il via libera per le sedute collettive.

Cerri, il cui cartellino è ancora di proprietà del Cagliari, è arrivato alla Spal a gennaio in prestito in cambio di Alberto Paloschi, ma non è ancora riuscito a debuttare con la nuova maglia a causa di un infortunio.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 20:11