Cerruti stila la tabella-Champions: Milan o così o sei fuori

La sconfitta nel derby non ha solo amareggiato il mondo-Milan per la rivalità con i cugini ma ha minato molte certezze in casa rossonera. La striscia positiva interrotta ha riportato a galla equivoci tattici e dubbi sulle scelte di Gattuso. Fino a prima della sfida con l’Inter si parlava di lotta per il secondo posto, ora si ha paura di perdere il quarto. Alberto Cerruti analizza le difficoltà del Milan e scrive su Milannews: “Le ultime tre partite, contro la Lazio in coppa Italia, il Chievo e l’Inter in campionato, hanno mostrato crepe che nemmeno Piatek ha saputo nascondere. E con il ritorno delle nubi sul cielo rossonero, ingigantite dal 3-2 del derby, sono tornate le critiche a Gattuso, accusato di presentare una squadra troppo difensiva, con il sacrificio tattico di Paquetà schierato sulla sinistra e non al centro alle spalle di Piatek. Ecco perché, dopo aver perso il terzo posto, è vietato perdere il quarto, che in fondo era l’obiettivo di inizio stagione”.

BISOGNA CAMBIARE – Il primo step è cambiare qualcosa in formazione e la storica firma della Gazzetta suggerisce: “Per evitare pericolosissime ricadute, quindi, Gattuso deve rilanciare la squadra facendo scelte coraggiose, a costo di rinunciare alla propria coerenza mista a riconoscenza, che in certi casi però rischia di sfociare in testardaggine. Tra Calhanoglu e Susouno è di troppo, mentre Cutrone utilizzato soltanto in casi d’emergenza diventa suo malgrado il simbolo di una evidente contraddizione. Se infatti non può fare la seconda punta dall’inizio, sullo 0-0, perché può farlo quando la squadra sta soffrendo nel gioco e nel risultato, come accaduto nel derby”

LA TABELLA – Infine Cerruti stila la sua personale tabella Champions:”La partita di Genova è soltanto la prima dello sprint finale, perché in queste ultime dieci giornate si deciderà anche il futuro di Gattuso, inevitabilmente legato ai risultati. Fare calcoli è difficile, ma proviamo lo stesso a stilare una tabella-Champions: un punto a Genova, 3 in casa con l’Udinese, 0 a Torino con la Juventus, 3 in casa con la Lazio, 3 a Parma, 1 fuori con il Torino, 3 in casa con il Bologna, 1 a Firenze, 3 in casa con il Frosinone, 3 fuori con la Spal. Il totale fa 21 punti in 10 partite e siccome, in caso di parità finale, il Milan sarebbe in vantaggio negli scontri diretti sia con la Roma sia con la Lazio che inseguono, crediamo che con questa media la Champions non sfuggirebbe. E a quel punto chi avrebbe il coraggio di contestare, o peggio mandare via Gattuso?”.

SPORTEVAI | 26-03-2019 08:36