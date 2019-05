Cerruti su Piatek: ecco perché è come Higuain

Non è riuscito ad andare a segno neanche in Fiorentina-Milan 0-1, dove ha offerto una prova volenterosa ma priva di contenuti. Krzysztof Piatek non riesce a risvegliarsi dal torpore realizzativo in cui è piombato e il Milan avrà bisogno dei suoi gol per tentare un ultimo disperato assalto al quarto posto in classifica, attualmente occupato dall’Atalanta e che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Ma cosa c’è dietro il digiuno del polacco?

Come il Pipita – Il giornalista della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti, nel suo editoriale per MilanNews, ha evidenziato che ci sono molte similitudini coi problemi che aveva anche Gonzalo Higuain, poi passato al Chelsea. Ecco un estratto: “Piatek è stato bravissimo a segnare all’inizio sfruttando le rare occasioni a disposizione, ma anche lui è sttao condannato all’isolamento tattico come Higuain. Un problema affiorato in modo evidente, e preoccupante, nell’ultimo derby che ha fatto scivolare il Milan dal terzo posto in giù, perché quella sera Piatek toccò soltanto 15 palloni in 99’ e per quel motivo avanzammo il sospetto che stesse per fare, a livello tattico, la stessa fine di Higuain”.

La difesa di Boniek – A difendere Piatek ci ha pensato invece il suo connazionale ed ex calciatore Zibi Boniek, che intervistato da Radio Sportiva ha affermato: “Piatek gioca su un’isola deserta perché nessuno rifornisce le giuste pallottole al pistolero, per usare un’espressione a lui cara. Suso e Calhanoglu, infatti, sono più portati a cercare la conclusione personale, mentre Kessie e Bakayoko sono bravi soprattutto in fase difensiva”.

SPORTEVAI | 14-05-2019 09:50