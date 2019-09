Cerruti trova l'errore di Giampaolo: Ha una sola via d'uscita

Alzi la mano chi – tra i tifosi del Milan – non ha esultato dopo aver letto le prime tre giornate del calendario. Mentre fioccavano i big-match (da Juve-Napoli al derby di Roma), i rossoneri avevano avuto un apparente aiuto dal sorteggio. Tre partite di fila sulla carta abbordabili, con Udinese, Brescia e Verona che avrebbero potuto proiettare la squadra di Giampaolo anche a punteggio pieno nei sogni più arditi. Con quindi la possibilità di arrivare al derby con l’Inter in posizione di forza e di ritrovata autostima. Come è andata finora lo sanno tutti: sconfitta dolorosa a Udine e vittoria sofferta col Brescia nell’attesa che si sveglino i giocatori migliori.

L’ATTACCO – Da qui parte Alberto Cerruti per mettere tutti in guardia. La firma della Gazzetta elenca su Milannews i rischi che si corrono e non ha paura di utilizzare la parola crisi. Il motivo? “Perché, al di là dei risultati, in due mesi di lavoro Giampaolo non ha ancora dato un’identità alla squadra”.

FUORI RUOLO – La critica principale rivolta all’allenatore rossonero è che si sta incaponendo a schierare giocatori fuori ruolo, “perché Calhanoglu non può trasformarsi nel nuovo Pirlo e tanto meno nel nuovo Rivera, del quale purtroppo porta il glorioso numero 10. Basta anche con Castillejo, improbabile seconda punta… e basta con Borini mediano”. Per Cerruti va dato spazio ai nuovi, vanno valorizzati i rinforzi e vanno messi alla prova: poi si vedrà se sono o no di qualità: “Nell’attesa, però, Giampaolo ha il dovere di utilizzarli e sempre nei ruoli giusti. Altrimenti sarà lui a dimostrare, suo malgrado, di essere fuori ruolo”.

