Ore decisive per il possibile arrivo di Riccardo Cervi a Trieste. L'Allianz è molto vicina alla chiusura per il centro di Reggio Emilia, che ha disputato appena 6 partite in questa stagione con Varese segnando 1.7 punti di media a partita.

Trieste, già rinforzata negli scorsi giorni dagli arrivi di Washington e Hickman, deve guardarsi dalla concorrenza di Napoli che non si è ancora arresa.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 11:21