Cesare Bovo prepara un'altra impresa

Tornato al Lecce da svincolato a campionato iniziato, dopo aver vissuto in giallorosso gli anni del debutto in Serie A sotto la gestione di Delio Rossi, ed aver conquistato una promozione nel 2003, Cesare Bovo sembra essere pronto per diventare uno dei leader di un gruppo pronto a fare da guastafeste nella lotta per i primi posti.

Del resto di doppi salti consecutivi se ne sono visti tanti nelle ultime stagioni e il Lecce sembra la più attrezzata tra le neopromosse. Dopo il successo di Verona, il campionato riparte mettendo di fronte ai salentini l’ostacolo Palermo, che evoca ai tifosi i ricordi della partita che sancì proprio la promozione del 2003. Bovo c’era e ne ha parlato in conferenza stampa: "Ho ancora ricordi nitidi della gara in maglia giallorossa con il Palermo del 2003, che sancì la promozione in Serie A, è un ricordo bellissimo".

L’ex torinista ha poi commentato il buon inizio di stagione della squadra, senza precludere nulla…: “Ci aspetta un percorso lungo, siamo ancora all’inizio, ma sicuramente la vittoria di Verona ci dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi anche se è presto per dire dove potremo arrivare. La cosa sicura è che se giochiamo con la testa giusta possiamo fare bene. Siamo un’ottima squadra, formata da un gruppo importante. Quello che mi ha colpito fin dal primo giorno è l’unione che regna nel nostro spogliatoio”.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 15:15