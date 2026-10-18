Cesena-Avellino 18 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 7ª giornata: Cesena-Avellino si gioca il 18 ottobre alle 17.15. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche a confronto.

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Il Cesena cerca il rilancio, l’Avellino vuole consolidarsi in zona playoff: al Dino Manuzzi di Cesena si gioca il 18 ottobre 2026 alle 17.15. I romagnoli sono decimi con 7 punti: una vittoria, quattro pareggi, una sconfitta, 7 gol segnati e 8 subiti. Gli irpini occupano il sesto posto a quota 10, con tre successi, un pareggio, due ko, 11 reti realizzate e 7 incassate. Tre punti separano le rivali: una sfida che può cambiare gli equilibri della prima metà della classifica.

Le ultime partite giocate da Cesena e Avellino

Il Cesena arriva dalla sconfitta per 2-0 contro il Benevento, che ha interrotto una sequenza di risultati utili caratterizzata soprattutto dai pareggi. Nelle ultime cinque gare i bianconeri hanno raccolto 6 punti, con una vittoria, tre pari e un ko. Più incisivo il percorso dell’Avellino: 10 punti nello stesso arco di partite, grazie a tre successi, un pareggio e una sconfitta. Il 4-1 sulla Sampdoria nell’ultimo incontro conferma il potenziale offensivo dei biancoverdi. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.

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Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Cesena Vittoria Pareggio Pareggio Pareggio Sconfitta 1 3 1 6 Avellino Vittoria Vittoria Pareggio Sconfitta Vittoria 3 1 1 10

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Cesena:

Virtus Entella – Cesena 1-2.

– 1-2. Cesena – Mantova 1-1.

– 1-1. Cesena – Cremonese 2-2.

– 2-2. Juve Stabia – Cesena 1-1.

– 1-1. Benevento–Cesena 2-0.

Il dettaglio delle ultime cinque partite dell’Avellino:

Avellino – Vicenza 3-0.

– 3-0. Modena – Avellino 0-1.

– 0-1. Avellino – Palermo 1-1.

– 1-1. Ascoli – Avellino 3-1.

– 3-1. Avellino–Sampdoria 4-1.

L’arbitro di Cesena–Avellino

A dirigere l’incontro sarà Daniele Perenzoni, affiancato dagli assistenti Gentile e Djurdjevic. Cerea sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Massimi, con Paganessi nel ruolo di AVAR. Nella Serie B 2026-27, le statistiche disponibili di Perenzoni si riferiscono a una sola partita: 25 falli fischiati, 3 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è quindi di 3 cartellini a incontro, con un provvedimento disciplinare ogni 8,3 falli: un campione ancora limitato per delineare tendenze consolidate.

Precedenti e curiosità su Cesena–Avellino

La tradizione spinge il Cesena, ma l’Avellino ha argomenti per provare a rovesciarla. I romagnoli hanno vinto oltre la metà dei precedenti in Serie B e al Manuzzi il confronto è ancora più netto: otto successi in dieci incontri. L’ultima sfida, però, è finita nelle mani degli irpini, che ora inseguono un bis raro nella storia di questo duello. Il presente racconta una squadra bianconera frenata dai pareggi e desiderosa di reagire al ko di Benevento, contro un’avversaria che può dare ulteriore valore al proprio avvio di campionato. Il contrasto emerge anche nel pressing: il Cesena recupera più palloni in avanti, l’Avellino ha saputo sfruttare meglio queste occasioni. Poi ci sono gli uomini capaci di cambiare la partita: Cristian Shpendi trova nel pubblico di casa una spinta speciale, mentre Besaggio si distingue per l’efficacia sotto porta. Tra precedenti favorevoli ai padroni di casa e segnali di crescita degli ospiti, il match offre diverse chiavi di lettura oltre ai tre punti in palio.

Il bilancio dei 20 precedenti cadetti sorride al Cesena : 11 vittorie contro le 5 dell’ Avellino , oltre a 4 pareggi. Gli irpini, però, hanno conquistato l’ultimo confronto per 3-1 a gennaio: vincere ancora significherebbe centrare due successi consecutivi contro i romagnoli soltanto per la seconda volta in Serie B, dopo la sequenza tra febbraio 2006 e dicembre 2007.

: 11 vittorie contro le 5 dell’ , oltre a 4 pareggi. Gli irpini, però, hanno conquistato l’ultimo confronto per 3-1 a gennaio: vincere ancora significherebbe centrare due successi consecutivi contro i romagnoli soltanto per la seconda volta in Serie B, dopo la sequenza tra febbraio 2006 e dicembre 2007. Il Manuzzi è storicamente un terreno difficile per l’ Avellino . Il Cesena ha vinto 8 dei 10 precedenti casalinghi, con un pari e una sconfitta: quell’80% rappresenta la sua migliore percentuale interna contro avversarie affrontate almeno dieci volte in Serie B.

. Il ha vinto 8 dei 10 precedenti casalinghi, con un pari e una sconfitta: quell’80% rappresenta la sua migliore percentuale interna contro avversarie affrontate almeno dieci volte in Serie B. Dopo il 2-0 incassato dal Benevento , il Cesena vuole evitare due sconfitte consecutive: non accade dallo scorso aprile, quando perse contro Juve Stabia e Palermo , sempre per 2-0, con Ashley Cole in panchina. I quattro pareggi nelle prime sei giornate costituiscono inoltre il dato più alto tra Serie A e Serie B: per i romagnoli è appena la terza partenza cadetta con quattro pari in sei incontri, dopo il 1980-81 e il 1968-69.

, il vuole evitare due sconfitte consecutive: non accade dallo scorso aprile, quando perse contro e , sempre per 2-0, con Ashley Cole in panchina. I quattro pareggi nelle prime sei giornate costituiscono inoltre il dato più alto tra Serie A e Serie B: per i romagnoli è appena la terza partenza cadetta con quattro pari in sei incontri, dopo il 1980-81 e il 1968-69. All’ Avellino basterebbe un punto per superare quota 10 dopo sette giornate per il terzo campionato cadetto disputato consecutivo: sarebbe una prima volta nella sua storia, calcolando sempre tre punti per vittoria. I tre successi iniziali eguagliano quelli dello scorso torneo; nel precedente campionato disputato, il 2017-18, erano stati quattro nelle prime sei gare.

basterebbe un punto per superare quota 10 dopo sette giornate per il terzo campionato cadetto disputato consecutivo: sarebbe una prima volta nella sua storia, calcolando sempre tre punti per vittoria. I tre successi iniziali eguagliano quelli dello scorso torneo; nel precedente campionato disputato, il 2017-18, erano stati quattro nelle prime sei gare. Pochi recuperi offensivi, ma ben sfruttati: l’ Avellino ne conta 22, il minimo del torneo, e ha già ricavato 2 gol da queste situazioni. Soltanto altre tre squadre hanno segnato più di una volta in questo modo: Palermo , Benevento e Pisa . Il Cesena ha recuperato 42 palloni in avanti, venti in più, senza ancora trasformarli in una rete.

ne conta 22, il minimo del torneo, e ha già ricavato 2 gol da queste situazioni. Soltanto altre tre squadre hanno segnato più di una volta in questo modo: , e . Il ha recuperato 42 palloni in avanti, venti in più, senza ancora trasformarli in una rete. Cristian Shpendi , capocannoniere del campionato con 6 reti, ne ha firmate 4 in casa. Dal 2024-25 ha segnato 20 gol interni: nessun calciatore nato dal 2003 in avanti ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni. Con lui in vetta ci sono Junior Kroupi e Chupe . Al Manuzzi ha già colpito anche l’ Avellino , il 9 novembre dello scorso torneo.

, capocannoniere del campionato con 6 reti, ne ha firmate 4 in casa. Dal 2024-25 ha segnato 20 gol interni: nessun calciatore nato dal 2003 in avanti ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni. Con lui in vetta ci sono e . Al Manuzzi ha già colpito anche l’ , il 9 novembre dello scorso torneo. La precisione di Besaggio è un’arma da sorvegliare: con il 60% di conversione, condivide con Hakan Çalhanoglu il primato tra i centrocampisti con almeno tre gol nei cinque maggiori campionati europei e nelle relative seconde divisioni.

Le statistiche stagionali di Cesena e Avellino

Il possesso palla è quasi identico, 46,4% per il Cesena e 46,6% per l’Avellino, ma l’efficacia offensiva cambia sensibilmente. Gli irpini hanno realizzato 11 gol contro 7, pur contando meno conclusioni nella rilevazione statistica: 47 contro 50. La precisione al tiro premia gli ospiti, con il 53,19% contro il 34%, così come la conversione delle occasioni, al 23,40% contro il 14%. Dietro, i biancoverdi hanno incassato una rete in meno e mantenuto la porta inviolata due volte, mentre i romagnoli hanno sempre subito gol. Il fattore campo presenta però un dato da non trascurare: il Cesena è ancora imbattuto al Manuzzi, seppure con tre pareggi e nessuna vittoria. L’Avellino, nelle due trasferte disputate, ha ottenuto un successo e una sconfitta.

Tra i singoli, il Cesena dipende soprattutto da Cristian Shpendi, autore di 6 dei 7 gol bianconeri; l’altra rete porta la firma di Antonio Fiori. Nell’Avellino comanda Raffaele Russo con 4 gol, seguito da Besaggio a 3, Walid Cheddira a 2 e da Brando Moruzzi e Martin Palumbo a 1. Il miglior assistman romagnolo è Dimitri Bisoli, con 2 passaggi vincenti, mentre tra gli irpini guida Andrea Favilli con 3. Sul piano disciplinare, Shpendi è il più ammonito del Cesena con 3 gialli e Antonio David ha ricevuto l’unica espulsione, per doppia ammonizione. Nell’Avellino il massimo è rappresentato dai 4 gialli di Besaggio, senza espulsioni registrate per la squadra. Tra i pali, Alessandro Siano non ha ancora chiuso una gara senza subire reti, mentre Tommaso Martinelli vanta 2 porte inviolate: entrambi hanno effettuato 21 parate.

Statistica Cesena Avellino Posizione in classifica 10ª 6ª Punti 7 10 Partite giocate 6 6 Vittorie 1 3 Pareggi 4 1 Sconfitte 1 2 Gol segnati 7 11 Gol subiti 8 7 Media gol segnati 1,17 1,83 Media gol subiti 1,33 1,17 Possesso palla 46,4% 46,6% Tiri nello specchio 17 25 Precisione al tiro 34% 53,19% Conversione al tiro 14% 23,40% Precisione nei passaggi 81,58% 83,18% Calci d’angolo 24 13 Falli commessi 85 69 Cartellini gialli 9 16 Espulsioni 1 0 Capocannoniere Cristian Shpendi: 6 Raffaele Russo: 4 Miglior assistman Dimitri Bisoli: 2 Andrea Favilli: 3 Giocatore più ammonito Cristian Shpendi: 3 Besaggio: 4 Giocatore con più espulsioni Antonio David: 1 Nessuno Porte inviolate del portiere Alessandro Siano: 0 Tommaso Martinelli: 2 Parate del portiere Alessandro Siano: 21 Tommaso Martinelli: 21

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cesena-Avellino? Cesena-Avellino si gioca il 18 ottobre 2026 alle ore 17.15, per la 7ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Cesena-Avellino? La partita si disputa all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Avellino? L’arbitro è Daniele Perenzoni, con Gentile e Djurdjevic come assistenti. Il quarto ufficiale è Cerea; al VAR c’è Massimi, affiancato dall’AVAR Paganessi.