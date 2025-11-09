Cesena-Avellino 9 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena-Avellino è il match della 12a giornata di Serie B 2025-26, in programma all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena domenica 9 novembre 2025 alle 15. I romagnoli arrivano da quarti in classifica con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), 16 gol fatti e 13 subiti; gli irpini sono settimi a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), con 16 reti segnate e 19 incassate.
Le ultime partite giocate
Cesena e Avellino arrivano al confronto con stati di forma differenti: i bianconeri hanno raccolto 9 punti nelle ultime cinque, gli irpini 5.
Dettaglio dei risultati:
- Cesena
Cesena-Reggiana 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Südtirol-Cesena 0-1; Cesena-Carrarese 2-1; Bari-Cesena 1-0.
- Avellino
Avellino-Mantova 0-0; Juve Stabia-Avellino 2-0; Avellino-Spezia 0-4; Pescara-Avellino 1-1; Avellino-Reggiana 4-3.
L’arbitro di Cesena-Avellino
La gara di Cesena sarà diretta da Fabio Maresca (Napoli, 12/04/1981). Squadra arbitrale: assistenti Palermo e Barone, IV uomo Zanotti, VAR Marini, AVAR Ferrieri Caputi.
Informazioni interessanti
La storia recente sorride al Cesena, che contro l’Avellino ha costruito una striscia positiva e, soprattutto in casa, ha spesso inciso con decisione. I bianconeri però in questa stagione hanno raccolto meno del previsto tra le mura amiche, anche se l’ultimo successo interno ha rimesso in moto fiducia e classifica. L’Avellino lontano dal Partenio tende a pareggiare, ma ha mostrato resilienza: sa rimontare e proteggere il vantaggio come poche. Occhio ai singoli: il giovane Tommaso Berti è caldo tra i romagnoli, mentre Roberto Insigne ha ritrovato il gol e punta a dare continuità, pur non avendo mai colpito il Cesena in B.
- Cesena imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro l’Avellino (3 vittorie, 2 pareggi), dopo un periodo precedente più complicato.
- Al Manuzzi, i romagnoli hanno perso solo una volta in B contro gli irpini: bilancio casalingo nettamente favorevole.
- Quest’anno il Cesena in casa ha raccolto pochi punti, ma viene da un successo interno e insegue il bis davanti ai propri tifosi.
- L’Avellino ha pareggiato metà delle trasferte in campionato e non registra due pari esterni di fila in B dal 2018.
- Irpini specializzati nelle rimonte: solo la Reggiana ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio.
- Tommaso Berti coinvolto in gol/assist in due gare interne consecutive: cerca il tris per issarsi tra i migliori 2004 della categoria.
- Roberto Insigne ha segnato nell’ultimo turno e punta al bis: il Cesena resta però una sua storica “bestia nera” in B.
Le statistiche stagionali di Cesena e Avellino
Numeri a confronto dopo 11 gare: entrambe hanno segnato 16 reti, ma il Cesena ha difeso meglio (13 subiti) dell’Avellino (19). Possesso simile (48,9% vs 49,6%), ma precisione al tiro leggermente migliore per gli irpini. I bianconeri producono più conclusioni, gli ospiti pressano con maggiore intensità (PPDA inferiore) e hanno collezionato più cartellini. Dettagli che raccontano una sfida equilibrata: cinismo sotto porta e solidità difensiva possono fare la differenza.
|Cesena
|Avellino
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|6
|4
|Pareggi
|2
|4
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|16
|16
|Gol subiti
|13
|19
|Possesso palla (%)
|48,9
|49,6
|Tiri totali
|93
|84
|Tiri nello specchio
|38
|39
|Precisione tiro (%)
|40,86
|46,43
|PPDA (pressione)
|14,4
|12,2
|Clean sheet
|1
|2
|Cartellini gialli
|20
|23
|Cartellini rossi
|1
|4
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Avellino?
-
Domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Cesena-Avellino?
-
All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Avellino?
-
Fabio Maresca. Assistenti: Palermo e Barone; IV uomo: Zanotti; VAR: Marini; AVAR: Ferrieri Caputi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.