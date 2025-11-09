Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Cesena-Avellino 9 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Avellino: orario, arbitro, forma recente e curiosità.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cesena-Avellino è il match della 12a giornata di Serie B 2025-26, in programma all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena domenica 9 novembre 2025 alle 15. I romagnoli arrivano da quarti in classifica con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), 16 gol fatti e 13 subiti; gli irpini sono settimi a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), con 16 reti segnate e 19 incassate.

Le ultime partite giocate

Cesena e Avellino arrivano al confronto con stati di forma differenti: i bianconeri hanno raccolto 9 punti nelle ultime cinque, gli irpini 5.

Cesena ko ok ok ok ko
Avellino x ko ko x ok

Dettaglio dei risultati:

  • Cesena

Cesena-Reggiana 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Südtirol-Cesena 0-1; Cesena-Carrarese 2-1; Bari-Cesena 1-0.

  • Avellino

Avellino-Mantova 0-0; Juve Stabia-Avellino 2-0; Avellino-Spezia 0-4; Pescara-Avellino 1-1; Avellino-Reggiana 4-3.

L’arbitro di Cesena-Avellino

La gara di Cesena sarà diretta da Fabio Maresca (Napoli, 12/04/1981). Squadra arbitrale: assistenti Palermo e Barone, IV uomo Zanotti, VAR Marini, AVAR Ferrieri Caputi.

  • Arbitro: MARESCA
  • Assistenti: PALERMOBARONE
  • IV: ZANOTTI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: FERRIERI CAPUTI

Informazioni interessanti

La storia recente sorride al Cesena, che contro l’Avellino ha costruito una striscia positiva e, soprattutto in casa, ha spesso inciso con decisione. I bianconeri però in questa stagione hanno raccolto meno del previsto tra le mura amiche, anche se l’ultimo successo interno ha rimesso in moto fiducia e classifica. L’Avellino lontano dal Partenio tende a pareggiare, ma ha mostrato resilienza: sa rimontare e proteggere il vantaggio come poche. Occhio ai singoli: il giovane Tommaso Berti è caldo tra i romagnoli, mentre Roberto Insigne ha ritrovato il gol e punta a dare continuità, pur non avendo mai colpito il Cesena in B.

  • Cesena imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro l’Avellino (3 vittorie, 2 pareggi), dopo un periodo precedente più complicato.
  • Al Manuzzi, i romagnoli hanno perso solo una volta in B contro gli irpini: bilancio casalingo nettamente favorevole.
  • Quest’anno il Cesena in casa ha raccolto pochi punti, ma viene da un successo interno e insegue il bis davanti ai propri tifosi.
  • L’Avellino ha pareggiato metà delle trasferte in campionato e non registra due pari esterni di fila in B dal 2018.
  • Irpini specializzati nelle rimonte: solo la Reggiana ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio.
  • Tommaso Berti coinvolto in gol/assist in due gare interne consecutive: cerca il tris per issarsi tra i migliori 2004 della categoria.
  • Roberto Insigne ha segnato nell’ultimo turno e punta al bis: il Cesena resta però una sua storica “bestia nera” in B.

Le statistiche stagionali di Cesena e Avellino

Numeri a confronto dopo 11 gare: entrambe hanno segnato 16 reti, ma il Cesena ha difeso meglio (13 subiti) dell’Avellino (19). Possesso simile (48,9% vs 49,6%), ma precisione al tiro leggermente migliore per gli irpini. I bianconeri producono più conclusioni, gli ospiti pressano con maggiore intensità (PPDA inferiore) e hanno collezionato più cartellini. Dettagli che raccontano una sfida equilibrata: cinismo sotto porta e solidità difensiva possono fare la differenza.

Cesena Avellino
Partite giocate 11 11
Vittorie 6 4
Pareggi 2 4
Sconfitte 3 3
Gol segnati 16 16
Gol subiti 13 19
Possesso palla (%) 48,9 49,6
Tiri totali 93 84
Tiri nello specchio 38 39
Precisione tiro (%) 40,86 46,43
PPDA (pressione) 14,4 12,2
Clean sheet 1 2
Cartellini gialli 20 23
Cartellini rossi 1 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Cesena-Avellino?

Domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Cesena-Avellino?

All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Chi è l’arbitro di Cesena-Avellino?

Fabio Maresca. Assistenti: Palermo e Barone; IV uomo: Zanotti; VAR: Marini; AVAR: Ferrieri Caputi.

Cesena-Avellino 9 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Inglas Vetri

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Atalanta - Sassuolo
Genoa - Fiorentina
Bologna - Napoli
Roma - Udinese
Inter - Lazio
SERIE B:
Cesena - Avellino
Pescara - Monza

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio