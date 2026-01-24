Cesena-Bari 24 gennaio 2026: orario, arbitro, ultime, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Bari: orario, arbitro, forma, curiosità e confronto squadra per squadra.

Cesena–Bari accende la 21a giornata di Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00. Incrocio tra alta classifica e lotta salvezza: i romagnoli sono 5° con 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte; 27 gol fatti, 22 subiti), i pugliesi 19° a quota 17 (3 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 16 gol segnati, 30 incassati). Test di maturità per il Cesena, gara dal peso specifico enorme per il Bari.

Le ultime partite giocate

Cesena in altalena ma con spunti pesanti: 7 punti nelle ultime cinque (2V, 1N, 2P). Il Bari è in evidente difficoltà offensiva: 2 punti nelle ultime cinque (0V, 2N, 3P) e tre gare senza vittoria. Momentum dalla parte dei bianconeri, ma l’urgenza dei biancorossi rende la sfida insidiosa.

Cesena ok x ko ko ok Bari x ko x ko ko

Questo il dettaglio dei risultati:

Cesena

Empoli-Cesena 0-1; Cesena-Empoli 0-1; Catanzaro-Cesena 2-0; Cesena-Juve Stabia 1-1; Reggiana-Cesena 1-2; Cesena-Mantova 3-2

Bari

Südtirol-Bari 0-0; Bari-Catanzaro 1-2; Bari-Avellino 1-1; Carrarese-Bari 1-0; Bari-Juve Stabia 0-1

L’arbitro di Cesena – Bari

Arbitro di Cesena–Bari è Livio Marinelli. Squadra arbitrale: assistenti Passeri ed Emmanuele; IV Silvestri; VAR Volpi; AVAR Prenna. In questa stagione, Marinelli ha diretto 4 gare di Serie B: 1 rigore assegnato, 20 ammonizioni, 2 rossi diretti e 2 espulsioni per doppia ammonizione, per una media di circa 6 cartellini a partita.

Arbitro: Livio MARINELLI

Assistenti: Passeri – Emmanuele

IV: Silvestri

VAR: Volpi

AVAR: Prenna

Informazioni interessanti sul match

Tradizione e bisogno di punti si incrociano in una sfida che raramente si ripete uguale a se stessa. Gli ultimi confronti raccontano un equilibrio complessivo ma con un leggero vantaggio pugliese, mentre al Manuzzi il fattore campo spesso ha fatto la differenza in favore dei bianconeri. Il Cesena arriva da un ko interno e vuole evitare una pericolosa serie negativa; il Bari deve invertire la rotta dopo due sconfitte senza gol. Attenzione alle ripartenze: i romagnoli sono tra i migliori nelle transizioni, i biancorossi tra i meno prolifici in questo fondamentale. Riflettori su Cristian Shpendi, capace di tenere medie realizzative da attaccante vero, mentre Christian Gytkjær cerca la scintilla per spezzare il digiuno. Ingredienti perfetti per una gara tattica ma pronta a incendiarsi al primo strappo.

Nelle ultime 13 sfide di Serie B tra Cesena e Bari non si è mai visto lo stesso risultato per due gare di fila: bilancio favorevole ai pugliesi (6 vittorie), 6 pareggi e un solo successo bianconero.

e non si è mai visto lo stesso risultato per due gare di fila: bilancio favorevole ai pugliesi (6 vittorie), 6 pareggi e un solo successo bianconero. Al Manuzzi negli anni 2000: Cesena – Bari dice 3 vittorie romagnole, 6 pareggi e 1 sconfitta; le ultime tre sfide in Romagna sono finite tutte in parità.

– dice 3 vittorie romagnole, 6 pareggi e 1 sconfitta; le ultime tre sfide in Romagna sono finite tutte in parità. Il Cesena ha perso l’ultima in casa (0-1): non infila due ko interni consecutivi in Serie B dal lontano aprile 2014.

ha perso l’ultima in casa (0-1): non infila due ko interni consecutivi in Serie B dal lontano aprile 2014. Bari reduce da due sconfitte di fila senza segnare: non arriva a tre gare consecutive perse (tutte senza gol) in B dal dicembre 2024.

reduce da due sconfitte di fila senza segnare: non arriva a tre gare consecutive perse (tutte senza gol) in B dal dicembre 2024. Transizioni: Cesena già a quota 32 contropiedi in campionato, mentre il Bari ne ha prodotti appena 8 (penultimo dato del torneo).

già a quota 32 contropiedi in campionato, mentre il ne ha prodotti appena 8 (penultimo dato del torneo). Cristian Shpendi è salito a 8 reti in stagione e a 19 dall’inizio dello scorso campionato: tra i bomber con almeno 20 gol nel periodo, nessuno è giovane quanto lui (classe 2003).

è salito a 8 reti in stagione e a 19 dall’inizio dello scorso campionato: tra i bomber con almeno 20 gol nel periodo, nessuno è giovane quanto lui (classe 2003). Digiuno pesante per Christian Gytkjær: 9 presenze senza segnare; in B ha toccato la striscia record di 11 gare a secco col Monza nel 2021.

Le statistiche stagionali di Cesena e Bari

Numeri alla mano, il Cesena è più produttivo (27 gol fatti, 22 subiti) e concede meno rispetto al Bari (16 fatti, 30 incassati). Possesso simile (49.1% vs 49.5%), ma i bianconeri tirano meglio: 76 tiri nello specchio e 42.7% di precisione contro 54 e 34.6% dei biancorossi. Il pressing del Bari è più aggressivo (PPDA 12.6 vs 14.4), ma la retroguardia soffre: 309 tiri concessi contro i 246 del Cesena. Equilibrio nel fair play: 40 gialli Cesena, 37 Bari.

Focus sui protagonisti: per il Cesena guida i marcatori Cristian Shpendi (8); l’uomo assist è Tommaso Berti (5). Più ammonito Emanuele Adamo (6), record di rossi a Simone Bastoni (2). Tra i pali, Jonathan Klinsmann ha firmato 3 clean sheet. Nel Bari, top scorer è Gabriele Moncini (5), mentre il migliore per assist è Lorenzo Dickmann (3). Più gialli per Dimitrios Nikolaou, Gaetano Castrovilli e Matthias Braunöder (4); espulsioni per Nikolaou e Andrea Meroni (1). Michele Cerofolini ha collezionato 4 clean sheet.

Cesena Bari Partite giocate 20 20 Vittorie 10 3 Pareggi 4 8 Sconfitte 6 9 Gol fatti 27 16 Gol subiti 22 30 Media gol subiti a partita 1.10 1.50 Possesso palla (%) 49.1 49.5 Tiri in porta 76 54 Precisione al tiro (%) 42.7 34.6 PPDA (pressione) 14.4 12.6 Cartellini gialli 40 37 Cartellini rossi 2 2 Clean sheet 3 4 Capocannoniere Cristian Shpendi 8 Gabriele Moncini 5 Top assistman Tommaso Berti 5 Lorenzo Dickmann 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Cesena-Bari? Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 (21a giornata di Serie B). Dove si gioca Cesena-Bari? All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Bari? Livio Marinelli. Assistenti: Passeri ed Emmanuele; IV: Silvestri; VAR: Volpi; AVAR: Prenna.