Cesena-Carrarese 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena e Carrarese si affrontano per la 10a giornata della Serie B 2025-26 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena il 28 ottobre 2025 alle 20:30. I bianconeri sono terzi in classifica con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), 14 gol fatti e 11 subiti; i gialloblù sono sesti con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), 16 reti segnate e 11 incassate. Al Manuzzi il Cesena cerca il primo successo interno stagionale, mentre la Carrarese difende una serie positiva in trasferta.
Le ultime partite giocate
Cesena e Carrarese arrivano al match con tendenze diverse: romagnoli altalenanti ma efficaci fuori casa, toscani solidi e spesso imbattuti lontano da Carrara.
|Cesena
|ok
|ok
|ko
|ko
|x
|Carrarese
|ok
|x
|ok
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 7 punti, la Carrarese 9. Dettaglio risultati (dal più vecchio al più recente):
- Cesena
Südtirol-Cesena 0-1; Spezia-Cesena 1-2; Cesena-Reggiana 1-2; Frosinone-Cesena 3-1; Cesena-Palermo 1-1
- Carrarese
Carrarese-Venezia 3-2; Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Carrarese-Modena 0-0; Empoli-Carrarese 2-2
L’arbitro di Cesena-Carrarese
La partita sarà diretta da Davide Di Marco. In questa stagione ha arbitrato 4 gare, con 14 cartellini gialli, 0 rossi e 0 rigori concessi. A supporto: assistenti Garzelli e Laghezza, IV ufficiale D’Eusanio, al VAR Rutella e AVAR Aureliano.
- Arbitro: DI MARCO
- Assistenti: Garzelli – Laghezza
- IV: D’Eusanio
- VAR: Rutella
- AVAR: Aureliano
Informazioni interessanti sul match
Una sfida dal sapore intenso: il Cesena è tra le migliori del torneo ma al Manuzzi deve sbloccarsi, mentre la Carrarese ha costruito una reputazione da squadra coriacea fuori casa, imbattuta nelle ultime uscite. I precedenti recenti raccontano equilibrio, con i bianconeri spesso prolifici davanti al proprio pubblico contro i toscani. Riflettori puntati su Cristian Shpendi, che ha già colpito la Carrarese, e su Nicolás Schiavi, terminale affidabile e rigorista per gli apuani. La classifica corta aumenta la posta: una vittoria può pesare per la zona playoff.
- La Carrarese ha vinto due delle ultime tre sfide di campionato col Cesena, entrambe però a Carrara; in precedenza aveva ottenuto lo stesso numero di successi in 13 partite.
- Il Cesena ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe contro i toscani tra B e C, mettendo 11 gol complessivi davanti ai propri tifosi.
- Nel 2025 in B, il Cesena ha vinto solo due volte in casa (7 pareggi e 3 sconfitte) e arriva da uno stop al Manuzzi: rischia due ko interni consecutivi per la prima volta dal 2014.
- La Carrarese è imbattuta da cinque trasferte di fila (1 vittoria e 4 pareggi): striscia record per il club nel campionato cadetto.
- Si sfidano una squadra senza vittorie interne in questa Serie B (Cesena) e una ancora imbattuta fuori casa (Carrarese).
- Cristian Shpendi ha esordito in B contro la Carrarese con una doppietta: ora cerca continuità realizzativa tra le mura amiche.
- Nicolás Schiavi ha segnato il suo primo gol in B contro il Cesena ed è tra i migliori dal dischetto nelle ultime due stagioni.
Le statistiche stagionali di Cesena e Carrarese
I numeri del campionato confermano un confronto bilanciato: possesso vicino al 50% per entrambe (Cesena 49%, Carrarese 47,2), ma precisione al tiro superiore per gli apuani (47,5% vs 39,0%). La Carrarese spicca per aggressività difensiva (PPDA 11,0 e 4 clean sheet), il Cesena per capacità di capitalizzare (17,1% conversione) e maggiore produzione di tiri in porta in trasferta. Disciplina: bianconeri più “puliti” (18 gialli) dei gialloblù (23).
|Cesena
|Carrarese
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|5
|3
|Pareggi
|2
|5
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|14
|16
|Gol subiti
|11
|11
|Media gol subiti a partita
|1,2
|1,2
|Possesso palla (%)
|49,0
|47,2
|Tiri nello specchio
|32
|38
|Precisione al tiro (%)
|39,0
|47,5
|Clean sheet
|1
|4
|PPDA (pressione)
|14,4
|11,0
|Successo nei tackle (%)
|56,5
|68,2
|Cartellini gialli
|18
|23
|Capocannoniere
|Cristian Shpendi 3
|Nicolás Schiavi 4
|Top assist
|Tommaso Berti 4
|Mattia Finotto 3
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cesena-Carrarese?
-
Cesena-Carrarese si gioca martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Cesena-Carrarese?
-
La partita si disputa all'Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Carrarese?
-
L’arbitro è Davide Di Marco, con assistenti Garzelli e Laghezza, IV D’Eusanio, VAR Rutella e AVAR Aureliano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.