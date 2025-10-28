Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Cesena-Carrarese 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 10a giornata. Numeri, precedenti e tendenze per leggere la sfida Cesena-Carrarese: orario, arbitro, forma recente e statistiche stagionali

Cesena e Carrarese si affrontano per la 10a giornata della Serie B 2025-26 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena il 28 ottobre 2025 alle 20:30. I bianconeri sono terzi in classifica con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), 14 gol fatti e 11 subiti; i gialloblù sono sesti con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), 16 reti segnate e 11 incassate. Al Manuzzi il Cesena cerca il primo successo interno stagionale, mentre la Carrarese difende una serie positiva in trasferta.

Le ultime partite giocate

Cesena e Carrarese arrivano al match con tendenze diverse: romagnoli altalenanti ma efficaci fuori casa, toscani solidi e spesso imbattuti lontano da Carrara.

Cesena ok ok ko ko x
Carrarese ok x ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 7 punti, la Carrarese 9. Dettaglio risultati (dal più vecchio al più recente):

  • Cesena

Südtirol-Cesena 0-1; Spezia-Cesena 1-2; Cesena-Reggiana 1-2; Frosinone-Cesena 3-1; Cesena-Palermo 1-1

  • Carrarese

Carrarese-Venezia 3-2; Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Carrarese-Modena 0-0; Empoli-Carrarese 2-2

L’arbitro di Cesena-Carrarese

La partita sarà diretta da Davide Di Marco. In questa stagione ha arbitrato 4 gare, con 14 cartellini gialli, 0 rossi e 0 rigori concessi. A supporto: assistenti Garzelli e Laghezza, IV ufficiale D’Eusanio, al VAR Rutella e AVAR Aureliano.

  • Arbitro: DI MARCO
  • Assistenti: Garzelli – Laghezza
  • IV: D’Eusanio
  • VAR: Rutella
  • AVAR: Aureliano

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal sapore intenso: il Cesena è tra le migliori del torneo ma al Manuzzi deve sbloccarsi, mentre la Carrarese ha costruito una reputazione da squadra coriacea fuori casa, imbattuta nelle ultime uscite. I precedenti recenti raccontano equilibrio, con i bianconeri spesso prolifici davanti al proprio pubblico contro i toscani. Riflettori puntati su Cristian Shpendi, che ha già colpito la Carrarese, e su Nicolás Schiavi, terminale affidabile e rigorista per gli apuani. La classifica corta aumenta la posta: una vittoria può pesare per la zona playoff.

  • La Carrarese ha vinto due delle ultime tre sfide di campionato col Cesena, entrambe però a Carrara; in precedenza aveva ottenuto lo stesso numero di successi in 13 partite.
  • Il Cesena ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe contro i toscani tra B e C, mettendo 11 gol complessivi davanti ai propri tifosi.
  • Nel 2025 in B, il Cesena ha vinto solo due volte in casa (7 pareggi e 3 sconfitte) e arriva da uno stop al Manuzzi: rischia due ko interni consecutivi per la prima volta dal 2014.
  • La Carrarese è imbattuta da cinque trasferte di fila (1 vittoria e 4 pareggi): striscia record per il club nel campionato cadetto.
  • Si sfidano una squadra senza vittorie interne in questa Serie B (Cesena) e una ancora imbattuta fuori casa (Carrarese).
  • Cristian Shpendi ha esordito in B contro la Carrarese con una doppietta: ora cerca continuità realizzativa tra le mura amiche.
  • Nicolás Schiavi ha segnato il suo primo gol in B contro il Cesena ed è tra i migliori dal dischetto nelle ultime due stagioni.

Le statistiche stagionali di Cesena e Carrarese

I numeri del campionato confermano un confronto bilanciato: possesso vicino al 50% per entrambe (Cesena 49%, Carrarese 47,2), ma precisione al tiro superiore per gli apuani (47,5% vs 39,0%). La Carrarese spicca per aggressività difensiva (PPDA 11,0 e 4 clean sheet), il Cesena per capacità di capitalizzare (17,1% conversione) e maggiore produzione di tiri in porta in trasferta. Disciplina: bianconeri più “puliti” (18 gialli) dei gialloblù (23).

Cesena Carrarese
Partite giocate 9 9
Vittorie 5 3
Pareggi 2 5
Sconfitte 2 1
Gol segnati 14 16
Gol subiti 11 11
Media gol subiti a partita 1,2 1,2
Possesso palla (%) 49,0 47,2
Tiri nello specchio 32 38
Precisione al tiro (%) 39,0 47,5
Clean sheet 1 4
PPDA (pressione) 14,4 11,0
Successo nei tackle (%) 56,5 68,2
Cartellini gialli 18 23
Capocannoniere Cristian Shpendi 3 Nicolás Schiavi 4
Top assist Tommaso Berti 4 Mattia Finotto 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cesena-Carrarese?

Cesena-Carrarese si gioca martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30.

Dove si gioca Cesena-Carrarese?

La partita si disputa all'Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.

Chi è l’arbitro di Cesena-Carrarese?

L’arbitro è Davide Di Marco, con assistenti Garzelli e Laghezza, IV D’Eusanio, VAR Rutella e AVAR Aureliano.

