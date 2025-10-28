Cesena-Carrarese 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 10a giornata. Numeri, precedenti e tendenze per leggere la sfida Cesena-Carrarese: orario, arbitro, forma recente e statistiche stagionali

Cesena e Carrarese si affrontano per la 10a giornata della Serie B 2025-26 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena il 28 ottobre 2025 alle 20:30. I bianconeri sono terzi in classifica con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), 14 gol fatti e 11 subiti; i gialloblù sono sesti con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta), 16 reti segnate e 11 incassate. Al Manuzzi il Cesena cerca il primo successo interno stagionale, mentre la Carrarese difende una serie positiva in trasferta.

Le ultime partite giocate

Cesena e Carrarese arrivano al match con tendenze diverse: romagnoli altalenanti ma efficaci fuori casa, toscani solidi e spesso imbattuti lontano da Carrara.

Cesena ok ok ko ko x Carrarese ok x ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 7 punti, la Carrarese 9. Dettaglio risultati (dal più vecchio al più recente):

Cesena

Südtirol-Cesena 0-1; Spezia-Cesena 1-2; Cesena-Reggiana 1-2; Frosinone-Cesena 3-1; Cesena-Palermo 1-1

Carrarese

Carrarese-Venezia 3-2; Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Carrarese-Modena 0-0; Empoli-Carrarese 2-2

L’arbitro di Cesena-Carrarese

La partita sarà diretta da Davide Di Marco. In questa stagione ha arbitrato 4 gare, con 14 cartellini gialli, 0 rossi e 0 rigori concessi. A supporto: assistenti Garzelli e Laghezza, IV ufficiale D’Eusanio, al VAR Rutella e AVAR Aureliano.

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: Garzelli – Laghezza

IV: D’Eusanio

VAR: Rutella

AVAR: Aureliano

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal sapore intenso: il Cesena è tra le migliori del torneo ma al Manuzzi deve sbloccarsi, mentre la Carrarese ha costruito una reputazione da squadra coriacea fuori casa, imbattuta nelle ultime uscite. I precedenti recenti raccontano equilibrio, con i bianconeri spesso prolifici davanti al proprio pubblico contro i toscani. Riflettori puntati su Cristian Shpendi, che ha già colpito la Carrarese, e su Nicolás Schiavi, terminale affidabile e rigorista per gli apuani. La classifica corta aumenta la posta: una vittoria può pesare per la zona playoff.

La Carrarese ha vinto due delle ultime tre sfide di campionato col Cesena , entrambe però a Carrara; in precedenza aveva ottenuto lo stesso numero di successi in 13 partite.

ha vinto due delle ultime tre sfide di campionato col , entrambe però a Carrara; in precedenza aveva ottenuto lo stesso numero di successi in 13 partite. Il Cesena ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe contro i toscani tra B e C, mettendo 11 gol complessivi davanti ai propri tifosi.

ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe contro i toscani tra B e C, mettendo 11 gol complessivi davanti ai propri tifosi. Nel 2025 in B, il Cesena ha vinto solo due volte in casa (7 pareggi e 3 sconfitte) e arriva da uno stop al Manuzzi: rischia due ko interni consecutivi per la prima volta dal 2014.

ha vinto solo due volte in casa (7 pareggi e 3 sconfitte) e arriva da uno stop al Manuzzi: rischia due ko interni consecutivi per la prima volta dal 2014. La Carrarese è imbattuta da cinque trasferte di fila (1 vittoria e 4 pareggi): striscia record per il club nel campionato cadetto.

è imbattuta da cinque trasferte di fila (1 vittoria e 4 pareggi): striscia record per il club nel campionato cadetto. Si sfidano una squadra senza vittorie interne in questa Serie B ( Cesena ) e una ancora imbattuta fuori casa ( Carrarese ).

) e una ancora imbattuta fuori casa ( ). Cristian Shpendi ha esordito in B contro la Carrarese con una doppietta: ora cerca continuità realizzativa tra le mura amiche.

ha esordito in B contro la con una doppietta: ora cerca continuità realizzativa tra le mura amiche. Nicolás Schiavi ha segnato il suo primo gol in B contro il Cesena ed è tra i migliori dal dischetto nelle ultime due stagioni.

Le statistiche stagionali di Cesena e Carrarese

I numeri del campionato confermano un confronto bilanciato: possesso vicino al 50% per entrambe (Cesena 49%, Carrarese 47,2), ma precisione al tiro superiore per gli apuani (47,5% vs 39,0%). La Carrarese spicca per aggressività difensiva (PPDA 11,0 e 4 clean sheet), il Cesena per capacità di capitalizzare (17,1% conversione) e maggiore produzione di tiri in porta in trasferta. Disciplina: bianconeri più “puliti” (18 gialli) dei gialloblù (23).

Cesena Carrarese Partite giocate 9 9 Vittorie 5 3 Pareggi 2 5 Sconfitte 2 1 Gol segnati 14 16 Gol subiti 11 11 Media gol subiti a partita 1,2 1,2 Possesso palla (%) 49,0 47,2 Tiri nello specchio 32 38 Precisione al tiro (%) 39,0 47,5 Clean sheet 1 4 PPDA (pressione) 14,4 11,0 Successo nei tackle (%) 56,5 68,2 Cartellini gialli 18 23 Capocannoniere Cristian Shpendi 3 Nicolás Schiavi 4 Top assist Tommaso Berti 4 Mattia Finotto 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Cesena-Carrarese? Cesena-Carrarese si gioca martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Cesena-Carrarese? La partita si disputa all'Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Carrarese? L’arbitro è Davide Di Marco, con assistenti Garzelli e Laghezza, IV D’Eusanio, VAR Rutella e AVAR Aureliano.