Cesena-Catanzaro 21 marzo 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 32ª giornata. Statistiche, forma, numeri e curiosità per capire la partita Cesena-Catanzaro.

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Serie B 2025-26, 32ª giornata: Cesena–Catanzaro si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 21 marzo 2026 alle 15:00. Sfida da alta classifica in chiave playoff: i bianconeri sono all’8° posto con 40 punti in 31 gare (11 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte; 38 gol segnati, 46 incassati), mentre i giallorossi sono 5° con 52 punti in 30 partite (14 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 48 reti fatte, 35 subite). Atmosfera da big match, con il Manuzzi pronto a spingere il Cesena contro un Catanzaro solido e incisivo.

Le ultime partite giocate

Cesena in cerca di slancio dopo un filotto complesso: 3 punti nelle ultime cinque. Catanzaro in gran ritmo, 11 punti nelle ultime cinque con tre successi e due pari. Romagnoli più attendisti, calabresi brillanti in ripartenza e con maggiore continuità di risultati.

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Cesena x ko x x ko Catanzaro ok x x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha totalizzato 3 punti; il Catanzaro ne ha fatti 11. Dettaglio dei risultati:

Cesena

Empoli- Cesena 1-1

1-1 Cesena -Monza 1-3

-Monza 1-3 Modena- Cesena 0-0

0-0 Cesena -Frosinone 2-2

-Frosinone 2-2 Mantova-Cesena 3-0

Catanzaro

Virtus Entella- Catanzaro 1-3

1-3 Catanzaro -Frosinone 2-2

-Frosinone 2-2 Carrarese- Catanzaro 3-3

3-3 Catanzaro -Empoli 3-2

-Empoli 3-2 Calcio Padova-Catanzaro 1-3

L’arbitro di Cesena–Catanzaro

Cesena–Catanzaro sarà diretta dal signor Andrea Calzavara. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 13 gare: 3 rigori assegnati, 59 ammonizioni, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; media di 4,6 cartellini a partita e 35 fuorigioco fischiati (392 falli totali, 6,4 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Pezzuto.

Arbitro: CALZAVARA

Assistenti: CAVALLINA – RICCI

IV ufficiale: TREMOLADA

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUALTIERI

Statistiche interessanti

Al Manuzzi va in scena una sfida dal peso playoff: il Cesena cerca uno scatto per consolidare l’8° posto, il Catanzaro difende la 5ª piazza con numeri da squadra matura. I romagnoli segnano 38 reti ma concedono 46 gol, indice di un equilibrio fragile che però si compensa con intensità e tanti calci d’angolo (150). I calabresi, più puliti nel fraseggio (53,3% di possesso) e più precisi al tiro, hanno incassato solo 35 reti e vantano 9 clean sheet. Focus sui bomber: Cristian Shpendi ha firmato 10 reti e guida l’attacco bianconero, mentre Pietro Iemmello è l’uomo chiave giallorosso con 9 gol e 9 assist, spalleggiato da un reparto che produce e finalizza con efficienza. Attenzione anche ai piazzati: il Cesena batte tanti corner, il Catanzaro crossa meglio. La forma recente racconta di un’inerzia favorevole agli ospiti (11 punti nelle ultime cinque), ma il fattore campo e l’energia del Manuzzi promettono equilibrio e scintille. Diretta su DAZN.

Forma del momento: 3 punti nelle ultime 5 per il Cesena contro gli 11 del Catanzaro —inerzia giallorossa.

contro gli 11 del —inerzia giallorossa. Difese a confronto: 46 gol subiti Cesena vs 35 Catanzaro ; media concessa 1,5 vs 1,2 a gara.

vs 35 ; media concessa 1,5 vs 1,2 a gara. Possesso e precisione: 49,0% Cesena e 53,3% Catanzaro ; precisione tiro 43,9% vs 46,2%.

e 53,3% ; precisione tiro 43,9% vs 46,2%. Piazzati e corsie: 150 corner battuti dal Cesena (accuratezza cross 19,6%) contro 123 del Catanzaro (26,8% di precisione).

(accuratezza cross 19,6%) contro 123 del (26,8% di precisione). Uomini chiave: Cristian Shpendi (10 gol) e Tommaso Berti (6 assist) per il Cesena ; Pietro Iemmello (9 gol, 9 assist) e Simone Pontisso (5 assist) per il Catanzaro .

(10 gol) e (6 assist) per il ; (9 gol, 9 assist) e (5 assist) per il . Portieri: Jonathan Klinsmann a quota 5 clean sheet; Mirko Pigliacelli ne ha 9.

a quota 5 clean sheet; ne ha 9. Disciplina: gialli totali 66 Cesena vs 67 Catanzaro ; rossi 2 per parte.

vs 67 ; rossi 2 per parte. Infortuni e squalifiche: situazione da monitorare alla vigilia; aggiornamenti attesi nel pre-partita.

Le statistiche stagionali di Cesena e Catanzaro

Il Catanzaro ha una struttura più solida: più vittorie (14 vs 11), miglior difesa (35 subiti vs 46) e maggiore gestione del possesso (53,3% vs 49,0%). Il Cesena risponde con volume offensivo simile per tiri e una buona produttività sui piazzati (tanti corner), ma paga qualche disattenzione dietro. Attacco: 48 gol giallorossi contro 38 bianconeri.

Giocatori: nel Cesena spiccano Cristian Shpendi (10 gol) e Tommaso Berti (6 assist). Più sanzionato è Massimiliano Mangraviti (9 gialli); il record di rossi è di Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann ha 5 clean sheet. Nel Catanzaro fari su Pietro Iemmello (9 gol, 9 assist) e Simone Pontisso (5 assist); più ammoniti Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8). Mirko Pigliacelli guida con 9 clean sheet.

Cesena Catanzaro Partite giocate 31 30 Vittorie 11 14 Pareggi 7 10 Sconfitte 13 6 Gol fatti 38 48 Gol subiti 46 35 Media gol subiti/partita 1,5 1,2 Possesso palla (%) 49,0 53,3 Tiri in porta 127 133 Precisione tiri (%) 43,9 46,2 Clean sheet 5 9 Cartellini gialli 66 67 Cartellini rossi 2 2 PPDA (pressione) 14,2 12,1 Top marcatore Cristian Shpendi 10 Pietro Iemmello 9 Top assistman Tommaso Berti 6 Pietro Iemmello 9 Più ammonizioni Massimiliano Mangraviti 9 Matias Antonini/Jacopo Petriccione 8 Più espulsioni Simone Bastoni 2 vari a 1 Portiere (clean sheet) Jonathan Klinsmann 5 Mirko Pigliacelli 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena-Catanzaro? Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00 (32ª giornata di Serie B). Dove si gioca Cesena-Catanzaro? All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Catanzaro? Andrea Calzavara; assistenti Cavallina e Ricci; IV uomo Tremolada; VAR Pezzuto; AVAR Gualtieri.