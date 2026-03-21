Cesena-Catanzaro 21 marzo 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 32ª giornata: Cesena–Catanzaro si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 21 marzo 2026 alle 15:00. Sfida da alta classifica in chiave playoff: i bianconeri sono all’8° posto con 40 punti in 31 gare (11 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte; 38 gol segnati, 46 incassati), mentre i giallorossi sono 5° con 52 punti in 30 partite (14 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 48 reti fatte, 35 subite). Atmosfera da big match, con il Manuzzi pronto a spingere il Cesena contro un Catanzaro solido e incisivo.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Catanzaro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Cesena in cerca di slancio dopo un filotto complesso: 3 punti nelle ultime cinque. Catanzaro in gran ritmo, 11 punti nelle ultime cinque con tre successi e due pari. Romagnoli più attendisti, calabresi brillanti in ripartenza e con maggiore continuità di risultati.
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Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha totalizzato 3 punti; il Catanzaro ne ha fatti 11. Dettaglio dei risultati:
- Cesena
- Empoli-Cesena 1-1
- Cesena-Monza 1-3
- Modena-Cesena 0-0
- Cesena-Frosinone 2-2
- Mantova-Cesena 3-0
- Catanzaro
- Virtus Entella-Catanzaro 1-3
- Catanzaro-Frosinone 2-2
- Carrarese-Catanzaro 3-3
- Catanzaro-Empoli 3-2
- Calcio Padova-Catanzaro 1-3
L’arbitro di Cesena–Catanzaro
Cesena–Catanzaro sarà diretta dal signor Andrea Calzavara. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 13 gare: 3 rigori assegnati, 59 ammonizioni, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; media di 4,6 cartellini a partita e 35 fuorigioco fischiati (392 falli totali, 6,4 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Pezzuto.
- Arbitro: CALZAVARA
- Assistenti: CAVALLINA – RICCI
- IV ufficiale: TREMOLADA
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: GUALTIERI
Statistiche interessanti
Al Manuzzi va in scena una sfida dal peso playoff: il Cesena cerca uno scatto per consolidare l’8° posto, il Catanzaro difende la 5ª piazza con numeri da squadra matura. I romagnoli segnano 38 reti ma concedono 46 gol, indice di un equilibrio fragile che però si compensa con intensità e tanti calci d’angolo (150). I calabresi, più puliti nel fraseggio (53,3% di possesso) e più precisi al tiro, hanno incassato solo 35 reti e vantano 9 clean sheet. Focus sui bomber: Cristian Shpendi ha firmato 10 reti e guida l’attacco bianconero, mentre Pietro Iemmello è l’uomo chiave giallorosso con 9 gol e 9 assist, spalleggiato da un reparto che produce e finalizza con efficienza. Attenzione anche ai piazzati: il Cesena batte tanti corner, il Catanzaro crossa meglio. La forma recente racconta di un’inerzia favorevole agli ospiti (11 punti nelle ultime cinque), ma il fattore campo e l’energia del Manuzzi promettono equilibrio e scintille. Diretta su DAZN.
- Forma del momento: 3 punti nelle ultime 5 per il Cesena contro gli 11 del Catanzaro—inerzia giallorossa.
- Difese a confronto: 46 gol subiti Cesena vs 35 Catanzaro; media concessa 1,5 vs 1,2 a gara.
- Possesso e precisione: 49,0% Cesena e 53,3% Catanzaro; precisione tiro 43,9% vs 46,2%.
- Piazzati e corsie: 150 corner battuti dal Cesena (accuratezza cross 19,6%) contro 123 del Catanzaro (26,8% di precisione).
- Uomini chiave: Cristian Shpendi (10 gol) e Tommaso Berti (6 assist) per il Cesena; Pietro Iemmello (9 gol, 9 assist) e Simone Pontisso (5 assist) per il Catanzaro.
- Portieri: Jonathan Klinsmann a quota 5 clean sheet; Mirko Pigliacelli ne ha 9.
- Disciplina: gialli totali 66 Cesena vs 67 Catanzaro; rossi 2 per parte.
- Infortuni e squalifiche: situazione da monitorare alla vigilia; aggiornamenti attesi nel pre-partita.
Le statistiche stagionali di Cesena e Catanzaro
Il Catanzaro ha una struttura più solida: più vittorie (14 vs 11), miglior difesa (35 subiti vs 46) e maggiore gestione del possesso (53,3% vs 49,0%). Il Cesena risponde con volume offensivo simile per tiri e una buona produttività sui piazzati (tanti corner), ma paga qualche disattenzione dietro. Attacco: 48 gol giallorossi contro 38 bianconeri.
Giocatori: nel Cesena spiccano Cristian Shpendi (10 gol) e Tommaso Berti (6 assist). Più sanzionato è Massimiliano Mangraviti (9 gialli); il record di rossi è di Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann ha 5 clean sheet. Nel Catanzaro fari su Pietro Iemmello (9 gol, 9 assist) e Simone Pontisso (5 assist); più ammoniti Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8). Mirko Pigliacelli guida con 9 clean sheet.
|Cesena
|Catanzaro
|Partite giocate
|31
|30
|Vittorie
|11
|14
|Pareggi
|7
|10
|Sconfitte
|13
|6
|Gol fatti
|38
|48
|Gol subiti
|46
|35
|Media gol subiti/partita
|1,5
|1,2
|Possesso palla (%)
|49,0
|53,3
|Tiri in porta
|127
|133
|Precisione tiri (%)
|43,9
|46,2
|Clean sheet
|5
|9
|Cartellini gialli
|66
|67
|Cartellini rossi
|2
|2
|PPDA (pressione)
|14,2
|12,1
|Top marcatore
|Cristian Shpendi 10
|Pietro Iemmello 9
|Top assistman
|Tommaso Berti 6
|Pietro Iemmello 9
|Più ammonizioni
|Massimiliano Mangraviti 9
|Matias Antonini/Jacopo Petriccione 8
|Più espulsioni
|Simone Bastoni 2
|vari a 1
|Portiere (clean sheet)
|Jonathan Klinsmann 5
|Mirko Pigliacelli 9
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FAQ
- Quando si gioca Cesena-Catanzaro?
-
Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00 (32ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Cesena-Catanzaro?
-
All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Catanzaro?
-
Andrea Calzavara; assistenti Cavallina e Ricci; IV uomo Tremolada; VAR Pezzuto; AVAR Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.