Cesena-Cremonese 12 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4ª giornata: all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 12 settembre 2026 alle 19:30 va in scena Cesena–Cremonese, incrocio di metà classifica con punti pesanti. I romagnoli sono 9° con 5 punti (11 vittoria e 2 pareggi; 4 gol fatti, 3 subiti), i grigiorossi 13° a quota 3 (1 vittoria e 2 sconfitte; 3 reti realizzate, 5 incassate). Una sfida equilibrata: Cesena imbattuto e in fiducia, Cremonese alla ricerca di continuità e di un colpo esterno dopo un avvio tra luci e ombre.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Cremonese
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Cremonese
Le ultime partite giocate
Cesena in crescita e solido: 5 punti nelle ultime tre uscite con due pareggi e un successo esterno. La Cremonese alterna: vittoria convincente in casa col Padova, ma due ko tra cui uno lontano da Cremona. Momento che suggerisce partita a ritmi alti e grande attenzione sulle palle inattive.
|Cesena
|x
|ok
|x
|Cremonese
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 3 partite di campionato il Cesena ha totalizzato 5 punti, mentre la Cremonese ne ha raccolti 3. Questo il dettaglio dei risultati:
- Cesena
Cesena–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Cesena 1-2; Cesena–Mantova 1-1
- Cremonese
Empoli–Cremonese 1-0; Cremonese–Modena 0-3; Cremonese–Calcio Padova 3-1
L’arbitro di Cesena-Cremonese
La gara sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Cecconi e Belsanti; IV ufficiale Di Loreto. Al VAR Dionisi, AVAR Del Giovane. Al momento non risultano disponibili statistiche aggregate stagionali sull’andamento disciplinare dell’arbitro in Serie B 2026-27.
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
- Assistenti: Cecconi – Belsanti
- IV: Di Loreto
- VAR: Dionisi
- AVAR: Del Giovane
Informazioni interessanti
Sfida ricca di incroci storici e spunti tattici. Il Cesena arriva da una striscia positiva e tende a coinvolgere entrambe le squadre nel tabellino: ritmo alto e marcature frequenti nelle ultime uscite. La Cremonese, brillante nella gestione del pallone e nella costruzione bassa, deve però invertire il trend lontano da casa. Nei precedenti recenti i romagnoli hanno spesso trovato la chiave giusta, ma i grigiorossi sanno colpire al Manuzzi e ritrovano fiducia dopo l’exploit con il Padova. Occhi sui protagonisti: Cristian Shpendi vive un momento d’oro sotto porta, mentre Federico Bonazzoli ha rialzato il proprio feeling con il gol. Il confronto tra un Cesena verticale e una Cremonese di palleggio promette una gara a scacchi: pressione e transizioni contro possesso e catene laterali.
- Nei confronti recenti di Serie B, il Cesena ha vinto quattro delle ultime sei sfide con la Cremonese, inclusa l’ultima (2-1 in trasferta).
- La Cremonese ha già sbancato il Manuzzi nel dicembre 2024 (1-0) e sogna un bis consecutivo in Romagna, impresa vista solo nel 1986.
- Nelle ultime quattro gare del Cesena hanno segnato entrambe le squadre: 14 reti totali, media 3,5 a partita.
- La Cremonese rischia il terzo ko esterno di fila in Serie B: non accade da febbraio 2019.
- Palleggio grigiorosso: 50 sequenze da almeno 10 passaggi fin qui, più di chiunque; il Cesena ne conta 23.
- Cristian Shpendi ha segnato 5 reti nelle ultime 4 di campionato e può centrare un altro filotto personale.
- Federico Bonazzoli, doppietta all’ultimo turno, cerca il secondo match di fila a segno contro un’avversaria che finora non ha mai punito in B.
Le statistiche stagionali di Cesena e Cremonese
Possesso e precisione per la Cremonese (59,1% di possesso, 88,6% di pass accuracy) contro un Cesena più verticale (48,7% e 82,6%) ma produttivo: 27 tiri totali e 11 nello specchio in 3 gare, contro 23 e 10 dei grigiorossi. Romagnoli imbattuti (1V, 2N) con 4 gol fatti e 3 subiti; lombardi più altalenanti (1V, 2P) con 3 reti all’attivo e 5 al passivo. Pressione: PPDA 15,0 per il Cesena, 11,4 per la Cremonese. Disciplina: 3 ammonizioni bianconere, 5 grigiorosse.
Giocatori: per il Cesena brilla Cristian Shpendi (3 gol); a quota 1 assist Luca D’Andrea, Xavello Druiventak, Matteo Guidi. Più ammonito: Shpendi (2); un rosso per Antonio David. In casa Cremonese guida i gol Federico Bonazzoli (2) davanti a Adin Licina (1); assist a 1 per Tommaso Berti, Jari Vandeputte, Adin Licina. Ammoniti: diversi giocatori a quota 1 (tra cui Bianchetti, Bonazzoli, Gerli, Pontisso, Vandeputte); nessun rosso. Clean sheet portieri: Alessandro Siano 0; Federico Agazzi 0, Andrea Fulignati 0.
|Cesena
|Cremonese
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|0
|2
|Gol fatti
|4
|3
|Gol subiti
|3
|5
|Possesso palla (%)
|48,7
|59,1
|Precisione passaggi (%)
|82,6
|88,6
|Tiri totali
|27
|23
|Tiri in porta
|11
|10
|PPDA
|15,0
|11,4
|Ammonizioni
|3
|5
|Clean sheet
|0
|0
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FAQ
- Quando si gioca Cesena-Cremonese e a che ora inizia?
-
Sabato 12 settembre 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Cesena-Cremonese?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Cremonese?
-
Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Cecconi e Belsanti, IV Di Loreto, VAR Dionisi, AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.