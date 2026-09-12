Cesena-Cremonese 12 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Cremonese

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Serie B 2026-27, 4ª giornata: all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 12 settembre 2026 alle 19:30 va in scena Cesena–Cremonese, incrocio di metà classifica con punti pesanti. I romagnoli sono 9° con 5 punti (11 vittoria e 2 pareggi; 4 gol fatti, 3 subiti), i grigiorossi 13° a quota 3 (1 vittoria e 2 sconfitte; 3 reti realizzate, 5 incassate). Una sfida equilibrata: Cesena imbattuto e in fiducia, Cremonese alla ricerca di continuità e di un colpo esterno dopo un avvio tra luci e ombre.

Le ultime partite giocate

Cesena in crescita e solido: 5 punti nelle ultime tre uscite con due pareggi e un successo esterno. La Cremonese alterna: vittoria convincente in casa col Padova, ma due ko tra cui uno lontano da Cremona. Momento che suggerisce partita a ritmi alti e grande attenzione sulle palle inattive.

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Cesena x ok x Cremonese ko ko ok

Nelle ultime 3 partite di campionato il Cesena ha totalizzato 5 punti, mentre la Cremonese ne ha raccolti 3. Questo il dettaglio dei risultati:

Cesena

Cesena–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Cesena 1-2; Cesena–Mantova 1-1

Cremonese

Empoli–Cremonese 1-0; Cremonese–Modena 0-3; Cremonese–Calcio Padova 3-1

L’arbitro di Cesena-Cremonese

La gara sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Cecconi e Belsanti; IV ufficiale Di Loreto. Al VAR Dionisi, AVAR Del Giovane. Al momento non risultano disponibili statistiche aggregate stagionali sull’andamento disciplinare dell’arbitro in Serie B 2026-27.

Arbitro : Claudio Giuseppe Allegretta

: Claudio Giuseppe Allegretta Assistenti : Cecconi – Belsanti

: Cecconi – Belsanti IV : Di Loreto

: Di Loreto VAR : Dionisi

: Dionisi AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti

Sfida ricca di incroci storici e spunti tattici. Il Cesena arriva da una striscia positiva e tende a coinvolgere entrambe le squadre nel tabellino: ritmo alto e marcature frequenti nelle ultime uscite. La Cremonese, brillante nella gestione del pallone e nella costruzione bassa, deve però invertire il trend lontano da casa. Nei precedenti recenti i romagnoli hanno spesso trovato la chiave giusta, ma i grigiorossi sanno colpire al Manuzzi e ritrovano fiducia dopo l’exploit con il Padova. Occhi sui protagonisti: Cristian Shpendi vive un momento d’oro sotto porta, mentre Federico Bonazzoli ha rialzato il proprio feeling con il gol. Il confronto tra un Cesena verticale e una Cremonese di palleggio promette una gara a scacchi: pressione e transizioni contro possesso e catene laterali.

Nei confronti recenti di Serie B, il Cesena ha vinto quattro delle ultime sei sfide con la Cremonese , inclusa l’ultima (2-1 in trasferta).

ha vinto quattro delle ultime sei sfide con la , inclusa l’ultima (2-1 in trasferta). La Cremonese ha già sbancato il Manuzzi nel dicembre 2024 (1-0) e sogna un bis consecutivo in Romagna, impresa vista solo nel 1986.

ha già sbancato il Manuzzi nel dicembre 2024 (1-0) e sogna un bis consecutivo in Romagna, impresa vista solo nel 1986. Nelle ultime quattro gare del Cesena hanno segnato entrambe le squadre: 14 reti totali, media 3,5 a partita.

hanno segnato entrambe le squadre: 14 reti totali, media 3,5 a partita. La Cremonese rischia il terzo ko esterno di fila in Serie B: non accade da febbraio 2019.

rischia il terzo ko esterno di fila in Serie B: non accade da febbraio 2019. Palleggio grigiorosso: 50 sequenze da almeno 10 passaggi fin qui, più di chiunque; il Cesena ne conta 23.

ne conta 23. Cristian Shpendi ha segnato 5 reti nelle ultime 4 di campionato e può centrare un altro filotto personale.

ha segnato 5 reti nelle ultime 4 di campionato e può centrare un altro filotto personale. Federico Bonazzoli, doppietta all’ultimo turno, cerca il secondo match di fila a segno contro un’avversaria che finora non ha mai punito in B.

Le statistiche stagionali di Cesena e Cremonese

Possesso e precisione per la Cremonese (59,1% di possesso, 88,6% di pass accuracy) contro un Cesena più verticale (48,7% e 82,6%) ma produttivo: 27 tiri totali e 11 nello specchio in 3 gare, contro 23 e 10 dei grigiorossi. Romagnoli imbattuti (1V, 2N) con 4 gol fatti e 3 subiti; lombardi più altalenanti (1V, 2P) con 3 reti all’attivo e 5 al passivo. Pressione: PPDA 15,0 per il Cesena, 11,4 per la Cremonese. Disciplina: 3 ammonizioni bianconere, 5 grigiorosse.

Giocatori: per il Cesena brilla Cristian Shpendi (3 gol); a quota 1 assist Luca D’Andrea, Xavello Druiventak, Matteo Guidi. Più ammonito: Shpendi (2); un rosso per Antonio David. In casa Cremonese guida i gol Federico Bonazzoli (2) davanti a Adin Licina (1); assist a 1 per Tommaso Berti, Jari Vandeputte, Adin Licina. Ammoniti: diversi giocatori a quota 1 (tra cui Bianchetti, Bonazzoli, Gerli, Pontisso, Vandeputte); nessun rosso. Clean sheet portieri: Alessandro Siano 0; Federico Agazzi 0, Andrea Fulignati 0.

Cesena Cremonese Partite giocate 3 3 Vittorie 1 1 Pareggi 2 0 Sconfitte 0 2 Gol fatti 4 3 Gol subiti 3 5 Possesso palla (%) 48,7 59,1 Precisione passaggi (%) 82,6 88,6 Tiri totali 27 23 Tiri in porta 11 10 PPDA 15,0 11,4 Ammonizioni 3 5 Clean sheet 0 0

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FAQ Quando si gioca Cesena-Cremonese e a che ora inizia? Sabato 12 settembre 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Cesena-Cremonese? All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Cremonese? Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Cecconi e Belsanti, IV Di Loreto, VAR Dionisi, AVAR Del Giovane.