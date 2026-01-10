Cesena-Empoli 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Cesena-Empoli

Nella 19a giornata della Serie B 2025-26 il Cesena ospita l’Empoli all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sabato 10 gennaio 2026 alle ore 19.30. Sfida da zona playoff: romagnoli sesti a 31 punti in 18 gare (9 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 25 gol segnati, 20 subiti), toscani noni a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 25 fatti, 24 incassati). Al Manuzzi il Cesena corre (4V, 3N, 1P; 13-8), mentre fuori casa l’Empoli alterna colpi e pause (3V, 0N, 5P; 8-13): punti pesanti per restare in scia all’alta classifica.

Le ultime partite giocate

Condizioni interessanti alla vigilia: il Cesena arriva da una serie positiva in casa, mentre l’Empoli ha rialzato il ritmo lontano dal Castellani con successi e clean sheet. Due percorsi diversi ma stesso obiettivo: dare continuità per consolidare ambizioni playoff.

Cesena ok x ok x ko Empoli ok ko ko ok x

Nelle ultime 5 partite: Cesena 8 punti; Empoli 7. Dettaglio risultati:

Cesena

Cesena-Modena 1-0

Calcio Padova-Cesena 1-1

Cesena-Mantova 3-2

Cesena-Juve Stabia 1-1

Catanzaro-Cesena 2-0

Empoli

Empoli-Bari 5-0

Empoli-Palermo 1-3

Juve Stabia-Empoli 2-0

Mantova-Empoli 0-1

Empoli-Frosinone 1-1

L’arbitro di Cesena-Empoli

Designazione per il Manuzzi: fischietto a Paride Tremolada. Al VAR Santoro. Nel 2025/26 Tremolada ha diretto 6 gare, concedendo 4 rigori: 37 ammonizioni, nessuna espulsione, media di 6,1 cartellini a partita (4,8 falli per cartellino).

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Cipressa – Catallo

IV Ufficiale: Di Loreto

VAR: Santoro

AVAR: Del Giovane

Statistiche interessanti

Tra Cesena ed Empoli c’è un filo teso di storia recente: i toscani hanno trovato con facilità la via del gol negli ultimi incroci, ma il Manuzzi oggi è una roccaforte bianconera. L’Empoli ha ritrovato solidità in trasferta, mentre il Cesena è micidiale a ridosso dell’intervallo. Occhio ai talenti: Cristian Shpendi trascina i romagnoli per volume di tiri nello specchio, mentre in azzurro si è acceso Marco Nasti. E poi la sfida nella sfida: i fratelli Shpendi, con Stiven lato Empoli, promettono scintille.

L’ Empoli ha segnato 8 gol nelle ultime due sfide di B contro il Cesena , quasi quanto nelle precedenti sette.

ha segnato 8 gol nelle ultime due sfide di B contro il , quasi quanto nelle precedenti sette. Dopo un avvio complicato, l’ Empoli ha espugnato tre volte le ultime quattro trasferte in Romagna contro il Cesena .

ha espugnato tre volte le ultime quattro trasferte in Romagna contro il . Il Cesena è imbattuto nelle ultime 5 gare casalinghe di Serie B (4 vittorie, 1 pareggio): il Manuzzi è tornato a essere un fattore.

è imbattuto nelle ultime 5 gare casalinghe di Serie B (4 vittorie, 1 pareggio): il Manuzzi è tornato a essere un fattore. L’ Empoli ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte di B, tenendo la porta inviolata in due di queste: segnali di crescita lontano da casa.

ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte di B, tenendo la porta inviolata in due di queste: segnali di crescita lontano da casa. Cesena letale tra 31’ e 45’: 11 reti nel quarto d’ora prima dell’intervallo, più di chiunque in campionato.

letale tra 31’ e 45’: 11 reti nel quarto d’ora prima dell’intervallo, più di chiunque in campionato. Cristian Shpendi è tra i bomber più pericolosi per tiri nello specchio; gli xG dicono che avrebbe potuto segnare ancora di più.

è tra i bomber più pericolosi per tiri nello specchio; gli xG dicono che avrebbe potuto segnare ancora di più. Marco Nasti ha già superato il bottino della scorsa stagione e viene da due gare di fila a segno.

Le statistiche stagionali di Cesena ed Empoli

Nella somma dei numeri, equilibrio e sfumature: stesso bottino di gol fatti (25 a testa), ma il Cesena incassa meno (20 vs 24) e tiene un PPDA più alto; l’Empoli ha precisione al tiro e conversione superiori (47,3% di tiri nello specchio e 16,9% di conversione contro 40,6% e 15,6%), pur con possesso medio leggermente più basso. Calci piazzati e corsie esterne possono diventare chiavi tattiche: romagnoli più efficaci nelle sovrapposizioni, azzurri incisivi sui cross.

Focus giocatori: capocannoniere Cesena Cristian Shpendi (6), in azzurro guida Stiven Shpendi (6) con Bohdan Popov a quota 5. Assist: Tommaso Berti (5) per i bianconeri; coppia Rares Ilie–Salvatore Elia (4) per l’Empoli. Disciplina: più ammonito Emanuele Adamo (5) per il Cesena, Gerard Yepes (5) per l’Empoli; espulsioni: Simone Bastoni a quota 2 per i romagnoli, un rosso a testa per Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Salvatore Elia e Bohdan Popov tra i toscani. Clean sheet portieri: Jonathan Klinsmann 3, Andrea Fulignati 4.

Cesena Empoli Partite giocate 18 18 Numero di partite vinte 9 6 Numero di partite perse 5 6 Numero di partite pareggiate 4 6 Gol totali segnati 25 25 Gol totali subiti 20 24 Media gol subiti per partita 1,11 1,33 Percentuale possesso palla 47,9 46,5 Tiri nello specchio della porta 65 70 Percentuale di tiri in porta 40,62 47,30 Numero totale di cartellini gialli 34 38 Numero totale di cartellini rossi 2 4 Capocannoniere Cristian Shpendi 6 Stiven Shpendi 6 Top assistman Tommaso Berti 5 Rares Ilie/Salvatore Elia 4 Giocatore più ammonito Emanuele Adamo 5 Gerard Yepes 5 Giocatore più espulso Simone Bastoni 2 Guarino/Obaretin/Elia/Popov 1 Portiere (clean sheet) Jonathan Klinsmann 3 Andrea Fulignati 4

FAQ Quando si gioca Cesena-Empoli e a che ora? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Cesena-Empoli? All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Empoli? L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Cipressa e Catallo; IV Di Loreto; VAR Santoro; AVAR Del Giovane.