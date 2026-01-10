Cesena-Empoli 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Nella 19a giornata della Serie B 2025-26 il Cesena ospita l’Empoli all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sabato 10 gennaio 2026 alle ore 19.30. Sfida da zona playoff: romagnoli sesti a 31 punti in 18 gare (9 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 25 gol segnati, 20 subiti), toscani noni a quota 24 (6 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 25 fatti, 24 incassati). Al Manuzzi il Cesena corre (4V, 3N, 1P; 13-8), mentre fuori casa l’Empoli alterna colpi e pause (3V, 0N, 5P; 8-13): punti pesanti per restare in scia all’alta classifica.
Le ultime partite giocate
Condizioni interessanti alla vigilia: il Cesena arriva da una serie positiva in casa, mentre l’Empoli ha rialzato il ritmo lontano dal Castellani con successi e clean sheet. Due percorsi diversi ma stesso obiettivo: dare continuità per consolidare ambizioni playoff.
|Cesena
|ok
|x
|ok
|x
|ko
|Empoli
|ok
|ko
|ko
|ok
|x
Nelle ultime 5 partite: Cesena 8 punti; Empoli 7. Dettaglio risultati:
- Cesena
- Cesena-Modena 1-0
- Calcio Padova-Cesena 1-1
- Cesena-Mantova 3-2
- Cesena-Juve Stabia 1-1
- Catanzaro-Cesena 2-0
- Empoli
- Empoli-Bari 5-0
- Empoli-Palermo 1-3
- Juve Stabia-Empoli 2-0
- Mantova-Empoli 0-1
- Empoli-Frosinone 1-1
L’arbitro di Cesena-Empoli
Designazione per il Manuzzi: fischietto a Paride Tremolada. Al VAR Santoro. Nel 2025/26 Tremolada ha diretto 6 gare, concedendo 4 rigori: 37 ammonizioni, nessuna espulsione, media di 6,1 cartellini a partita (4,8 falli per cartellino).
- Arbitro: Tremolada
- Assistenti: Cipressa – Catallo
- IV Ufficiale: Di Loreto
- VAR: Santoro
- AVAR: Del Giovane
Statistiche interessanti
Tra Cesena ed Empoli c’è un filo teso di storia recente: i toscani hanno trovato con facilità la via del gol negli ultimi incroci, ma il Manuzzi oggi è una roccaforte bianconera. L’Empoli ha ritrovato solidità in trasferta, mentre il Cesena è micidiale a ridosso dell’intervallo. Occhio ai talenti: Cristian Shpendi trascina i romagnoli per volume di tiri nello specchio, mentre in azzurro si è acceso Marco Nasti. E poi la sfida nella sfida: i fratelli Shpendi, con Stiven lato Empoli, promettono scintille.
- L’Empoli ha segnato 8 gol nelle ultime due sfide di B contro il Cesena, quasi quanto nelle precedenti sette.
- Dopo un avvio complicato, l’Empoli ha espugnato tre volte le ultime quattro trasferte in Romagna contro il Cesena.
- Il Cesena è imbattuto nelle ultime 5 gare casalinghe di Serie B (4 vittorie, 1 pareggio): il Manuzzi è tornato a essere un fattore.
- L’Empoli ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte di B, tenendo la porta inviolata in due di queste: segnali di crescita lontano da casa.
- Cesena letale tra 31’ e 45’: 11 reti nel quarto d’ora prima dell’intervallo, più di chiunque in campionato.
- Cristian Shpendi è tra i bomber più pericolosi per tiri nello specchio; gli xG dicono che avrebbe potuto segnare ancora di più.
- Marco Nasti ha già superato il bottino della scorsa stagione e viene da due gare di fila a segno.
Le statistiche stagionali di Cesena ed Empoli
Nella somma dei numeri, equilibrio e sfumature: stesso bottino di gol fatti (25 a testa), ma il Cesena incassa meno (20 vs 24) e tiene un PPDA più alto; l’Empoli ha precisione al tiro e conversione superiori (47,3% di tiri nello specchio e 16,9% di conversione contro 40,6% e 15,6%), pur con possesso medio leggermente più basso. Calci piazzati e corsie esterne possono diventare chiavi tattiche: romagnoli più efficaci nelle sovrapposizioni, azzurri incisivi sui cross.
Focus giocatori: capocannoniere Cesena Cristian Shpendi (6), in azzurro guida Stiven Shpendi (6) con Bohdan Popov a quota 5. Assist: Tommaso Berti (5) per i bianconeri; coppia Rares Ilie–Salvatore Elia (4) per l’Empoli. Disciplina: più ammonito Emanuele Adamo (5) per il Cesena, Gerard Yepes (5) per l’Empoli; espulsioni: Simone Bastoni a quota 2 per i romagnoli, un rosso a testa per Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Salvatore Elia e Bohdan Popov tra i toscani. Clean sheet portieri: Jonathan Klinsmann 3, Andrea Fulignati 4.
|Cesena
|Empoli
|Partite giocate
|18
|18
|Numero di partite vinte
|9
|6
|Numero di partite perse
|5
|6
|Numero di partite pareggiate
|4
|6
|Gol totali segnati
|25
|25
|Gol totali subiti
|20
|24
|Media gol subiti per partita
|1,11
|1,33
|Percentuale possesso palla
|47,9
|46,5
|Tiri nello specchio della porta
|65
|70
|Percentuale di tiri in porta
|40,62
|47,30
|Numero totale di cartellini gialli
|34
|38
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|4
|Capocannoniere
|Cristian Shpendi 6
|Stiven Shpendi 6
|Top assistman
|Tommaso Berti 5
|Rares Ilie/Salvatore Elia 4
|Giocatore più ammonito
|Emanuele Adamo 5
|Gerard Yepes 5
|Giocatore più espulso
|Simone Bastoni 2
|Guarino/Obaretin/Elia/Popov 1
|Portiere (clean sheet)
|Jonathan Klinsmann 3
|Andrea Fulignati 4
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Empoli e a che ora?
-
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Cesena-Empoli?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Empoli?
-
L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Cipressa e Catallo; IV Di Loreto; VAR Santoro; AVAR Del Giovane.
