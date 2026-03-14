Cesena-Frosinone 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Cesena-Frosinone

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Cesena–Frosinone accende la 30a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Sfida dal profumo playoff: i romagnoli sono 8° con 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 36 gol fatti, 41 subiti), mentre i ciociari volano al 3° posto con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte; 55 gol segnati, 28 incassati). Un test di maturità per il Cesena e un esame d’alta quota per il Frosinone, tra ambizioni di promozione e rincorsa playoff.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due dinamiche opposte: il Cesena fatica in casa e cerca riscatto, il Frosinone macina punti con continuità, soprattutto in trasferta. Nell’arco delle ultime cinque, i bianconeri hanno raccolto poco, mentre i gialloblù hanno mostrato solidità e pericolosità offensiva.

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Nei cinque turni più recenti: Cesena 2 punti; Frosinone 9 punti. Questo il dettaglio dei risultati:

Cesena

Cesena-Venezia 0-4; Cesena-Spezia 2-3; Empoli-Cesena 1-1; Cesena-Monza 1-3; Modena-Cesena 0-0

Frosinone

Spezia-Frosinone 0-2; Frosinone-Empoli 2-2; Catanzaro-Frosinone 2-2; Frosinone-Pescara 2-2; Frosinone-Sampdoria 3-0

L’arbitro di Cesena-Frosinone

Dirige Luca Massimi di Termoli. Assistenti Mondin e Laghezza; IV ufficiale Lovison. Al VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo. In questa stagione: 12 gare dirette, 2 rigori assegnati, 61 ammonizioni, 2 espulsioni (1 doppio giallo), media 5,3 cartellini a partita.

Arbitro: Massimi

Assistenti: Mondin – Laghezza

IV: Lovison

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti

Partita ricca di incroci e statistiche che contano: il Frosinone vola lontano da casa e mette in vetrina un attacco prolifico e dominante nel gioco aereo, mentre il Cesena cerca la scossa per invertire il trend casalingo. I precedenti al Dino Manuzzi sorridono ai bianconeri, ma la forma recente spinge i gialloblù. Riflettori accesi su due bomber di rendimento come Cristian Shpendi e Farès Ghedjemis, tiratori seriali nel campionato, e sulla mira chirurgica di Giacomo Calò, uomo assist che sposta gli equilibri sui piazzati e dal cross. Tra pressing e gestione del pallone l’inerzia pende verso i ciociari, ma la fame di punti del Cesena e l’energia del pubblico di casa possono riaprire partite e gerarchie. Un confronto di stili: linee compatte e ripartenze bianconere contro organizzazione, ampiezza e palle inattive gialloblù. Ogni dettaglio farà la differenza.

Il Cesena non vince da tre sfide di campionato contro il Frosinone (1N, 2P): serie negativa che eguaglia i peggiori strappi con i ciociari in B.

non vince da tre sfide di campionato contro il (1N, 2P): serie negativa che eguaglia i peggiori strappi con i ciociari in B. Tabù romagnolo: il Frosinone non ha mai vinto nelle sei trasferte di B a Cesena (4 sconfitte, 2 pareggi); ultimo incrocio al Dino Manuzzi finì 1-1.

non ha mai vinto nelle sei trasferte di B a Cesena (4 sconfitte, 2 pareggi); ultimo incrocio al finì 1-1. Emergenza casa Cesena : cinque ko nelle ultime sei interne (tre di fila). I bianconeri rischiano una striscia record di quattro sconfitte casalinghe consecutive in Serie B.

: cinque ko nelle ultime sei interne (tre di fila). I bianconeri rischiano una striscia record di quattro sconfitte casalinghe consecutive in Serie B. Strada maestra gialloblù: Frosinone imbattuto da 11 trasferte (6V, 5N), ultimo ko esterno a inizio ottobre col Venezia.

imbattuto da 11 trasferte (6V, 5N), ultimo ko esterno a inizio ottobre col Venezia. Duello aereo: Frosinone già a quota 12 gol di testa in stagione, quattro volte il bottino del Cesena (3).

già a quota 12 gol di testa in stagione, quattro volte il bottino del (3). Re del tiro: Cristian Shpendi e Farès Ghedjemis sono tra i giocatori che calciano di più in categoria, minacce costanti per le retroguardie.

e sono tra i giocatori che calciano di più in categoria, minacce costanti per le retroguardie. Arte dell’assist: Giacomo Calò è già in doppia cifra di passaggi vincenti (10), con sette arrivati da cross: specialista delle palle inattive.

Le statistiche stagionali di Cesena e Frosinone

Numeri a confronto: possesso simile (48,9% per entrambe), ma la produttività del Frosinone è superiore (55 gol a 36) con difesa più solida (28 subiti contro 41). I ciociari segnano con più precisione (conversione 15,07% vs 13,43%) e tirano di più nello specchio (169 vs 118). Pressione più alta per gli ospiti (PPDA 10,1 contro 14,3 del Cesena) e più clean sheet (11 a 5). I bianconeri restano pericolosi sulle ripartenze e hanno spesso trovato in Cristian Shpendi la soluzione in area.

Focus giocatori: top scorer Cristian Shpendi (10) per il Cesena, mentre il Frosinone si divide tra Farès Ghedjemis (10) e Antonio Raimondo (8). L’uomo assist è Giacomo Calò (10) tra i gialloblù; per i romagnoli spicca Tommaso Berti (5). Fair play e intensità: più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (10, Frosinone) e per il Cesena guida Massimiliano Mangraviti (9). Rossi: Simone Bastoni (2, Cesena); in casa ciociara segnalati Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1). Tra i pali: Jonathan Klinsmann (5 clean sheet) e Lorenzo Palmisani (11) fanno la differenza.

Cesena Frosinone Partite giocate 29 29 Vittorie 11 16 Pareggi 6 10 Sconfitte 12 3 Gol fatti 36 55 Gol subiti 41 28 Possesso palla (%) 48,9 48,9 Tiri in porta 118 169 Conversione al tiro (%) 13,43 15,07 Clean sheet 5 11 PPDA (meno è meglio) 14,3 10,1 Cartellini gialli 59 66 Cartellini rossi 2 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena-Frosinone? Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Cesena-Frosinone? All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Frosinone? L’arbitro è Luca Massimi di Termoli; assistenti Mondin e Laghezza, IV Lovison, VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo.