Cesena-Frosinone 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena–Frosinone accende la 30a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Sfida dal profumo playoff: i romagnoli sono 8° con 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 36 gol fatti, 41 subiti), mentre i ciociari volano al 3° posto con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte; 55 gol segnati, 28 incassati). Un test di maturità per il Cesena e un esame d’alta quota per il Frosinone, tra ambizioni di promozione e rincorsa playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Frosinone
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Frosinone
Le ultime partite giocate
Il momento racconta due dinamiche opposte: il Cesena fatica in casa e cerca riscatto, il Frosinone macina punti con continuità, soprattutto in trasferta. Nell’arco delle ultime cinque, i bianconeri hanno raccolto poco, mentre i gialloblù hanno mostrato solidità e pericolosità offensiva.
Nei cinque turni più recenti: Cesena 2 punti; Frosinone 9 punti. Questo il dettaglio dei risultati:
- Cesena
Cesena-Venezia 0-4; Cesena-Spezia 2-3; Empoli-Cesena 1-1; Cesena-Monza 1-3; Modena-Cesena 0-0
- Frosinone
Spezia-Frosinone 0-2; Frosinone-Empoli 2-2; Catanzaro-Frosinone 2-2; Frosinone-Pescara 2-2; Frosinone-Sampdoria 3-0
L’arbitro di Cesena-Frosinone
Dirige Luca Massimi di Termoli. Assistenti Mondin e Laghezza; IV ufficiale Lovison. Al VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo. In questa stagione: 12 gare dirette, 2 rigori assegnati, 61 ammonizioni, 2 espulsioni (1 doppio giallo), media 5,3 cartellini a partita.
- Arbitro: Massimi
- Assistenti: Mondin – Laghezza
- IV: Lovison
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Vuolo
Informazioni interessanti
Partita ricca di incroci e statistiche che contano: il Frosinone vola lontano da casa e mette in vetrina un attacco prolifico e dominante nel gioco aereo, mentre il Cesena cerca la scossa per invertire il trend casalingo. I precedenti al Dino Manuzzi sorridono ai bianconeri, ma la forma recente spinge i gialloblù. Riflettori accesi su due bomber di rendimento come Cristian Shpendi e Farès Ghedjemis, tiratori seriali nel campionato, e sulla mira chirurgica di Giacomo Calò, uomo assist che sposta gli equilibri sui piazzati e dal cross. Tra pressing e gestione del pallone l’inerzia pende verso i ciociari, ma la fame di punti del Cesena e l’energia del pubblico di casa possono riaprire partite e gerarchie. Un confronto di stili: linee compatte e ripartenze bianconere contro organizzazione, ampiezza e palle inattive gialloblù. Ogni dettaglio farà la differenza.
- Il Cesena non vince da tre sfide di campionato contro il Frosinone (1N, 2P): serie negativa che eguaglia i peggiori strappi con i ciociari in B.
- Tabù romagnolo: il Frosinone non ha mai vinto nelle sei trasferte di B a Cesena (4 sconfitte, 2 pareggi); ultimo incrocio al Dino Manuzzi finì 1-1.
- Emergenza casa Cesena: cinque ko nelle ultime sei interne (tre di fila). I bianconeri rischiano una striscia record di quattro sconfitte casalinghe consecutive in Serie B.
- Strada maestra gialloblù: Frosinone imbattuto da 11 trasferte (6V, 5N), ultimo ko esterno a inizio ottobre col Venezia.
- Duello aereo: Frosinone già a quota 12 gol di testa in stagione, quattro volte il bottino del Cesena (3).
- Re del tiro: Cristian Shpendi e Farès Ghedjemis sono tra i giocatori che calciano di più in categoria, minacce costanti per le retroguardie.
- Arte dell’assist: Giacomo Calò è già in doppia cifra di passaggi vincenti (10), con sette arrivati da cross: specialista delle palle inattive.
Le statistiche stagionali di Cesena e Frosinone
Numeri a confronto: possesso simile (48,9% per entrambe), ma la produttività del Frosinone è superiore (55 gol a 36) con difesa più solida (28 subiti contro 41). I ciociari segnano con più precisione (conversione 15,07% vs 13,43%) e tirano di più nello specchio (169 vs 118). Pressione più alta per gli ospiti (PPDA 10,1 contro 14,3 del Cesena) e più clean sheet (11 a 5). I bianconeri restano pericolosi sulle ripartenze e hanno spesso trovato in Cristian Shpendi la soluzione in area.
Focus giocatori: top scorer Cristian Shpendi (10) per il Cesena, mentre il Frosinone si divide tra Farès Ghedjemis (10) e Antonio Raimondo (8). L’uomo assist è Giacomo Calò (10) tra i gialloblù; per i romagnoli spicca Tommaso Berti (5). Fair play e intensità: più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (10, Frosinone) e per il Cesena guida Massimiliano Mangraviti (9). Rossi: Simone Bastoni (2, Cesena); in casa ciociara segnalati Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1). Tra i pali: Jonathan Klinsmann (5 clean sheet) e Lorenzo Palmisani (11) fanno la differenza.
|Cesena
|Frosinone
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|11
|16
|Pareggi
|6
|10
|Sconfitte
|12
|3
|Gol fatti
|36
|55
|Gol subiti
|41
|28
|Possesso palla (%)
|48,9
|48,9
|Tiri in porta
|118
|169
|Conversione al tiro (%)
|13,43
|15,07
|Clean sheet
|5
|11
|PPDA (meno è meglio)
|14,3
|10,1
|Cartellini gialli
|59
|66
|Cartellini rossi
|2
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Frosinone?
-
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Cesena-Frosinone?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Frosinone?
-
L’arbitro è Luca Massimi di Termoli; assistenti Mondin e Laghezza, IV Lovison, VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.