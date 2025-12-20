Cesena - Juve Stabia 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Cesena-Juve Stabia

Cesena–Juve Stabia accende la 17a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Sfida d’alta quota in chiave playoff: i bianconeri sono 3° con 30 punti in 16 gare (9 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 24 gol segnati, 17 subiti), le Vespe 8° a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 17 gol fatti, 19 incassati). Solido l’andamento interno del Cesena, mentre la Juve Stabia ha raccolto più in casa che fuori. In panchina duello tra Michele Mignani e Ignazio Abate.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due inerzie diverse: il Cesena ha trovato ritmo e cinismo con tre vittorie nelle ultime cinque, la Juve Stabia alterna pareggi a scivoloni esterni ma arriva da uno 2-0 che ha ridato fiducia. Di seguito la forma recente e il dettaglio dei risultati.

Cesena ok ko ok x ok Juve Stabia ko x x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha totalizzato 10 punti, la Juve Stabia ne ha fatti 5.

Cesena

Cesena–Avellino 3-0; Monza–Cesena 1-0; Cesena–Modena 1-0; Calcio Padova–Cesena 1-1; Cesena–Mantova 3-2

Juve Stabia

Sampdoria–Juve Stabia 1-0; Juve Stabia–Monza 2-2; Juve Stabia–Bari 0-0; Frosinone–Juve Stabia 3-0; Juve Stabia–Empoli 2-0

L’arbitro di Cesena-Juve Stabia

Dirige Cesena–Juve Stabia il signor Niccolò Turrini. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 6 gare in Serie B, fischiando 4 rigori, estraendo 16 cartellini gialli e 1 rosso (2,8 cartellini a partita; 8,5 falli per cartellino). Al VAR è designato Serra.

Arbitro: Turrini

Assistenti: Preti – Bitonti

IV ufficiale: Perri

VAR: Serra

AVAR: Gualtieri

Informazioni interessanti sul match

La storia recente tra Cesena e Juve Stabia racconta una sfida mai banale: i romagnoli avevano preso il largo nelle prime uscite cadette, poi l’inerzia si è ribaltata nella scorsa stagione con due successi campani. Il momento attuale premia la spinta bianconera: dal giro di boa di ottobre il Cesena è tra le squadre più vincenti del torneo, grazie a un ritmo alto e a una spiccata capacità di colpire nel finale di tempo. Dall’altra parte, la Juve Stabia ha alzato il livello di solidità con sei clean sheet stagionali e due porte inviolate nelle ultime tre, pur faticando lontano da casa. Occhio ai dettagli: la pressione alta delle Vespe (PPDA contenuto) contro il palleggio verticale dei romagnoli può indirizzare l’inerzia della gara. Riflettori su Cristian Shpendi, terminale giovane e prolifico, e su Fabio Maistro, uomo-assist gialloblù. In panchina, confronto tra idee e coraggio: Michele Mignani cerca continuità offensiva, Ignazio Abate punta su intensità e transizioni.

Dopo un pari e tre successi iniziali in B contro la Juve Stabia , il Cesena ha perso le due sfide più recenti (1-0 al Menti, 2-1 al Manuzzi).

, il ha perso le due sfide più recenti (1-0 al Menti, 2-1 al Manuzzi). Contro avversarie campane, il Cesena ha vinto due delle ultime tre di Serie B: tanti successi quanti nelle precedenti dieci.

ha vinto due delle ultime tre di Serie B: tanti successi quanti nelle precedenti dieci. Da metà ottobre il Cesena ha raccolto 6 vittorie in 9 partite: solo Monza e Frosinone hanno fatto meglio per punti totali nel periodo.

ha raccolto 6 vittorie in 9 partite: solo e hanno fatto meglio per punti totali nel periodo. La Juve Stabia ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare di B, ma in trasferta non ha ancora chiuso senza subire gol in questa stagione.

ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare di B, ma in trasferta non ha ancora chiuso senza subire gol in questa stagione. Il Cesena segna spesso a ridosso dell’intervallo: 10 dei 24 gol sono arrivati tra il 30’ e il 45’, primato per incidenza nel torneo.

segna spesso a ridosso dell’intervallo: 10 dei 24 gol sono arrivati tra il 30’ e il 45’, primato per incidenza nel torneo. Cristian Shpendi , classe 2003, è tra i più giovani marcatori con un bottino di rilievo nelle ultime due stagioni tra top-5 campionati e seconde divisioni europee.

, classe 2003, è tra i più giovani marcatori con un bottino di rilievo nelle ultime due stagioni tra top-5 campionati e seconde divisioni europee. Fabio Maistro è a quota 4 assist in stagione: eguagliato il suo miglior dato in una singola Serie B.

Le statistiche stagionali di Cesena e Juve Stabia

Dati alla mano, il Cesena produce e concretizza di più (24 gol, conversione 16,33%) ma concede qualcosina (17 subiti); la Juve Stabia palleggia di più (possesso 54,2%) e difende meglio sul lungo periodo (19 gol subiti con 6 clean sheet), pur segnando meno (17 reti, conversione 13,39%). Pressione alta per le Vespe (PPDA 9,9) contro approccio più posizionale dei romagnoli (PPDA 15,0). A livello disciplinare: 31 gialli Cesena, 44 Juve Stabia.

Giocatori chiave: per il Cesena spicca Cristian Shpendi (6 gol) supportato da Riccardo Ciervo e Jalen Blesa (4 a testa); uomo-assist Tommaso Berti (5). Tra i portieri, Jonathan Klinsmann ha firmato 3 clean sheet. Per la Juve Stabia top scorer Leonardo Candellone (4), ispirazione da Fabio Maistro (4 assist); più ammonito Omar Correia (5 gialli), rossi per Alessio Cacciamani e Marco Ruggero (espulsioni per doppia ammonizione). Tra i pali, Alessandro Confente è a 6 clean sheet.

Cesena Juve Stabia Partite giocate 16 16 Vittorie 9 5 Pareggi 3 7 Sconfitte 4 4 Gol fatti 24 17 Gol subiti 17 19 Clean sheet 3 6 Possesso palla (%) 47,6 54,2 Tiri in porta 60 55 Precisione tiri (%) 40,82 43,31 Conversione tiri (%) 16,33 13,39 PPDA (pressione) 15,0 9,9 Cartellini gialli 31 44 Cartellini rossi 1 2 Fuorigioco 31 38 Calci d’angolo battuti 74 75 Gol di testa 3 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena-Juve Stabia e a che ora inizia? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Cesena-Juve Stabia? All'Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l'arbitro di Cesena-Juve Stabia? Niccolò Turrini. Assistenti: Preti e Bitonti; IV ufficiale: Perri; VAR: Serra; AVAR: Gualtieri.