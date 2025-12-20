Cesena - Juve Stabia 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena–Juve Stabia accende la 17a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Sfida d’alta quota in chiave playoff: i bianconeri sono 3° con 30 punti in 16 gare (9 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 24 gol segnati, 17 subiti), le Vespe 8° a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 17 gol fatti, 19 incassati). Solido l’andamento interno del Cesena, mentre la Juve Stabia ha raccolto più in casa che fuori. In panchina duello tra Michele Mignani e Ignazio Abate.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Juve Stabia
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cesena e Juve Stabia
Il momento racconta due inerzie diverse: il Cesena ha trovato ritmo e cinismo con tre vittorie nelle ultime cinque, la Juve Stabia alterna pareggi a scivoloni esterni ma arriva da uno 2-0 che ha ridato fiducia. Di seguito la forma recente e il dettaglio dei risultati.
|Cesena
|ok
|ko
|ok
|x
|ok
|Juve Stabia
|ko
|x
|x
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha totalizzato 10 punti, la Juve Stabia ne ha fatti 5.
- Cesena
Cesena–Avellino 3-0; Monza–Cesena 1-0; Cesena–Modena 1-0; Calcio Padova–Cesena 1-1; Cesena–Mantova 3-2
- Juve Stabia
Sampdoria–Juve Stabia 1-0; Juve Stabia–Monza 2-2; Juve Stabia–Bari 0-0; Frosinone–Juve Stabia 3-0; Juve Stabia–Empoli 2-0
Dirige Cesena–Juve Stabia il signor Niccolò Turrini. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 6 gare in Serie B, fischiando 4 rigori, estraendo 16 cartellini gialli e 1 rosso (2,8 cartellini a partita; 8,5 falli per cartellino). Al VAR è designato Serra.
- Arbitro: Turrini
- Assistenti: Preti – Bitonti
- IV ufficiale: Perri
- VAR: Serra
- AVAR: Gualtieri
La storia recente tra Cesena e Juve Stabia racconta una sfida mai banale: i romagnoli avevano preso il largo nelle prime uscite cadette, poi l’inerzia si è ribaltata nella scorsa stagione con due successi campani. Il momento attuale premia la spinta bianconera: dal giro di boa di ottobre il Cesena è tra le squadre più vincenti del torneo, grazie a un ritmo alto e a una spiccata capacità di colpire nel finale di tempo. Dall’altra parte, la Juve Stabia ha alzato il livello di solidità con sei clean sheet stagionali e due porte inviolate nelle ultime tre, pur faticando lontano da casa. Occhio ai dettagli: la pressione alta delle Vespe (PPDA contenuto) contro il palleggio verticale dei romagnoli può indirizzare l’inerzia della gara. Riflettori su Cristian Shpendi, terminale giovane e prolifico, e su Fabio Maistro, uomo-assist gialloblù. In panchina, confronto tra idee e coraggio: Michele Mignani cerca continuità offensiva, Ignazio Abate punta su intensità e transizioni.
- Dopo un pari e tre successi iniziali in B contro la Juve Stabia, il Cesena ha perso le due sfide più recenti (1-0 al Menti, 2-1 al Manuzzi).
- Contro avversarie campane, il Cesena ha vinto due delle ultime tre di Serie B: tanti successi quanti nelle precedenti dieci.
- Da metà ottobre il Cesena ha raccolto 6 vittorie in 9 partite: solo Monza e Frosinone hanno fatto meglio per punti totali nel periodo.
- La Juve Stabia ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare di B, ma in trasferta non ha ancora chiuso senza subire gol in questa stagione.
- Il Cesena segna spesso a ridosso dell’intervallo: 10 dei 24 gol sono arrivati tra il 30’ e il 45’, primato per incidenza nel torneo.
- Cristian Shpendi, classe 2003, è tra i più giovani marcatori con un bottino di rilievo nelle ultime due stagioni tra top-5 campionati e seconde divisioni europee.
- Fabio Maistro è a quota 4 assist in stagione: eguagliato il suo miglior dato in una singola Serie B.
Dati alla mano, il Cesena produce e concretizza di più (24 gol, conversione 16,33%) ma concede qualcosina (17 subiti); la Juve Stabia palleggia di più (possesso 54,2%) e difende meglio sul lungo periodo (19 gol subiti con 6 clean sheet), pur segnando meno (17 reti, conversione 13,39%). Pressione alta per le Vespe (PPDA 9,9) contro approccio più posizionale dei romagnoli (PPDA 15,0). A livello disciplinare: 31 gialli Cesena, 44 Juve Stabia.
Giocatori chiave: per il Cesena spicca Cristian Shpendi (6 gol) supportato da Riccardo Ciervo e Jalen Blesa (4 a testa); uomo-assist Tommaso Berti (5). Tra i portieri, Jonathan Klinsmann ha firmato 3 clean sheet. Per la Juve Stabia top scorer Leonardo Candellone (4), ispirazione da Fabio Maistro (4 assist); più ammonito Omar Correia (5 gialli), rossi per Alessio Cacciamani e Marco Ruggero (espulsioni per doppia ammonizione). Tra i pali, Alessandro Confente è a 6 clean sheet.
|Cesena
|Juve Stabia
|Partite giocate
|16
|16
|Vittorie
|9
|5
|Pareggi
|3
|7
|Sconfitte
|4
|4
|Gol fatti
|24
|17
|Gol subiti
|17
|19
|Clean sheet
|3
|6
|Possesso palla (%)
|47,6
|54,2
|Tiri in porta
|60
|55
|Precisione tiri (%)
|40,82
|43,31
|Conversione tiri (%)
|16,33
|13,39
|PPDA (pressione)
|15,0
|9,9
|Cartellini gialli
|31
|44
|Cartellini rossi
|1
|2
|Fuorigioco
|31
|38
|Calci d’angolo battuti
|74
|75
|Gol di testa
|3
|1
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Juve Stabia e a che ora inizia?
-
Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Cesena-Juve Stabia?
-
All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Juve Stabia?
-
Niccolò Turrini. Assistenti: Preti e Bitonti; IV ufficiale: Perri; VAR: Serra; AVAR: Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.