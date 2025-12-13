Cesena-Mantova 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena–Mantova è un autentico testa-coda della 16a giornata di Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:30. I romagnoli sono 3° con 27 punti in 15 gare (8 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 21 gol fatti, 15 subiti), mentre i virgiliani sono 18° con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 9 sconfitte; 13 gol segnati, 23 incassati). Per il Cesena è un esame di maturità in alta quota, per il Mantova punti pesanti per uscire dalla bagarre salvezza.
Le ultime partite giocate
Cesena in andamento alterno ma solido in casa, Mantova in risalita recente prima del doppio stop. I romagnoli mescolano successi di misura e qualche scivolone esterno; i lombardi hanno appena interrotto una striscia di tre vittorie di fila. Forma e inerzia dicono equilibrio con leggero favore interno.
Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha totalizzato 7 punti; il Mantova ne ha raccolti 9. Dettaglio gare:
- Bari–Cesena 1-0
- Cesena–Avellino 3-0
- Monza–Cesena 1-0
- Cesena–Modena 1-0
- Calcio Padova–Cesena 1-1
- Sampdoria–Mantova 0-1
- Mantova–Calcio Padova 1-0
- Mantova–Spezia 4-1
- Venezia–Mantova 3-0
- Mantova–Reggiana 0-1
L’arbitro di Cesena-Mantova
La partita sarà diretta dal signor Antonio Rapuano. Assistenti Biffi e Rinaldi, IV ufficiale Sacchi G., VAR Baroni, AVAR Maresca. Nella Serie B 2025/26 Rapuano ha arbitrato 5 incontri: 0 rigori assegnati, 23 ammonizioni, 0 espulsioni, 4.6 cartellini a partita e media di 7.2 falli per cartellino.
- Arbitro: Rapuano
- Assistenti: Biffi – Rinaldi
- IV: Sacchi G.
- VAR: Baroni
- AVAR: Maresca
Informazioni interessanti sul match
Una sfida dal sapore classico: il bilancio storico in cadetteria recita 8 successi Mantova, 6 pareggi e 6 vittorie Cesena, con i virgiliani reduci dall’ultimo 3-0 (1 maggio 2025) e a caccia del bis consecutivo come non accadeva dal 1969. Ma il fattore campo pesa: il Cesena ha vinto 5 delle 10 gare interne contro il Mantova in B, incluse le due più recenti, e sogna il tris casalingo. Forma: i bianconeri arrivano da tre vittorie interne di fila (due con clean sheet), i lombardi hanno perso le ultime due dopo un filotto da 9 punti in tre gare. Trend gol: entrambe segnano poco nei primi 30′, poi il Cesena accelera tra 31′ e 60′ (14 reti, record del torneo). Occhio ai protagonisti: Jalen Blesa a segno nelle ultime due al Manuzzi, può eguagliare la striscia casalinga di Cristian Shpendi; per il Mantova fari su Francesco Ruocco (primo gol in B proprio contro il Cesena) e su Leonardo Mancuso, coppia da 8 reti complessive.
- Precedenti: il Mantova ha vinto 8 delle 20 sfide di B con il Cesena; i bianconeri però sono avanti negli incroci al Manuzzi.
- Fattore casa: il Cesena ha centrato tre vittorie casalinghe di fila in campionato, con due clean sheet consecutivi.
- Momento Mantova: due ko di fila come nelle precedenti sette ne aveva sommati in totale (3V, 2N, 2P). Evitare il terzo stop è cruciale.
- Intervalli gol: nessuno ha segnato meno nei primi 30′ di Cesena e Mantova (2 reti ciascuna), ma dal 31′ al 60′ i romagnoli sono letali (14 marcature, 67% del totale).
- Uomini chiave Cesena: Blesa cerca il terzo gol interno di fila; Shpendi è il capocannoniere con 5 reti, Riccardo Ciervo a quota 4.
- Uomini chiave Mantova: Ruocco e Mancuso sono i migliori marcatori (4 reti a testa) e hanno già colpito in gare pesanti.
Le statistiche stagionali di Cesena e Mantova
Numeri a confronto: il Cesena ha segnato di più (21 a 13) e subisce meno (15 a 23) con un attacco più cinico (conversione 15.91%) rispetto al Mantova (8.02%). I virgiliani tengono il pallone (possesso 62.7% contro 47.4%) e pressano più in alto (PPDA 10.1 vs 15.0), ma concedono di più (207 tiri subiti contro 179). Entrambe contano 3 clean sheet.
Focus giocatori: Cesena — capocannoniere Cristian Shpendi (5), quindi Jalen Blesa e Riccardo Ciervo (4). Miglior assist-man Tommaso Berti (5). Più ammoniti: Emanuele Adamo e Massimiliano Mangraviti (4); un rosso per Simone Bastoni. Portiere: Jonathan Klinsmann con 3 clean sheet. Mantova — bomber Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (4 a testa). Miglior assist-man Simone Trimboli (2). Più ammonito: Cristiano Bani (5); un rosso per Nicolò Radaelli. Tra i pali Marco Festa, 3 clean sheet.
|Cesena
|Mantova
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|8
|4
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|4
|9
|Gol fatti
|21
|13
|Gol subiti
|15
|23
|Possesso palla %
|47.4
|62.7
|Tiri totali
|132
|162
|Tiri in porta
|51
|84
|Precisione tiro %
|38.64
|51.85
|Conversione gol %
|15.91
|8.02
|PPDA (pressing)
|15.0
|10.1
|Clean sheet
|3
|3
|Ammonizioni
|29
|32
|Espulsioni
|1
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Mantova e a che ora?
-
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Cesena-Mantova?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Mantova?
-
L’arbitro è Antonio Rapuano, assistenti Biffi e Rinaldi; IV Sacchi G.; VAR Baroni; AVAR Maresca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.