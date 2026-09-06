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CALCIO SERIE B

Cesena-Mantova 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Mantova

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Redazione

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CesenaMantova è uno dei big match della 3ª giornata della Serie B 2026-27: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena domenica 6 settembre 2026 alle 15:00. Sfida d’alta classifica tra una neopromossa in fiducia e una partenza sprint da confermare.

Le ultime partite giocate

Cesena in crescita con 4 punti nelle prime due uscite: sostanza in trasferta e compattezza in casa. Mantova a punteggio pieno, brillante nell’uno contro uno e letale in ripartenza. Due percorsi convincenti che promettono equilibrio e intensità al Manuzzi.

Nelle ultime 2 partite il Cesena ha totalizzato 4 punti, il Mantova 6. Dettaglio risultati:

  • Cesena

Cesena–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Cesena 1-2

  • Mantova

Carrarese–Mantova 1-2; Mantova–Empoli 3-1

L’arbitro di Cesena-Mantova

CesenaMantova si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena; arbitro del match è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà Davide Ghersini. Nel campionato in corso Drigo ha diretto 1 gara: 1 rigore assegnato, 4 cartellini gialli, nessun rosso, 27 falli fischiati e 2 fuorigioco; media 4.0 ammonizioni a partita.

  • Arbitro: DRIGO
  • Assistenti: ZEZZA – GRASSO
  • IV: DI MARCO
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

Rivincita e tradizione si intrecciano tra Cesena e Mantova. Nelle ultime due stagioni il bilancio è in perfetta parità, con gol a grappoli a fare da filo rosso dei confronti. I virgiliani arrivano da due successi in fila e hanno aperto il campionato con grande verticalità, guidati da esterni ispirati e da un pressing feroce. Dall’altra parte i romagnoli sono tornati a colpire fuori casa e, sospinti dal Manuzzi, cercano lo scatto per restare nelle zone nobili. Occhi su Cristian Shpendi, che vive un momento d’oro, e su Alessio Castellini, già uomo-assist. La storia, però, ricorda anche quanto sia rognosa per il Mantova la trasferta in Romagna: l’ultimo blitz risale a decenni fa, con una serie recente di ko al Manuzzi. Ingredienti che annunciano ritmo alto, transizioni e tanti duelli: attacco in fiducia contro difese chiamate alla prova del nove.

  • Nei due precedenti campionati: una vittoria per parte tra Cesena e Mantova; in quattro gare segnati 17 gol totali (media 4,3 a match).
  • Mantova storicamente prolifico contro il Cesena in B: 9 vittorie in 22 incroci (6N, 7P); è anche l’avversario contro cui ha segnato di più.
  • Trasferte tabù: dal 1947 il Mantova non vince a Cesena in B; negli ultimi 10 viaggi in Romagna, 4 pareggi e 6 sconfitte, con tre ko di fila più recenti.
  • Cesena in ripresa: dopo 7 gare senza successi, vittoria a Chiavari e chance di secondo acuto consecutivo in B per la prima volta dall’ottobre 2025.
  • Mantova devastante in contropiede: prime due giornate con più ripartenze, più tiri e più gol in transizione nel campionato.
  • Forma top: Cristian Shpendi a segno in tre gare consecutive; tra A e B è fra i pochi con almeno 5 contributi totali a gol dall’ultimo maggio.
  • Precisione al bacio: il terzino Alessio Castellini ha già servito 2 assist in 180 minuti; nel mirino un record di continuità per un difensore a inizio stagione.

Le statistiche stagionali di Cesena e Mantova

Approcci diversi ma efficaci: il Cesena tiene meno palla (possesso 39,0%) e punta su compattezza e cinismo (11 tiri, 45,5% di precisione), il Mantova spinge sul ritmo (possesso 49,3%), crea di più (23 tiri) e conclude con grande pulizia (56,5% on target). In due giornate entrambe hanno incassato 2 gol: virgiliani più aggressivi nel pressing (PPDA 9,8 vs 16,4) e più produttivi in rifinitura (16 key pass vs 10 bianconeri).

Giocatori chiave: per il Cesena brilla Cristian Shpendi (2 gol) con supporto di Antonio Fiori (1) e degli assist di Matteo Guidi e Xavello Druiventak (1 a testa). Nel Mantova guida Francesco Ruocco (2 gol), con firme di Rares Ilie, Fahem Benaïssa-Yahia e Vanja Vlahovic (1 ciascuno) e l’uomo-assist Alessio Castellini (2). Disciplina: per i bianconeri spicca Shpendi con 2 gialli; per i virgiliani ammoniti Bardi, Trimboli e Tomasevic. Clean sheet: 0 per entrambe.

Cesena Mantova
Partite giocate 2 2
Vittorie 1 2
Pareggi 1 0
Sconfitte 0 0
Gol fatti 3 5
Gol subiti 2 2
Possesso palla (%) 39,0 49,3
Tiri totali 11 23
Tiri in porta 5 13
Precisione tiri (%) 45,5 56,5
PPDA (pressione, più basso = più aggressivo) 16,4 9,8
Cartellini gialli 3 3
Cartellini rossi 1 0
Capocannoniere Shpendi 2 Ruocco 2
Top assistman Guidi/Druiventak 1 Castellini 2
Clean sheet portieri 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Cesena-Mantova?

Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 (3ª giornata di Serie B).

Dove si gioca Cesena-Mantova?

All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.

Chi è l’arbitro di Cesena-Mantova?

Il direttore di gara è Mattia Drigo. Assistenti: Zezza e Grasso; IV ufficiale: Di Marco; VAR: Ghersini; AVAR: Di Vuolo.

Cesena-Mantova 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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