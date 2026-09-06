Cesena-Mantova 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena–Mantova è uno dei big match della 3ª giornata della Serie B 2026-27: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena domenica 6 settembre 2026 alle 15:00. Sfida d’alta classifica tra una neopromossa in fiducia e una partenza sprint da confermare.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Mantova
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Mantova
Le ultime partite giocate
Cesena in crescita con 4 punti nelle prime due uscite: sostanza in trasferta e compattezza in casa. Mantova a punteggio pieno, brillante nell’uno contro uno e letale in ripartenza. Due percorsi convincenti che promettono equilibrio e intensità al Manuzzi.
Nelle ultime 2 partite il Cesena ha totalizzato 4 punti, il Mantova 6. Dettaglio risultati:
- Cesena
Cesena–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Cesena 1-2
- Mantova
Carrarese–Mantova 1-2; Mantova–Empoli 3-1
L’arbitro di Cesena-Mantova
Cesena–Mantova si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena; arbitro del match è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà Davide Ghersini. Nel campionato in corso Drigo ha diretto 1 gara: 1 rigore assegnato, 4 cartellini gialli, nessun rosso, 27 falli fischiati e 2 fuorigioco; media 4.0 ammonizioni a partita.
- Arbitro: DRIGO
- Assistenti: ZEZZA – GRASSO
- IV: DI MARCO
- VAR: GHERSINI
- AVAR: DI VUOLO
Statistiche interessanti
Rivincita e tradizione si intrecciano tra Cesena e Mantova. Nelle ultime due stagioni il bilancio è in perfetta parità, con gol a grappoli a fare da filo rosso dei confronti. I virgiliani arrivano da due successi in fila e hanno aperto il campionato con grande verticalità, guidati da esterni ispirati e da un pressing feroce. Dall’altra parte i romagnoli sono tornati a colpire fuori casa e, sospinti dal Manuzzi, cercano lo scatto per restare nelle zone nobili. Occhi su Cristian Shpendi, che vive un momento d’oro, e su Alessio Castellini, già uomo-assist. La storia, però, ricorda anche quanto sia rognosa per il Mantova la trasferta in Romagna: l’ultimo blitz risale a decenni fa, con una serie recente di ko al Manuzzi. Ingredienti che annunciano ritmo alto, transizioni e tanti duelli: attacco in fiducia contro difese chiamate alla prova del nove.
- Nei due precedenti campionati: una vittoria per parte tra Cesena e Mantova; in quattro gare segnati 17 gol totali (media 4,3 a match).
- Mantova storicamente prolifico contro il Cesena in B: 9 vittorie in 22 incroci (6N, 7P); è anche l’avversario contro cui ha segnato di più.
- Trasferte tabù: dal 1947 il Mantova non vince a Cesena in B; negli ultimi 10 viaggi in Romagna, 4 pareggi e 6 sconfitte, con tre ko di fila più recenti.
- Cesena in ripresa: dopo 7 gare senza successi, vittoria a Chiavari e chance di secondo acuto consecutivo in B per la prima volta dall’ottobre 2025.
- Mantova devastante in contropiede: prime due giornate con più ripartenze, più tiri e più gol in transizione nel campionato.
- Forma top: Cristian Shpendi a segno in tre gare consecutive; tra A e B è fra i pochi con almeno 5 contributi totali a gol dall’ultimo maggio.
- Precisione al bacio: il terzino Alessio Castellini ha già servito 2 assist in 180 minuti; nel mirino un record di continuità per un difensore a inizio stagione.
Le statistiche stagionali di Cesena e Mantova
Approcci diversi ma efficaci: il Cesena tiene meno palla (possesso 39,0%) e punta su compattezza e cinismo (11 tiri, 45,5% di precisione), il Mantova spinge sul ritmo (possesso 49,3%), crea di più (23 tiri) e conclude con grande pulizia (56,5% on target). In due giornate entrambe hanno incassato 2 gol: virgiliani più aggressivi nel pressing (PPDA 9,8 vs 16,4) e più produttivi in rifinitura (16 key pass vs 10 bianconeri).
Giocatori chiave: per il Cesena brilla Cristian Shpendi (2 gol) con supporto di Antonio Fiori (1) e degli assist di Matteo Guidi e Xavello Druiventak (1 a testa). Nel Mantova guida Francesco Ruocco (2 gol), con firme di Rares Ilie, Fahem Benaïssa-Yahia e Vanja Vlahovic (1 ciascuno) e l’uomo-assist Alessio Castellini (2). Disciplina: per i bianconeri spicca Shpendi con 2 gialli; per i virgiliani ammoniti Bardi, Trimboli e Tomasevic. Clean sheet: 0 per entrambe.
|Cesena
|Mantova
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|0
|Gol fatti
|3
|5
|Gol subiti
|2
|2
|Possesso palla (%)
|39,0
|49,3
|Tiri totali
|11
|23
|Tiri in porta
|5
|13
|Precisione tiri (%)
|45,5
|56,5
|PPDA (pressione, più basso = più aggressivo)
|16,4
|9,8
|Cartellini gialli
|3
|3
|Cartellini rossi
|1
|0
|Capocannoniere
|Shpendi 2
|Ruocco 2
|Top assistman
|Guidi/Druiventak 1
|Castellini 2
|Clean sheet portieri
|0
|0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Mantova?
-
Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 (3ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Cesena-Mantova?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Mantova?
-
Il direttore di gara è Mattia Drigo. Assistenti: Zezza e Grasso; IV ufficiale: Di Marco; VAR: Ghersini; AVAR: Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.