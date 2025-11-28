Cesena-Modena 28 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Modena

Cesena–Modena è un big match della 14a giornata di Serie B 2025/26: si gioca venerdì 28 novembre 2025 alle 20:30 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Classifica corta in vetta: Modena 2° con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 21 gol fatti, 8 subiti), Cesena 4° a 23 (7 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 19 gol segnati, 14 incassati).

Le ultime partite giocate

Il Cesena arriva tra alti e bassi ma con segnali di forza in casa; il Modena continua a macinare punti con una fase difensiva in crescita, due clean sheet nelle ultime tre e capacità di gestire i finali. Equilibrio e dettagli potrebbero decidere il confronto.

Cesena ok ok ko ok ko Modena ok ko ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 9 punti, il Modena 8. Questo il dettaglio:

Cesena

Südtirol-Cesena 0-1; Cesena-Carrarese 2-1; Bari-Cesena 1-0; Cesena-Avellino 3-0; Monza-Cesena 1-0

Modena

Modena-Empoli 2-1; Reggiana-Modena 1-0; Modena-Juve Stabia 3-0; Frosinone-Modena 2-2; Modena-Südtirol 0-0

L’arbitro di Cesena-Modena

Arbitra Andrea Calzavara, assistenti PASSERI e PISTARELLI; IV uomo PERENZONI; VAR Maggioni, AVAR PRENNA. In stagione (Serie B 2025/26) Calzavara ha diretto 6 gare: 191 falli fischiati, 2 rigori concessi, 25 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, per una media di 4,5 cartellini a partita.

Arbitro: CALZAVARA

Assistenti: PASSERI – PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRENNA

Statistiche interessanti

Il confronto tra Cesena e Modena profuma di tradizione e gol. I romagnoli storicamente trovano la porta con frequenza nelle gare interne contro i canarini, e arrivano da un filotto positivo al Dino Manuzzi che alimenta fiducia e pubblico. Dall’altra parte, la squadra emiliana ha allargato la lista dei marcatori e sa alzare il muro quando serve: nelle ultime settimane ha concesso poco e gestito con maturità i momenti chiave. Occhio ai bomber: Cristian Shpendi è il faro offensivo bianconero, mentre Ettore Gliozzi guida il reparto gialloblù con numeri da capocannoniere. Gli episodi da piazzato e l’intensità nei duelli aerei possono pesare, così come la precisione al tiro: differenze sottili che spesso indirizzano le sfide d’alta quota. Sarà una partita tattica ma non rinunciataria, in cui il possesso palla del Modena sfiderà le transizioni del Cesena e la capacità dei padroni di casa di incidere tra le linee. Con la classifica corta, un risultato pieno può cambiare prospettive e umori, trasformando la serata in un passaggio chiave per entrambe.

Precedenti favorevoli ai romagnoli: il Cesena ha vinto 16 volte in 36 incroci di Serie B contro il Modena (13 pareggi, 7 sconfitte).

ha vinto 16 volte in 36 incroci di Serie B contro il (13 pareggi, 7 sconfitte). Gol bianconeri al Manuzzi: il Cesena ha segnato in 17 delle 18 gare casalinghe di B contro il Modena , sempre a segno nelle ultime 13.

ha segnato in 17 delle 18 gare casalinghe di B contro il , sempre a segno nelle ultime 13. Momento altalenante Cesena : due ko nelle ultime tre di campionato, dopo una lunga striscia quasi immacolata.

: due ko nelle ultime tre di campionato, dopo una lunga striscia quasi immacolata. Spinta interna: due successi di fila in casa per il Cesena , a caccia del tris che manca da primavera-estate 2024.

, a caccia del tris che manca da primavera-estate 2024. Modena solido: due clean sheet nelle ultime tre e due pareggi di fila; continuità difensiva in crescita.

solido: due clean sheet nelle ultime tre e due pareggi di fila; continuità difensiva in crescita. Talento giovane: Cristian Shpendi è tra i più giovani con almeno 7 partecipazioni-gol (5 reti, 2 assist) in questa B.

è tra i più giovani con almeno 7 partecipazioni-gol (5 reti, 2 assist) in questa B. Arma corale: il Modena ha mandato a segno 10 giocatori diversi; Ettore Gliozzi guida i canarini con 7 gol.

Le statistiche stagionali di Cesena e Modena

Il Modena vanta più possesso (53,7% a 47,8%) e una difesa di ferro: 8 gol subiti in 13 gare (0,62 a partita) contro i 14 del Cesena (1,08). In avanti, bianconeri più precisi al tiro (41,7% di tiri nello specchio) contro il 38,5% dei canarini, ma gli ospiti producono di più per volumi e hanno già 6 clean sheet.

Giocatori chiave: per il Cesena il capocannoniere è Cristian Shpendi (5), miglior assistman Tommaso Berti (4), più ammoniti ex aequo Riccardo Ciervo, Tommaso Berti e Michele Castagnetti (3), portiere con più clean sheet Jonathan Klinsmann (2). Nel Modena guida i gol Ettore Gliozzi (7), miglior assistman Luca Magnino (3), più ammoniti Daniel Tonoli e Francesco Zampano/Francesco Di Mariano (4), tra i pali spicca Leandro Chichizola con 6 clean sheet.

Cesena Modena Partite giocate 13 13 Vittorie 7 7 Pareggi 2 5 Sconfitte 4 1 Gol fatti 19 21 Gol subiti 14 8 Media gol subiti/partita 1,08 0,62 Possesso palla % 47,8 53,7 Tiri totali 108 156 Tiri in porta 45 60 Precisione tiri in porta % 41,7 38,5 Clean sheet 2 6 Cartellini gialli 24 27 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Cristian Shpendi 5 Ettore Gliozzi 7 Top assist Tommaso Berti 4 Luca Magnino 3 Portiere (clean sheet) Jonathan Klinsmann 2 Leandro Chichizola 6

FAQ Quando si gioca Cesena-Modena e a che ora? Venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Cesena-Modena? All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Modena? Andrea Calzavara; assistenti Passeri e Pistarelli, IV Perenzoni, VAR Maggioni, AVAR Prenna.