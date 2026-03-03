Cesena-Monza 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena–Monza è una sfida d’alta classifica della 28ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena martedì 3 marzo 2026 alle 20.00. I romagnoli sono 8° con 38 punti in 27 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 35 gol fatti, 38 subiti), i brianzoli sono 2° con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 41 gol segnati, 20 incassati). Big match tra un Cesena in zona playoff e un Monza in piena corsa promozione: posta in palio pesantissima per entrambe.
Le ultime partite giocate
Il momento racconta due tendenze opposte: il Cesena alterna scatti e frenate, mentre il Monza viaggia forte e con continuità. I bianconeri arrivano da una vittoria importante e un pari esterno, ma hanno sofferto di recente al Manuzzi; i biancorossi, invece, stanno spingendo in accelerazione con una striscia positiva che consolida la zona promozione diretta.
|Cesena
|ok
|ko
|ko
|ko
|x
|Monza
|ok
|x
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 4 punti, il Monza ne ha fatti 13. Questo il dettaglio:
- Cesena
Cesena–Pescara 2-0; Virtus Entella–Cesena 3-1; Cesena–Venezia 0-4; Cesena–Spezia 2-3; Empoli–Cesena 1-1.
- Monza
Monza–Avellino 2-1; Südtirol–Monza 0-0; Monza–Juve Stabia 2-1; Carrarese–Monza 0-1; Monza–Virtus Entella 2-0.
Arbitro
Dirige Kevin Bonacina. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 7 gare, fischiato 3 rigori, estratto 36 cartellini gialli e 1 rosso (media 5,2 ammonizioni a partita). Al VAR ci sarà Aureliano.
- Arbitro: Bonacina
- Assistenti: Scatragli – Moro
- IV Uomo: Turrini
- VAR: Aureliano
- AVAR: Baroni
Informazioni interessanti sul match
All’andata fu il Monza a spuntarla di misura, segnale della maturità di una squadra oggi seconda per punti e solidità difensiva. Il Cesena, però, ha spesso saputo alzare il livello al Manuzzi nelle grandi notti, e malgrado le ultime crepe interne resta formazione verticale e pericolosa con Cristian Shpendi e le catene esterne. I brianzoli arrivano caldi: sei successi nelle ultime sette, tre di fila, con ampiezza e qualità negli ultimi 30 metri (cross efficaci e percentuale al tiro brillante). Occhio ai dettagli: i bianconeri hanno perso diversi punti da situazione di vantaggio, mentre i biancorossi sono abili a ribaltare l’inerzia. Nella storia del confronto a Cesena i padroni di casa hanno spesso fatto valere il fattore campo, ma il momento racconta di un Monza cinico anche in trasferta. Tra i protagonisti attesi: Paulo Azzi, nel suo miglior campionato in B, e un Alberto Cerri che conosce bene i brianzoli. Ritmi alti e punteggi bassi: può essere gara a strappi decisa da episodi.
- Il Monza insegue una storica doppietta stagionale sul Cesena in Serie B: non accade dal 1984/85.
- Tradizione romagnola al Manuzzi: il Cesena è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 13 gare interne contro il Monza in B.
- I bianconeri hanno pareggiato l’ultima di campionato e puntano a tornare a due pari consecutivi come nell’aprile 2025.
- Attenzione alla striscia casalinga: il Cesena ha perso le ultime due al Manuzzi; tre ko di fila in B gli sono capitati una sola volta tra 1997 e 1998.
- Monza lanciatissimo: sei vittorie nelle ultime sette (tre consecutive). Cerca il quarto successo di fila per la seconda volta in stagione.
- Biancorossi insidiosi anche fuori: dopo il colpo a Carrara, puntano a mettere in fila due trasferte vinte.
- Gestione dei vantaggi: il Cesena ha lasciato per strada 17 punti dopo essere andato avanti (solo Pescara ed Empoli peggio).
- Alberto Cerri ha timbrato o servito un gol in entrambe le sue due sfide di B contro il Monza (con il Como, 2021-22).
- Momento d’oro per Cristian Shpendi: dopo le reti con Spezia ed Empoli, sogna il tris di fila (gli riuscì a fine 2024).
- Stagione record per Paulo Azzi: 4 gol e 7 partecipazioni totali, ha già punito il Cesena a febbraio e vuole ripetersi.
Le statistiche stagionali di Cesena e Monza
Il Monza comanda per possesso (54,1% a 48,8%), clean sheet (11 a 4) e solidità (20 gol subiti contro 38 del Cesena). I bianconeri restano pericolosi in transizione: 35 reti segnate, buona precisione al tiro (43,7%) e tanti calci d’angolo prodotti. Pressioni: PPDA migliore per il Monza (10,8) rispetto al Cesena (14,2). Sul volume: i brianzoli tirano di più (278 tiri, 128 nello specchio), ma i romagnoli non sono lontani per mira. Disciplina in equilibrio: gialli 55 Monza vs 57 Cesena, rossi 2 a 2.
Giocatori: nel Cesena il capocannoniere è Cristian Shpendi (10 gol), uomo-assist Tommaso Berti (5). Il più ammonito è Massimiliano Mangraviti (9 gialli). Tra i pali Jonathan Klinsmann ha firmato 4 clean sheet. Nel Monza guida le reti Hernani (5), mentre gli assist sono appannaggio di Paulo Azzi e Patrick Ciurria (3 ciascuno); il più sanzionato è Keita Baldé (9 gialli). In porta spicca Demba Thiam con 11 clean sheet.
|Cesena
|Monza
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|11
|17
|Pareggi
|5
|6
|Sconfitte
|11
|4
|Gol fatti
|35
|41
|Gol subiti
|38
|20
|Possesso palla (%)
|48,8
|54,1
|Tiri nello specchio
|111
|128
|Precisione al tiro (%)
|43,7
|46,0
|PPDA (pressing)
|14,2
|10,8
|Clean sheet
|4
|11
|Cartellini gialli
|57
|55
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Cristian Shpendi 10
|Hernani 5
|Top assist
|Tommaso Berti 5
|Paulo Azzi/Patrick Ciurria 3
|Portiere clean sheet
|Jonathan Klinsmann 4
|Demba Thiam 11
|Più ammonito
|Massimiliano Mangraviti 9
|Keita Baldé 9
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cesena-Monza?
-
Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Cesena-Monza?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Monza?
-
Kevin Bonacina. Assistenti: Scatragli e Moro; IV Uomo: Turrini; VAR: Aureliano; AVAR: Baroni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.