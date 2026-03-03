Cesena-Monza 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Monza

Cesena–Monza è una sfida d’alta classifica della 28ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena martedì 3 marzo 2026 alle 20.00. I romagnoli sono 8° con 38 punti in 27 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 35 gol fatti, 38 subiti), i brianzoli sono 2° con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 41 gol segnati, 20 incassati). Big match tra un Cesena in zona playoff e un Monza in piena corsa promozione: posta in palio pesantissima per entrambe.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due tendenze opposte: il Cesena alterna scatti e frenate, mentre il Monza viaggia forte e con continuità. I bianconeri arrivano da una vittoria importante e un pari esterno, ma hanno sofferto di recente al Manuzzi; i biancorossi, invece, stanno spingendo in accelerazione con una striscia positiva che consolida la zona promozione diretta.

Cesena ok ko ko ko x Monza ok x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 4 punti, il Monza ne ha fatti 13. Questo il dettaglio:

Cesena

Cesena–Pescara 2-0; Virtus Entella–Cesena 3-1; Cesena–Venezia 0-4; Cesena–Spezia 2-3; Empoli–Cesena 1-1.

Monza

Monza–Avellino 2-1; Südtirol–Monza 0-0; Monza–Juve Stabia 2-1; Carrarese–Monza 0-1; Monza–Virtus Entella 2-0.

Arbitro

Dirige Kevin Bonacina. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 7 gare, fischiato 3 rigori, estratto 36 cartellini gialli e 1 rosso (media 5,2 ammonizioni a partita). Al VAR ci sarà Aureliano.

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Scatragli – Moro

IV Uomo: Turrini

VAR: Aureliano

AVAR: Baroni

Informazioni interessanti sul match

All’andata fu il Monza a spuntarla di misura, segnale della maturità di una squadra oggi seconda per punti e solidità difensiva. Il Cesena, però, ha spesso saputo alzare il livello al Manuzzi nelle grandi notti, e malgrado le ultime crepe interne resta formazione verticale e pericolosa con Cristian Shpendi e le catene esterne. I brianzoli arrivano caldi: sei successi nelle ultime sette, tre di fila, con ampiezza e qualità negli ultimi 30 metri (cross efficaci e percentuale al tiro brillante). Occhio ai dettagli: i bianconeri hanno perso diversi punti da situazione di vantaggio, mentre i biancorossi sono abili a ribaltare l’inerzia. Nella storia del confronto a Cesena i padroni di casa hanno spesso fatto valere il fattore campo, ma il momento racconta di un Monza cinico anche in trasferta. Tra i protagonisti attesi: Paulo Azzi, nel suo miglior campionato in B, e un Alberto Cerri che conosce bene i brianzoli. Ritmi alti e punteggi bassi: può essere gara a strappi decisa da episodi.

Il Monza insegue una storica doppietta stagionale sul Cesena in Serie B: non accade dal 1984/85.

insegue una storica doppietta stagionale sul in Serie B: non accade dal 1984/85. Tradizione romagnola al Manuzzi: il Cesena è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 13 gare interne contro il Monza in B.

è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 13 gare interne contro il in B. I bianconeri hanno pareggiato l’ultima di campionato e puntano a tornare a due pari consecutivi come nell’aprile 2025.

Attenzione alla striscia casalinga: il Cesena ha perso le ultime due al Manuzzi; tre ko di fila in B gli sono capitati una sola volta tra 1997 e 1998.

ha perso le ultime due al Manuzzi; tre ko di fila in B gli sono capitati una sola volta tra 1997 e 1998. Monza lanciatissimo: sei vittorie nelle ultime sette (tre consecutive). Cerca il quarto successo di fila per la seconda volta in stagione.

lanciatissimo: sei vittorie nelle ultime sette (tre consecutive). Cerca il quarto successo di fila per la seconda volta in stagione. Biancorossi insidiosi anche fuori: dopo il colpo a Carrara, puntano a mettere in fila due trasferte vinte.

Gestione dei vantaggi: il Cesena ha lasciato per strada 17 punti dopo essere andato avanti (solo Pescara ed Empoli peggio).

ha lasciato per strada 17 punti dopo essere andato avanti (solo Pescara ed Empoli peggio). Alberto Cerri ha timbrato o servito un gol in entrambe le sue due sfide di B contro il Monza (con il Como, 2021-22).

ha timbrato o servito un gol in entrambe le sue due sfide di B contro il (con il Como, 2021-22). Momento d’oro per Cristian Shpendi : dopo le reti con Spezia ed Empoli, sogna il tris di fila (gli riuscì a fine 2024).

: dopo le reti con Spezia ed Empoli, sogna il tris di fila (gli riuscì a fine 2024). Stagione record per Paulo Azzi: 4 gol e 7 partecipazioni totali, ha già punito il Cesena a febbraio e vuole ripetersi.

Le statistiche stagionali di Cesena e Monza

Il Monza comanda per possesso (54,1% a 48,8%), clean sheet (11 a 4) e solidità (20 gol subiti contro 38 del Cesena). I bianconeri restano pericolosi in transizione: 35 reti segnate, buona precisione al tiro (43,7%) e tanti calci d’angolo prodotti. Pressioni: PPDA migliore per il Monza (10,8) rispetto al Cesena (14,2). Sul volume: i brianzoli tirano di più (278 tiri, 128 nello specchio), ma i romagnoli non sono lontani per mira. Disciplina in equilibrio: gialli 55 Monza vs 57 Cesena, rossi 2 a 2.

Giocatori: nel Cesena il capocannoniere è Cristian Shpendi (10 gol), uomo-assist Tommaso Berti (5). Il più ammonito è Massimiliano Mangraviti (9 gialli). Tra i pali Jonathan Klinsmann ha firmato 4 clean sheet. Nel Monza guida le reti Hernani (5), mentre gli assist sono appannaggio di Paulo Azzi e Patrick Ciurria (3 ciascuno); il più sanzionato è Keita Baldé (9 gialli). In porta spicca Demba Thiam con 11 clean sheet.

Cesena Monza Partite giocate 27 27 Vittorie 11 17 Pareggi 5 6 Sconfitte 11 4 Gol fatti 35 41 Gol subiti 38 20 Possesso palla (%) 48,8 54,1 Tiri nello specchio 111 128 Precisione al tiro (%) 43,7 46,0 PPDA (pressing) 14,2 10,8 Clean sheet 4 11 Cartellini gialli 57 55 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Cristian Shpendi 10 Hernani 5 Top assist Tommaso Berti 5 Paulo Azzi/Patrick Ciurria 3 Portiere clean sheet Jonathan Klinsmann 4 Demba Thiam 11 Più ammonito Massimiliano Mangraviti 9 Keita Baldé 9

FAQ Quando e a che ora si gioca Cesena-Monza? Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Cesena-Monza? All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Monza? Kevin Bonacina. Assistenti: Scatragli e Moro; IV Uomo: Turrini; VAR: Aureliano; AVAR: Baroni.