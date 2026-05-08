Cesena-Padova 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata: allo Orogel Stadium – Dino Manuzzi venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 va in scena Cesena–Padova, sfida da volata playoff. I romagnoli sono 9° con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 42 gol segnati, 52 subiti) e cercano l’ultimo scatto per entrare nelle otto. I biancoscudati sono 13° a quota 43 (11 vittorie, 10 pareggi, 16 sconfitte; 35 reti fatte, 46 incassate), già salvi ma determinati a chiudere in crescita lontano da casa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Padova
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Padova
Le ultime partite giocate
Cesena in frenata con tre pareggi e due ko nelle ultime cinque, poco brillante sotto porta ma ancora solido in difesa. Padova più cinico: tre successi di misura e tre clean sheet che raccontano una fase difensiva in ordine e pericolosità sui piazzati.
|Cesena
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|ko
|x
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|Padova
|ko
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|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 3 punti; il Padova ne ha messi insieme 9. Questo il dettaglio:
- Cesena
Cesena–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Cesena 2-0; Palermo–Cesena 2-0; Cesena–Sampdoria 0-0; Carrarese–Cesena 0-0
- Calcio Padova
Frosinone–Padova 2-0; Padova–Empoli 1-0; Padova–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Padova 1-0; Padova–Pescara 1-0
L’arbitro di Cesena-Padova
La partita sarà diretta da Alberto Ruben Arena. Nel campionato 2025/26 ha arbitrato 6 gare in Serie B: 1 rigore assegnato, 25 ammonizioni, 0 espulsioni, media 4,1 cartellini a incontro (159 falli totali, 28 offside). Squadra arbitrale: assistenti Emanuele e Rinaldi, IV Allegretta, VAR Mazzoleni, AVAR Monaldi.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: EMANUELE – RINALDI
- IV: ALLEGRETTA
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: MONALDI
Informazioni interessanti
È una sfida dal peso specifico diverso ma ugualmente stimolante: il Cesena insegue l’ultimo treno playoff e lo fa davanti al suo pubblico, dove storicamente ha spesso imbrigliato il Padova. I veneti, già salvi, arrivano con fiducia grazie alla ritrovata solidità e a una pericolosità notevole sui calci d’angolo. Le statistiche raccontano un confronto tattico: i romagnoli segnano di più ma concedono altrettanto, mentre i biancoscudati pressano con efficacia e capitalizzano le palle inattive. Occhi sui protagonisti: per i padovani il fiuto sotto porta di Mattia Bortolussi e le traiettorie da corner; per il Cesena la creatività del classe 2004 Tommaso Berti e la presenza offensiva di Cristian Shpendi. Nei precedenti, il fattore-Manuzzi ha spesso indirizzato la contesa, ma gli ultimi incroci dicono equilibrio e risultati di misura: ogni dettaglio potrà fare la differenza, dai piazzati al duello sulle seconde palle.
- Dopo tre successi di fila, il Padova ha vinto solo una delle ultime sei contro il Cesena in Serie B: 0-1 esterno il 6/12/2013, gol di Cristian Pasquato.
- Al Manuzzi il Cesena ha tenuto la porta inviolata in 8 delle 11 sfide di B col Padova, ma ha perso 2 degli ultimi 4 incroci interni, incluso lo 0-1 del 2013.
- Cesena 9° a 46 punti: tra le cinque in corsa per l’ultimo posto playoff, secondo Opta ha la probabilità più alta (48,4%) di centrare l’obiettivo.
- Salvezza aritmetica Padova firmata Christian Pastina contro il Pescara: i biancoscudati tornano a due stagioni consecutive in B come non accadeva dal 2009/10–2013/14.
- Padova letale sui corner: 31% dei gol totali su calcio d’angolo (11 su 35), compreso l’ultimo di Pastina.
- Il Cesena fatica a segnare: escluso l’autogol di Davi col Südtirol, non trova la rete dal 21 marzo (gol di Tommaso Berti col Catanzaro).
- Kevin Varas non segna dalla gara d’andata con il Cesena: 22 presenze senza gol per il centrocampista.
Le statistiche stagionali di Cesena e Padova
Il Cesena ha segnato di più (42) ma ha concesso 52 reti, mentre il Padova è più sparagnino (35 fatti, 46 subiti) e registra più clean sheet (9 a 7). Possesso simile: 49,8% per i romagnoli contro 47,9% dei veneti. Precisione al tiro 42,77% Cesena vs 46,18% Padova; i bianconeri producono più corner (177 a 150), i biancoscudati pressano di più (PPDA 10,7 contro 14,2). Disciplina: 75 gialli Cesena, 88 Padova.
Protagonisti: per il Cesena il bomber è Cristian Shpendi (10 gol) e il top assist è Tommaso Berti (7). In casa Padova guida Mattia Bortolussi (10 gol), miglior assist-man Alessandro Capelli (5). Sui cartellini: record gialli Pietro Fusi (12) nel Padova e Massimiliano Mangraviti (9) nel Cesena; rossi per Simone Bastoni (2) nei romagnoli, uno a testa per Alessandro Capelli, Christian Pastina e Pietro Fusi tra i veneti. Clean sheet portieri: Jonathan Klinsmann 5 (+ Alessandro Siano 2) e, dall’altra parte, Alessandro Sorrentino 6 (+ Mattia Fortin 3).
|Cesena
|Padova
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|12
|11
|Pareggi
|10
|10
|Sconfitte
|15
|16
|Gol segnati
|42
|35
|Gol subiti
|52
|46
|Media gol segnati
|1,14
|0,95
|Media gol subiti
|1,41
|1,24
|Possesso palla (%)
|49,8
|47,9
|Tiri nello specchio
|145
|133
|Precisione tiri (%)
|42,77
|46,18
|Clean sheet
|7
|9
|Cartellini gialli
|75
|88
|Cartellini rossi
|2
|3
|Capocannoniere
|Cristian Shpendi 10
|Mattia Bortolussi 10
|Top assist
|Tommaso Berti 7
|Alessandro Capelli 5
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FAQ
- Quando si gioca Cesena–Calcio Padova e a che ora?
-
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30 (38a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Cesena–Calcio Padova?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena–Calcio Padova?
-
Alberto Ruben Arena; assistenti Emanuele e Rinaldi; IV Allegretta; VAR Mazzoleni; AVAR Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.