Cesena-Padova 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Padova

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Serie B 2025-26, 38a giornata: allo Orogel Stadium – Dino Manuzzi venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 va in scena Cesena–Padova, sfida da volata playoff. I romagnoli sono 9° con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 42 gol segnati, 52 subiti) e cercano l’ultimo scatto per entrare nelle otto. I biancoscudati sono 13° a quota 43 (11 vittorie, 10 pareggi, 16 sconfitte; 35 reti fatte, 46 incassate), già salvi ma determinati a chiudere in crescita lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Cesena in frenata con tre pareggi e due ko nelle ultime cinque, poco brillante sotto porta ma ancora solido in difesa. Padova più cinico: tre successi di misura e tre clean sheet che raccontano una fase difensiva in ordine e pericolosità sui piazzati.

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Cesena x ko ko x x Padova ko ok ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 3 punti; il Padova ne ha messi insieme 9. Questo il dettaglio:

Cesena

Cesena–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Cesena 2-0; Palermo–Cesena 2-0; Cesena–Sampdoria 0-0; Carrarese–Cesena 0-0

Calcio Padova

Frosinone–Padova 2-0; Padova–Empoli 1-0; Padova–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Padova 1-0; Padova–Pescara 1-0

L’arbitro di Cesena-Padova

La partita sarà diretta da Alberto Ruben Arena. Nel campionato 2025/26 ha arbitrato 6 gare in Serie B: 1 rigore assegnato, 25 ammonizioni, 0 espulsioni, media 4,1 cartellini a incontro (159 falli totali, 28 offside). Squadra arbitrale: assistenti Emanuele e Rinaldi, IV Allegretta, VAR Mazzoleni, AVAR Monaldi.

Arbitro: ARENA

Assistenti: EMANUELE – RINALDI

– IV: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

Informazioni interessanti

È una sfida dal peso specifico diverso ma ugualmente stimolante: il Cesena insegue l’ultimo treno playoff e lo fa davanti al suo pubblico, dove storicamente ha spesso imbrigliato il Padova. I veneti, già salvi, arrivano con fiducia grazie alla ritrovata solidità e a una pericolosità notevole sui calci d’angolo. Le statistiche raccontano un confronto tattico: i romagnoli segnano di più ma concedono altrettanto, mentre i biancoscudati pressano con efficacia e capitalizzano le palle inattive. Occhi sui protagonisti: per i padovani il fiuto sotto porta di Mattia Bortolussi e le traiettorie da corner; per il Cesena la creatività del classe 2004 Tommaso Berti e la presenza offensiva di Cristian Shpendi. Nei precedenti, il fattore-Manuzzi ha spesso indirizzato la contesa, ma gli ultimi incroci dicono equilibrio e risultati di misura: ogni dettaglio potrà fare la differenza, dai piazzati al duello sulle seconde palle.

Dopo tre successi di fila, il Padova ha vinto solo una delle ultime sei contro il Cesena in Serie B: 0-1 esterno il 6/12/2013, gol di Cristian Pasquato .

ha vinto solo una delle ultime sei contro il in Serie B: 0-1 esterno il 6/12/2013, gol di . Al Manuzzi il Cesena ha tenuto la porta inviolata in 8 delle 11 sfide di B col Padova , ma ha perso 2 degli ultimi 4 incroci interni, incluso lo 0-1 del 2013.

ha tenuto la porta inviolata in 8 delle 11 sfide di B col , ma ha perso 2 degli ultimi 4 incroci interni, incluso lo 0-1 del 2013. Cesena 9° a 46 punti: tra le cinque in corsa per l’ultimo posto playoff, secondo Opta ha la probabilità più alta (48,4%) di centrare l’obiettivo.

9° a 46 punti: tra le cinque in corsa per l’ultimo posto playoff, secondo Opta ha la probabilità più alta (48,4%) di centrare l’obiettivo. Salvezza aritmetica Padova firmata Christian Pastina contro il Pescara: i biancoscudati tornano a due stagioni consecutive in B come non accadeva dal 2009/10–2013/14.

firmata contro il Pescara: i biancoscudati tornano a due stagioni consecutive in B come non accadeva dal 2009/10–2013/14. Padova letale sui corner: 31% dei gol totali su calcio d’angolo (11 su 35), compreso l’ultimo di Pastina .

letale sui corner: 31% dei gol totali su calcio d’angolo (11 su 35), compreso l’ultimo di . Il Cesena fatica a segnare: escluso l’autogol di Davi col Südtirol, non trova la rete dal 21 marzo (gol di Tommaso Berti col Catanzaro).

fatica a segnare: escluso l’autogol di Davi col Südtirol, non trova la rete dal 21 marzo (gol di col Catanzaro). Kevin Varas non segna dalla gara d’andata con il Cesena: 22 presenze senza gol per il centrocampista.

Le statistiche stagionali di Cesena e Padova

Il Cesena ha segnato di più (42) ma ha concesso 52 reti, mentre il Padova è più sparagnino (35 fatti, 46 subiti) e registra più clean sheet (9 a 7). Possesso simile: 49,8% per i romagnoli contro 47,9% dei veneti. Precisione al tiro 42,77% Cesena vs 46,18% Padova; i bianconeri producono più corner (177 a 150), i biancoscudati pressano di più (PPDA 10,7 contro 14,2). Disciplina: 75 gialli Cesena, 88 Padova.

Protagonisti: per il Cesena il bomber è Cristian Shpendi (10 gol) e il top assist è Tommaso Berti (7). In casa Padova guida Mattia Bortolussi (10 gol), miglior assist-man Alessandro Capelli (5). Sui cartellini: record gialli Pietro Fusi (12) nel Padova e Massimiliano Mangraviti (9) nel Cesena; rossi per Simone Bastoni (2) nei romagnoli, uno a testa per Alessandro Capelli, Christian Pastina e Pietro Fusi tra i veneti. Clean sheet portieri: Jonathan Klinsmann 5 (+ Alessandro Siano 2) e, dall’altra parte, Alessandro Sorrentino 6 (+ Mattia Fortin 3).

Cesena Padova Partite giocate 37 37 Vittorie 12 11 Pareggi 10 10 Sconfitte 15 16 Gol segnati 42 35 Gol subiti 52 46 Media gol segnati 1,14 0,95 Media gol subiti 1,41 1,24 Possesso palla (%) 49,8 47,9 Tiri nello specchio 145 133 Precisione tiri (%) 42,77 46,18 Clean sheet 7 9 Cartellini gialli 75 88 Cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Cristian Shpendi 10 Mattia Bortolussi 10 Top assist Tommaso Berti 7 Alessandro Capelli 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena–Calcio Padova e a che ora? Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30 (38a giornata di Serie B). Dove si gioca Cesena–Calcio Padova? All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena–Calcio Padova? Alberto Ruben Arena; assistenti Emanuele e Rinaldi; IV Allegretta; VAR Mazzoleni; AVAR Monaldi.