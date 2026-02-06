Cesena-Pescara 6 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Cesena-Pescara

Cesena–Pescara accende la 23a giornata della Serie B 2025/26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena venerdì 6 febbraio 2026 alle 20:30. I romagnoli sono 6° con 34 punti in 22 gare (10 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 29 gol fatti, 27 subiti), gli abruzzesi sono 20° con 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 27 gol segnati, 44 incassati). È una sfida dal sapore testa-coda: ambizioni playoff per il Cesena, corsa salvezza obbligata per il Pescara.

Le ultime partite giocate

Cesena in flessione (quattro ko nelle ultime cinque) e chiamato a invertire la rotta davanti al proprio pubblico; Pescara in piena emergenza risultati, con due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque e una lunga astinenza esterna. Momento psicologico delicato per entrambe.

Cesena ko ko ok ko ko Pescara ko x ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Cesena ha raccolto 3 punti; il Pescara ne ha fatti 2. Dettaglio degli ultimi risultati:

Cesena

Catanzaro – Cesena 2-0

– 2-0 Cesena – Empoli 0-1

– 0-1 Reggiana – Cesena 1-2

– 1-2 Cesena – Bari 1-2

– 1-2 Avellino–Cesena 3-1

Pescara

Spezia – Pescara 2-1

– 2-1 Juve Stabia – Pescara 2-2

– 2-2 Pescara – Modena 0-2

– 0-2 Monza – Pescara 3-0

– 3-0 Pescara–Mantova 2-2

L’arbitro di Cesena-Pescara

Cesena–Pescara sarà diretta dal signor Valerio Crezzini. Con lui la squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Bitonti, IV ufficiale Turrini, al VAR Serra, AVAR Fourneau. In questa Serie B 2025/26 Crezzini ha diretto 3 gare: 1 rigore assegnato, 14 ammonizioni e 1 espulsione, media di 5,0 cartellini a partita.

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: CAPALDO – BITONTI

– IV: TURRINI

VAR: SERRA

AVAR: FOURNEAU

Informazioni interessanti

Tra Cesena e Pescara la storia recente racconta di equilibri che stanno cambiando: i bianconeri hanno rialzato la testa negli ultimi incroci e, dopo il colpo all’andata, inseguono una mini-striscia storica contro il Delfino. Al Manuzzi i romagnoli tradizionalmente soffrono poco gli abruzzesi, ma arrivano al match in un momento complicato. Dall’altra parte, il Pescara porta in dote un ruolino esterno negativo che pesa sulla classifica, mentre alcuni protagonisti possono accendere la gara: da Marco Olivieri, che ha già lasciato il segno contro gli avversari, al possibile ritorno in cadetteria di Lorenzo Insigne, nome capace di spostare attenzioni ed equilibri. Il quadro statistico parla di un Cesena più solido difensivamente e di un Pescara più aggressivo nel pressing: ingredienti che promettono una partita tattica, in cui dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

Negli ultimi cinque confronti di B, il Cesena ha vinto tre volte (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti nei precedenti 28 incroci: dopo il 3-1 dell’andata può centrare il bis consecutivo per la prima volta.

ha vinto tre volte (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti nei precedenti 28 incroci: dopo il 3-1 dell’andata può centrare il bis consecutivo per la prima volta. Al Manuzzi il bilancio sorride ai bianconeri: solo due ko in 19 gare di B con il Pescara (7V, 10N). Con un altro successo, sarebbe tris interno consecutivo storico.

(7V, 10N). Con un altro successo, sarebbe tris interno consecutivo storico. Nel girone di ritorno, il Pescara non perde con il Cesena dal 1996: da allora 5 vittorie e 4 pareggi, parziale complessivo 14-5 e quattro clean sheet di fila.

non perde con il dal 1996: da allora 5 vittorie e 4 pareggi, parziale complessivo 14-5 e quattro clean sheet di fila. Cesena in calo: quattro sconfitte nelle ultime cinque (1V) e rischio di terzo ko consecutivo in B per la prima volta da dicembre 2024.

in calo: quattro sconfitte nelle ultime cinque (1V) e rischio di terzo ko consecutivo in B per la prima volta da dicembre 2024. Tabù trasferta per il Pescara : manca il successo esterno in B dal 2 marzo 2021 (1-0 a Cittadella). Da allora 7 pari e 9 sconfitte lontano da casa.

: manca il successo esterno in B dal 2 marzo 2021 (1-0 a Cittadella). Da allora 7 pari e 9 sconfitte lontano da casa. Marco Olivieri debuttò in B proprio contro il Pescara (2020): dopo il gol all’ultimo turno può segnare in due gare di fila per la prima volta dal 2021.

debuttò in B proprio contro il (2020): dopo il gol all’ultimo turno può segnare in due gare di fila per la prima volta dal 2021. Lorenzo Insigne potrebbe tornare in B a 5004 giorni dall’ultima volta: nel 2011/12 chiuse con 18 gol e 11 assist, uno dei pochissimi con 15+ gol e 10+ assist in una singola stagione.

Le statistiche stagionali di Cesena e Pescara

Numeri alla mano, il Cesena segna un filo di più (29 reti) e subisce molto meno (27) del Pescara (27 fatti, 44 subiti). Possesso vicino alla parità: 49,8% bianconero contro 48,3% abruzzese. Tiri in porta simili per precisione (44,5% Cesena, 44,2% Pescara), ma i romagnoli hanno 3 clean sheet contro 1. Pressione più alta del Pescara (PPDA 11,7 vs 14,1), indice di maggiore aggressività senza palla.

Focus giocatori: nel Cesena il bomber è Cristian Shpendi (8 gol), con Tommaso Berti top assist a 5. Il più ammonito è Emanuele Adamo (6 gialli); due rossi per Simone Bastoni. Tra i pali, Jonathan Klinsmann vanta 3 clean sheet. Nel Pescara guida il gol il tandem Giacomo Olzer–Antonio Di Nardo (5 a testa), con Gaetano Letizia e Matteo Dagasso a 4 assist. Più sanzionati Riccardo Brosco e Luca Valzania (5 gialli), un rosso per Olzer e uno per Brosco. In porta, 1 clean sheet per Sebastiano Desplanches.

Cesena Pescara Partite giocate 22 22 Vittorie 10 2 Pareggi 4 9 Sconfitte 8 11 Gol fatti 29 27 Gol subiti 27 44 Possesso palla (%) 49,8 48,3 Tiri totali 200 233 Tiri in porta 89 103 Precisione tiro (%) 44,5 44,2 PPDA 14,1 11,7 Clean sheet 3 1 Cartellini gialli 44 42 Cartellini rossi 2 2

FAQ Quando si gioca Cesena-Pescara? Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:30 (23a giornata di Serie B 2025/26). Dove si gioca Cesena-Pescara? All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Pescara? L’arbitro è Valerio Crezzini, con assistenti Capaldo e Bitonti, IV Turrini, VAR Serra, AVAR Fourneau.