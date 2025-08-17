Cesena-Pisa: Shpendi usato garantito, Nzola e Cuadrado ricominciano da zero. Gila si prepara alla A

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi i bianconeri ospitano i toscani nei trentaduesimi di Coppa Italia. Chi passa il turno affronta la vincente di Torino-Modena. Fischio di inizio alle 20.45

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena va in scena una partita che promette scintille: i bianconeri ospitano il Pisa nei trentaduesimi di Coppa Italia. In palio non ci sono i tre punti ma il passaggio del turno, che significherebbe affrontare la vincente di Torino-Modena, attesa lunedì. Due squadre che arrivano da percorsi diversi, ma che si presentano con motivazioni forti e con il desiderio di iniziare bene la stagione ufficiale.

Cesena: entusiasmo e dubbi per Mignani

Il tecnico romagnolo Michele Mignani non nasconde il rispetto per un avversario che la scorsa stagione ha centrato la promozione in A, mantenendo gran parte dell’organico pur cambiando guida tecnica. “Abbiamo scelto di confrontarci in amichevole con avversari di livello e ora troviamo una squadra che milita in Serie A: dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità”, ha spiegato l’allenatore.

Il Cesena arriva alla sfida con buone sensazioni di gruppo: la condizione fisica, ancora da perfezionare, sarà un’incognita comune a molte formazioni in questo periodo. L’ambiente interno resta però un punto di forza, con un entusiasmo contagioso che Mignani considera un valore aggiunto.

Sul fronte formazione, restano alcuni nodi da sciogliere. Intanto la certezza: Jonathan Klinsmann resta in Romagna, i contatti con il Palermo sono definitivamente arenati. Ed è una buona notizia per i tifosi. Adamo è in dubbio per un attacco influenzale e al suo posto si scalda Ciervo. In mezzo al campo Arrigoni insidia Francesconi e Bastoni, quest’ultimo possibile partente. In avanti toccherà a Blesa supportare Shpendi.

Pisa: Gilardino cerca risposte immediate

Per i nerazzurri di Alberto Gilardino è il momento di trasformare il lavoro estivo in risultati concreti. L’allenatore, soddisfatto della preparazione, mette l’accento sull’aspetto caratteriale della squadra: “Il gruppo ha lavorato con dedizione ed entusiasmo, e questo dovrà essere la nostra benzina. Incontriamo un avversario organizzato che difende bene e sa ripartire, dovremo restare sempre dentro la partita e sfruttare le nostre armi”.

Il modulo scelto sarà il 3-4-2-1, con la retroguardia guidata da Canestrelli e Caracciolo e gli esterni pronti a spingere. Quanta voglia ha Juan Cuadrado di regalare, probabilmente per l’ultima stagione, sprazzi del giocatore trainante che è stato? In avanti tridente offensivo costruito sulla fisicità di Nzola, con Moreo e Tramoni a supporto. Obiettivo dichiarato della stagione è la permanenza in A, ma partire con il piede giusto in Coppa resta un segnale importante per l’ambiente.

Probabili formazioni Cesena-Pisa

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Arrigoni, Berti, Bisoli, Celia; Blesa, Shpendi. All. Mignani.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Denoon, Canestrelli, Caracciolo; Cuadrado, Hojholt, Piccinini, Durmush; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino.

Dove vedere Cesena-Pisa in TV e streaming

Il match Cesena-Pisa, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà domenica 17 agosto alle 20:45. Diretta televisiva su Canale 20 del digitale terrestre, mentre lo streaming sarà garantito su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.