Cesena-Reggiana, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Cesena e Reggiana si affrontano per la 7ª giornata di Serie B 2025-26 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sabato 4 ottobre 2025 alle 19:30. I bianconeri arrivano da quattro gare utili nelle ultime cinque e sono in classifica con 11 punti (6 giocate: 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; gol 10 fatti e 8 subiti). I granata si trovano nella zona bassa della classifica: 13° con 6 punti (6 giocate: 1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte; gol 8 fatti e 9 subiti). Il colpo esterno sarebbe decisivo, dopo un avvio altalenante.

Le ultime partite giocate

Cesena e Reggiana arrivano con stati di forma diversi: i romagnoli hanno raccolto più punti e due successi esterni pesanti; gli emiliani hanno pareggiato spesso ma faticano fuori casa.

Cesena x ok ok x ko
Reggiana ok x x ko x

Nelle ultime 5 partite il Cesena ha totalizzato 8 punti, la Reggiana 6.

  • Cesena

Cesena–Virtus Entella 1-1; Sampdoria–Cesena 1-2; Venezia–Cesena 1-2; Cesena–Palermo 1-1; Frosinone–Cesena 3-1

  • Reggiana

Reggiana–Empoli 3-1; Juve Stabia–Reggiana 0-0; Reggiana–Catanzaro 2-2; Südtirol–Reggiana 3-1; Reggiana–Spezia 1-1

L’arbitro di Cesena-Reggiana

Dirige Michael Fabbri di Ravenna, con assistenti Mastrodonato e Fontemurato. Quarto ufficiale Silvestri, Camplone al VAR e Ferrieri Caputi all’AVAR. In questa stagione Fabbri ha arbitrato 2 gare: 1 rigore concesso, 6 ammonizioni e 1 espulsione, per un totale di 74 falli fischiati (media 3,5 cartellini a partita).

  • Arbitro: Michael Fabbri
  • Assistenti: MastrodonatoFontemurato
  • IV: Silvestri
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Ferrieri Caputi

Informazioni interessanti sul match

Cesena in piena zona alta e Reggiana in cerca di continuità: la sfida del Manuzzi promette intensità. I bianconeri hanno raccolto molto in trasferta ma in casa cercano il primo successo dopo due pari, mentre i granata lontano dal Città del Tricolore non hanno ancora vinto. Numeri alla mano, la Reggiana tiene un possesso palla leggermente superiore e centra di più lo specchio in proporzione, ma il Cesena calcia di più complessivamente e concede meno tiri. Occhio alle palle inattive: entrambe sanno guadagnare corner e capitalizzare le seconde palle. In termini disciplinari, i romagnoli sono un po’ più ruvidi, gli emiliani più puliti ma spesso in fuorigioco. Tra i protagonisti attesi: per il Cesena spiccano Cristian Shpendi, Riccardo Ciervo e Jalen Blesa, tutti a segno; per la Reggiana fari su Manolo Portanova e sulla fisicità di Cedric Gondo. La chiave? Ritmi alti e duelli sulle corsie, dove si deciderà l’inerzia del match.

  • Casa vs trasferta: Cesena imbattuto in casa (2 pareggi, 2-2 il parziale reti), Reggiana senza vittorie fuori (0-1-2, gol 2-5).
  • Tiri e precisione: Cesena 58 conclusioni e 24 nello specchio; Reggiana 40 tiri e 20 in porta. Precisione: Reggiana 50,0%, Cesena 41,38%.
  • Conversione: meglio i granata (20,0%) dei bianconeri (17,24%) quando creano chance pulite.
  • Possesso e passaggi: Reggiana 49,1% e precisione passaggi 80,96%; Cesena 47,1% e 79,12%: gara che può vivere su equilibri e transizioni.
  • Discipline: Cesena 10 gialli; Reggiana 7. Più rischi di sanzioni per i padroni di casa se il ritmo sale.
  • Palle inattive: corner vinti Cesena 23, Reggiana 24: attenzione alle traiettorie di Tobías Reinhart e agli stacchi di Giovanni Zaro.
  • Uomini chiave: Portanova top scorer granata (2), nel Cesena guidano Shpendi, Ciervo, Blesa (2 ciascuno).

Le statistiche stagionali di Cesena e Reggiana

Numeri alla mano, il Cesena ha costruito più volume offensivo (58 tiri, 24 nello specchio) e concesso meno conclusioni (76) rispetto alla Reggiana (94). I granata però mostrano un’efficienza migliore: 50,0% di tiri in porta e 20,0% di conversione, contro il 41,38% e 17,24% bianconero. Possesso leggermente pro Reggiana (49,1% vs 47,1%). Difese vicine: 9 reti subite gli ospiti, 8 i padroni di casa.

Cesena Reggiana
Partite giocate 6 6
Vittorie 3 1
Pareggi 2 3
Sconfitte 1 2
Gol segnati 10 8
Gol subiti 8 9
Media gol subiti a partita 1,33 1,50
Possesso palla (%) 47,1 49,1
Tiri nello specchio 24 20
Percentuale tiri in porta 41,38 50,00
Conversione tiri in gol (%) 17,24 20,00
Cartellini gialli 10 7
Capocannoniere Shpendi/Ciervo/Blesa (2) Portanova (2)
Top assistman Berti (2) Marras/Novakovich/Bozzolan/Quaranta (1)

Dove vedere Cesena-Reggiana in TV o in streaming

  • Partita: Cesena–Reggiana
  • Data: sabato 4 ottobre 2025
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cesena
  • Stadio: Orogel Stadium – Dino Manuzzi

Cesena–Reggiana è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 19:30 di sabato 4 ottobre.

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cesena-Reggiana?

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 19:30.

Dove si gioca Cesena-Reggiana?

All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Chi trasmette Cesena-Reggiana in TV/streaming?

La partita è trasmessa in diretta su DAZN.

Chi è l’arbitro di Cesena-Reggiana?

Arbitra Michael Fabbri, assistenti Mastrodonato e Fontemurato; IV uomo Silvestri; VAR Camplone; AVAR Ferrieri Caputi.

Cesena-Reggiana, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

