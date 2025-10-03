Cesena-Reggiana, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Statistiche, probabili formazioni e numeri per arrivare alla sfida Cesena-Reggiana: orario, TV, arbitro, curiosità e dati stagionali

Cesena e Reggiana si affrontano per la 7ª giornata di Serie B 2025-26 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sabato 4 ottobre 2025 alle 19:30. I bianconeri arrivano da quattro gare utili nelle ultime cinque e sono 5° in classifica con 11 punti (6 giocate: 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; gol 10 fatti e 8 subiti). I granata si trovano nella zona bassa della classifica: 13° con 6 punti (6 giocate: 1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte; gol 8 fatti e 9 subiti). Il colpo esterno sarebbe decisivo, dopo un avvio altalenante.

Le ultime partite giocate

Cesena e Reggiana arrivano con stati di forma diversi: i romagnoli hanno raccolto più punti e due successi esterni pesanti; gli emiliani hanno pareggiato spesso ma faticano fuori casa.

Cesena x ok ok x ko Reggiana ok x x ko x

Nelle ultime 5 partite il Cesena ha totalizzato 8 punti, la Reggiana 6.

Cesena

Cesena–Virtus Entella 1-1; Sampdoria–Cesena 1-2; Venezia–Cesena 1-2; Cesena–Palermo 1-1; Frosinone–Cesena 3-1

Reggiana

Reggiana–Empoli 3-1; Juve Stabia–Reggiana 0-0; Reggiana–Catanzaro 2-2; Südtirol–Reggiana 3-1; Reggiana–Spezia 1-1

L’arbitro di Cesena-Reggiana

Dirige Michael Fabbri di Ravenna, con assistenti Mastrodonato e Fontemurato. Quarto ufficiale Silvestri, Camplone al VAR e Ferrieri Caputi all’AVAR. In questa stagione Fabbri ha arbitrato 2 gare: 1 rigore concesso, 6 ammonizioni e 1 espulsione, per un totale di 74 falli fischiati (media 3,5 cartellini a partita).

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Mastrodonato – Fontemurato

– IV: Silvestri

VAR: Camplone

AVAR: Ferrieri Caputi

Informazioni interessanti sul match

Cesena in piena zona alta e Reggiana in cerca di continuità: la sfida del Manuzzi promette intensità. I bianconeri hanno raccolto molto in trasferta ma in casa cercano il primo successo dopo due pari, mentre i granata lontano dal Città del Tricolore non hanno ancora vinto. Numeri alla mano, la Reggiana tiene un possesso palla leggermente superiore e centra di più lo specchio in proporzione, ma il Cesena calcia di più complessivamente e concede meno tiri. Occhio alle palle inattive: entrambe sanno guadagnare corner e capitalizzare le seconde palle. In termini disciplinari, i romagnoli sono un po’ più ruvidi, gli emiliani più puliti ma spesso in fuorigioco. Tra i protagonisti attesi: per il Cesena spiccano Cristian Shpendi, Riccardo Ciervo e Jalen Blesa, tutti a segno; per la Reggiana fari su Manolo Portanova e sulla fisicità di Cedric Gondo. La chiave? Ritmi alti e duelli sulle corsie, dove si deciderà l’inerzia del match.

Casa vs trasferta : Cesena imbattuto in casa (2 pareggi, 2-2 il parziale reti), Reggiana senza vittorie fuori (0-1-2, gol 2-5).

: imbattuto in casa (2 pareggi, 2-2 il parziale reti), senza vittorie fuori (0-1-2, gol 2-5). Tiri e precisione : Cesena 58 conclusioni e 24 nello specchio; Reggiana 40 tiri e 20 in porta. Precisione: Reggiana 50,0%, Cesena 41,38%.

: Cesena 58 conclusioni e 24 nello specchio; Reggiana 40 tiri e 20 in porta. Precisione: Reggiana 50,0%, Cesena 41,38%. Conversione : meglio i granata (20,0%) dei bianconeri (17,24%) quando creano chance pulite.

: meglio i granata (20,0%) dei bianconeri (17,24%) quando creano chance pulite. Possesso e passaggi : Reggiana 49,1% e precisione passaggi 80,96%; Cesena 47,1% e 79,12%: gara che può vivere su equilibri e transizioni.

: Reggiana 49,1% e precisione passaggi 80,96%; Cesena 47,1% e 79,12%: gara che può vivere su equilibri e transizioni. Discipline : Cesena 10 gialli; Reggiana 7. Più rischi di sanzioni per i padroni di casa se il ritmo sale.

: Cesena 10 gialli; Reggiana 7. Più rischi di sanzioni per i padroni di casa se il ritmo sale. Palle inattive : corner vinti Cesena 23, Reggiana 24: attenzione alle traiettorie di Tobías Reinhart e agli stacchi di Giovanni Zaro .

: corner vinti Cesena 23, Reggiana 24: attenzione alle traiettorie di e agli stacchi di . Uomini chiave: Portanova top scorer granata (2), nel Cesena guidano Shpendi, Ciervo, Blesa (2 ciascuno).

Le statistiche stagionali di Cesena e Reggiana

Numeri alla mano, il Cesena ha costruito più volume offensivo (58 tiri, 24 nello specchio) e concesso meno conclusioni (76) rispetto alla Reggiana (94). I granata però mostrano un’efficienza migliore: 50,0% di tiri in porta e 20,0% di conversione, contro il 41,38% e 17,24% bianconero. Possesso leggermente pro Reggiana (49,1% vs 47,1%). Difese vicine: 9 reti subite gli ospiti, 8 i padroni di casa.

Cesena Reggiana Partite giocate 6 6 Vittorie 3 1 Pareggi 2 3 Sconfitte 1 2 Gol segnati 10 8 Gol subiti 8 9 Media gol subiti a partita 1,33 1,50 Possesso palla (%) 47,1 49,1 Tiri nello specchio 24 20 Percentuale tiri in porta 41,38 50,00 Conversione tiri in gol (%) 17,24 20,00 Cartellini gialli 10 7 Capocannoniere Shpendi/Ciervo/Blesa (2) Portanova (2) Top assistman Berti (2) Marras/Novakovich/Bozzolan/Quaranta (1)

Dove vedere Cesena-Reggiana in TV o in streaming

Partita: Cesena–Reggiana

Data: sabato 4 ottobre 2025

Orario: 19:30

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Cesena

Stadio: Orogel Stadium – Dino Manuzzi

Cesena–Reggiana è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 19:30 di sabato 4 ottobre.

FAQ Quando e a che ora si gioca Cesena-Reggiana? Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 19:30. Dove si gioca Cesena-Reggiana? All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Chi trasmette Cesena-Reggiana in TV/streaming? La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Cesena-Reggiana? Arbitra Michael Fabbri, assistenti Mastrodonato e Fontemurato; IV uomo Silvestri; VAR Camplone; AVAR Ferrieri Caputi.