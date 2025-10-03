Cesena-Reggiana, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Cesena e Reggiana si affrontano per la 7ª giornata di Serie B 2025-26 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sabato 4 ottobre 2025 alle 19:30. I bianconeri arrivano da quattro gare utili nelle ultime cinque e sono 5° in classifica con 11 punti (6 giocate: 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; gol 10 fatti e 8 subiti). I granata si trovano nella zona bassa della classifica: 13° con 6 punti (6 giocate: 1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte; gol 8 fatti e 9 subiti). Il colpo esterno sarebbe decisivo, dopo un avvio altalenante.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Reggiana
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cesena e Reggiana
- Dove vedere Cesena-Reggiana in TV o in streaming
Le ultime partite giocate
Cesena e Reggiana arrivano con stati di forma diversi: i romagnoli hanno raccolto più punti e due successi esterni pesanti; gli emiliani hanno pareggiato spesso ma faticano fuori casa.
|Cesena
|x
|ok
|ok
|x
|ko
|Reggiana
|ok
|x
|x
|ko
|x
Nelle ultime 5 partite il Cesena ha totalizzato 8 punti, la Reggiana 6.
- Cesena
Cesena–Virtus Entella 1-1; Sampdoria–Cesena 1-2; Venezia–Cesena 1-2; Cesena–Palermo 1-1; Frosinone–Cesena 3-1
- Reggiana
Reggiana–Empoli 3-1; Juve Stabia–Reggiana 0-0; Reggiana–Catanzaro 2-2; Südtirol–Reggiana 3-1; Reggiana–Spezia 1-1
L’arbitro di Cesena-Reggiana
Dirige Michael Fabbri di Ravenna, con assistenti Mastrodonato e Fontemurato. Quarto ufficiale Silvestri, Camplone al VAR e Ferrieri Caputi all’AVAR. In questa stagione Fabbri ha arbitrato 2 gare: 1 rigore concesso, 6 ammonizioni e 1 espulsione, per un totale di 74 falli fischiati (media 3,5 cartellini a partita).
- Arbitro: Michael Fabbri
- Assistenti: Mastrodonato – Fontemurato
- IV: Silvestri
- VAR: Camplone
- AVAR: Ferrieri Caputi
Informazioni interessanti sul match
Cesena in piena zona alta e Reggiana in cerca di continuità: la sfida del Manuzzi promette intensità. I bianconeri hanno raccolto molto in trasferta ma in casa cercano il primo successo dopo due pari, mentre i granata lontano dal Città del Tricolore non hanno ancora vinto. Numeri alla mano, la Reggiana tiene un possesso palla leggermente superiore e centra di più lo specchio in proporzione, ma il Cesena calcia di più complessivamente e concede meno tiri. Occhio alle palle inattive: entrambe sanno guadagnare corner e capitalizzare le seconde palle. In termini disciplinari, i romagnoli sono un po’ più ruvidi, gli emiliani più puliti ma spesso in fuorigioco. Tra i protagonisti attesi: per il Cesena spiccano Cristian Shpendi, Riccardo Ciervo e Jalen Blesa, tutti a segno; per la Reggiana fari su Manolo Portanova e sulla fisicità di Cedric Gondo. La chiave? Ritmi alti e duelli sulle corsie, dove si deciderà l’inerzia del match.
- Casa vs trasferta: Cesena imbattuto in casa (2 pareggi, 2-2 il parziale reti), Reggiana senza vittorie fuori (0-1-2, gol 2-5).
- Tiri e precisione: Cesena 58 conclusioni e 24 nello specchio; Reggiana 40 tiri e 20 in porta. Precisione: Reggiana 50,0%, Cesena 41,38%.
- Conversione: meglio i granata (20,0%) dei bianconeri (17,24%) quando creano chance pulite.
- Possesso e passaggi: Reggiana 49,1% e precisione passaggi 80,96%; Cesena 47,1% e 79,12%: gara che può vivere su equilibri e transizioni.
- Discipline: Cesena 10 gialli; Reggiana 7. Più rischi di sanzioni per i padroni di casa se il ritmo sale.
- Palle inattive: corner vinti Cesena 23, Reggiana 24: attenzione alle traiettorie di Tobías Reinhart e agli stacchi di Giovanni Zaro.
- Uomini chiave: Portanova top scorer granata (2), nel Cesena guidano Shpendi, Ciervo, Blesa (2 ciascuno).
Le statistiche stagionali di Cesena e Reggiana
Numeri alla mano, il Cesena ha costruito più volume offensivo (58 tiri, 24 nello specchio) e concesso meno conclusioni (76) rispetto alla Reggiana (94). I granata però mostrano un’efficienza migliore: 50,0% di tiri in porta e 20,0% di conversione, contro il 41,38% e 17,24% bianconero. Possesso leggermente pro Reggiana (49,1% vs 47,1%). Difese vicine: 9 reti subite gli ospiti, 8 i padroni di casa.
|Cesena
|Reggiana
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|10
|8
|Gol subiti
|8
|9
|Media gol subiti a partita
|1,33
|1,50
|Possesso palla (%)
|47,1
|49,1
|Tiri nello specchio
|24
|20
|Percentuale tiri in porta
|41,38
|50,00
|Conversione tiri in gol (%)
|17,24
|20,00
|Cartellini gialli
|10
|7
|Capocannoniere
|Shpendi/Ciervo/Blesa (2)
|Portanova (2)
|Top assistman
|Berti (2)
|Marras/Novakovich/Bozzolan/Quaranta (1)
Dove vedere Cesena-Reggiana in TV o in streaming
- Partita: Cesena–Reggiana
- Data: sabato 4 ottobre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium – Dino Manuzzi
Cesena–Reggiana è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 19:30 di sabato 4 ottobre.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cesena-Reggiana?
-
Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Cesena-Reggiana?
-
All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi trasmette Cesena-Reggiana in TV/streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Reggiana?
-
Arbitra Michael Fabbri, assistenti Mastrodonato e Fontemurato; IV uomo Silvestri; VAR Camplone; AVAR Ferrieri Caputi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.