Cesena, Rino Foschi lascia

Fresco di rinnovo da parte del tecnico Fabrizio Castori, il Cesena registra la doccia fredda dell'addio del direttore dell'area tecnica Rino Foschi. L'esperto dirigente, cesenate di nascita, era già stato in Romagna tra il 2011 e il 2016, per poi tornare in bianconero nello scorso agosto, ma ha deciso di non proseguire nel proprio incarico: "Ho trascorso gli ultimi anni dedicando alla squadra della mia città il massimo impegno personale e professionale per cercare di raggiungere i migliori risultati e per garantire la sopravvivenza della società. Sono però convinto che non ci siano più i presupposti per continuare questo rapporto" ha tagliato corto Foschi, senza entrare nel dettaglio della propria decisione.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno affiancato, colleghi, allenatori, calciatori e tifosi a cui porgo anche un sincero in bocca al lupo per il futuro" la conclusione.



SPORTAL.IT | 28-05-2018 21:20