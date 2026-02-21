Cesena-Spezia 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Cesena-Spezia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cesena–Spezia illumina la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 21 febbraio 2026 alle 17:15. Sfida dal doppio volto: i bianconeri inseguono la zona playoff, gli Aquilotti cercano punti-salvezza. In classifica, Cesena 8° con 37 punti in 25 gare (11V, 4N, 10P; 32 gol fatti, 34 subiti); Spezia 18° con 22 punti (5V, 7N, 13P; 20 reti segnate, 32 incassate). Al Manuzzi atteso pubblico caldo per un match che può pesare nella corsa agli obiettivi di entrambe.

Le ultime partite giocate

Cesena in fase intermittente e reduce da un passaggio complesso, mentre lo Spezia alterna lampi e stop ma ha rialzato la testa con un successo nell’ultimo turno interno. Nelle ultime cinque, i romagnoli hanno frenato spesso in difesa, i liguri faticano a finalizzare ma sono rimasti in partita con maggiore continuità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cesena ko ko ok ko ko Spezia ok ko x x ko

Nelle ultime 5 partite: Cesena 3 punti, Spezia 5 punti. Dettaglio risultati:

Cesena

Cesena-Bari 1-2; Avellino-Cesena 3-1; Cesena-Pescara 2-0; Virtus Entella-Cesena 3-1; Cesena-Venezia 0-4

Spezia

Spezia-Avellino 1-0; Sampdoria-Spezia 1-0; Spezia-Virtus Entella 1-1; Bari-Spezia 0-0; Spezia-Frosinone 0-2

L’arbitro di Cesena-Spezia

Arbitra Davide Di Marco. Assistenti Monaco e Santarossa; IV ufficiale Allegretta. Al VAR Cosso, AVAR Serra. In questa Serie B 2025-26 Di Marco ha diretto 9 gare: 2 rigori concessi, 36 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di circa 4 cartellini a partita.

Arbitro: DI MARCO

DI MARCO Assistenti: MONACO – SANTAROSSA

MONACO – SANTAROSSA IV: ALLEGRETTA

ALLEGRETTA VAR: COSSO

COSSO AVAR: SERRA

Informazioni interessanti sul match

Una gara che promette intensità: il Cesena al Manuzzi storicamente sa blindarsi contro lo Spezia e in stagione insegue la doppietta di successi dopo il colpo all’andata. I bianconeri, però, arrivano da un periodo altalenante e devono invertire la tendenza difensiva, mentre gli Aquilotti hanno visto calare il ritmo punti rispetto all’avvio e cercano continuità lontano dal Picco. Il 2026 racconta due facce opposte: Spezia a corto di gol, Cesena più perforabile del solito. Riflettori su Tommaso Berti, talento bianconero che contro i liguri ha già lasciato il segno ed è tra i migliori assistman under, e su Gabriele Artistico, terminale offensivo spezzino capace di capitalizzare con pochi tiri. Precedenti e trend suggeriscono un match a scacchi: chi segna per primo potrebbe indirizzare la serata, tra piazzati pesanti e gestione dei momenti. Sarà anche duello fisico aereo e sulle corsie, con cross e calci d’angolo a fare da spartiacque nelle occasioni da rete.

Dopo l’1-2 del Picco all’andata, il Cesena insegue la doppietta stagionale contro lo Spezia come nel 2017/18.

insegue la doppietta stagionale contro lo come nel 2017/18. Al Manazzi i bianconeri sono rimasti imbattuti in 7 delle 8 sfide di B con lo Spezia , con 4 clean sheet e porta inviolata nelle ultime tre.

, con 4 clean sheet e porta inviolata nelle ultime tre. Il Cesena ha alternato strisce negative e squilli: dopo due ko di fila, evita il terzo capitombolo per non eguagliare il peggior skid del ciclo Mignani.

ha alternato strisce negative e squilli: dopo due ko di fila, evita il terzo capitombolo per non eguagliare il peggior skid del ciclo Mignani. Spezia in flessione: 0,8 punti di media nelle ultime 10, meno della metà rispetto all’avvio con Donadoni.

in flessione: 0,8 punti di media nelle ultime 10, meno della metà rispetto all’avvio con Donadoni. Nel 2026 si sfidano l’attacco meno prolifico ( Spezia ) e una difesa in difficoltà ( Cesena ), equilibrio che può saltare su episodi.

) e una difesa in difficoltà ( ), equilibrio che può saltare su episodi. Tommaso Berti ha segnato il suo primo gol in B proprio contro lo Spezia ed è tra i migliori per assist: arma tra le linee.

ha segnato il suo primo gol in B proprio contro lo ed è tra i migliori per assist: arma tra le linee. Gabriele Artistico ha realizzato 5 gol da metà campionato in poi, convertendo con efficienza rispetto ai tiri nello specchio.

Le statistiche stagionali di Cesena e Spezia

Numeri alla mano: Cesena produce più (32 gol, 231 tiri) e palleggia meglio (pass accuracy 83,2%; possesso 49,2%) rispetto allo Spezia (20 gol, 187 tiri; 76,7% pass accuracy; possesso 47,1%). Gli Aquilotti difendono con più ordine (32 subiti vs 34) e vantano più clean sheet (6 a 4), oltre a un pressing più aggressivo (PPDA 10,7 vs 14,2). La mira ligure è migliore (49,7% tiri in porta contro 43,3%), ma i romagnoli creano più corner (132 a 131). Disciplinare: Cesena più pulito (55 gialli, 2 rossi) dello Spezia (54 gialli ma 7 rossi).

Focus giocatori: per il Cesena, bomber Cristian Shpendi (8 gol), poi Riccardo Ciervo (5) e Jalen Blesa (4). Miglior assistman Tommaso Berti (5). Più ammonito Massimiliano Mangraviti (8), record di rossi a Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann con 4 clean sheet. Per lo Spezia, guida l’attacco Gabriele Artistico (5), poi Gianluca Lapadula (3) e Giuseppe Di Serio (2). Assist: Salvatore Esposito (2) e Pietro Beruatto (2). Ammonizioni top a Francesco Cassata (8); diversi rossi in stagione (tra cui Hristov, Vignali, Ruggero, Kouda, Moreira Pacheco, Vlahovic). Clean sheet: Diego Mascardi guida con 3.

Cesena Spezia Partite giocate 25 25 Vittorie 11 5 Pareggi 4 7 Sconfitte 10 13 Gol fatti 32 20 Gol subiti 34 32 Media gol segnati 1,28 0,80 Media gol subiti 1,36 1,28 Possesso palla % 49,2 47,1 Precisione passaggi % 83,2 76,7 PPDA (pressing) 14,2 10,7 Tiri totali 231 187 Tiri in porta 100 93 % tiri in porta 43,29 49,73 Corner a favore 132 131 Clean sheet 4 6 Ammonizioni 55 54 Espulsioni 2 7 Miglior marcatore Cristian Shpendi (8) Gabriele Artistico (5) Miglior assistman Tommaso Berti (5) Salvatore Esposito (2) Portiere: clean sheet Jonathan Klinsmann (4) Diego Mascardi (3)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena-Spezia? Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Cesena-Spezia? All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Spezia? L’arbitro è Davide Di Marco, con assistenti Monaco e Santarossa; IV Allegretta; VAR Cosso; AVAR Serra.