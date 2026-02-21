Cesena-Spezia 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Cesena–Spezia illumina la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 21 febbraio 2026 alle 17:15. Sfida dal doppio volto: i bianconeri inseguono la zona playoff, gli Aquilotti cercano punti-salvezza. In classifica, Cesena 8° con 37 punti in 25 gare (11V, 4N, 10P; 32 gol fatti, 34 subiti); Spezia 18° con 22 punti (5V, 7N, 13P; 20 reti segnate, 32 incassate). Al Manuzzi atteso pubblico caldo per un match che può pesare nella corsa agli obiettivi di entrambe.
Le ultime partite giocate
Cesena in fase intermittente e reduce da un passaggio complesso, mentre lo Spezia alterna lampi e stop ma ha rialzato la testa con un successo nell’ultimo turno interno. Nelle ultime cinque, i romagnoli hanno frenato spesso in difesa, i liguri faticano a finalizzare ma sono rimasti in partita con maggiore continuità.
|Cesena
|ko
|ko
|ok
|ko
|ko
|Spezia
|ok
|ko
|x
|x
|ko
Nelle ultime 5 partite: Cesena 3 punti, Spezia 5 punti. Dettaglio risultati:
- Cesena
Cesena-Bari 1-2; Avellino-Cesena 3-1; Cesena-Pescara 2-0; Virtus Entella-Cesena 3-1; Cesena-Venezia 0-4
- Spezia
Spezia-Avellino 1-0; Sampdoria-Spezia 1-0; Spezia-Virtus Entella 1-1; Bari-Spezia 0-0; Spezia-Frosinone 0-2
L’arbitro di Cesena-Spezia
Arbitra Davide Di Marco. Assistenti Monaco e Santarossa; IV ufficiale Allegretta. Al VAR Cosso, AVAR Serra. In questa Serie B 2025-26 Di Marco ha diretto 9 gare: 2 rigori concessi, 36 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di circa 4 cartellini a partita.
- Arbitro: DI MARCO
- Assistenti: MONACO – SANTAROSSA
- IV: ALLEGRETTA
- VAR: COSSO
- AVAR: SERRA
Informazioni interessanti sul match
Una gara che promette intensità: il Cesena al Manuzzi storicamente sa blindarsi contro lo Spezia e in stagione insegue la doppietta di successi dopo il colpo all’andata. I bianconeri, però, arrivano da un periodo altalenante e devono invertire la tendenza difensiva, mentre gli Aquilotti hanno visto calare il ritmo punti rispetto all’avvio e cercano continuità lontano dal Picco. Il 2026 racconta due facce opposte: Spezia a corto di gol, Cesena più perforabile del solito. Riflettori su Tommaso Berti, talento bianconero che contro i liguri ha già lasciato il segno ed è tra i migliori assistman under, e su Gabriele Artistico, terminale offensivo spezzino capace di capitalizzare con pochi tiri. Precedenti e trend suggeriscono un match a scacchi: chi segna per primo potrebbe indirizzare la serata, tra piazzati pesanti e gestione dei momenti. Sarà anche duello fisico aereo e sulle corsie, con cross e calci d’angolo a fare da spartiacque nelle occasioni da rete.
- Dopo l’1-2 del Picco all’andata, il Cesena insegue la doppietta stagionale contro lo Spezia come nel 2017/18.
- Al Manazzi i bianconeri sono rimasti imbattuti in 7 delle 8 sfide di B con lo Spezia, con 4 clean sheet e porta inviolata nelle ultime tre.
- Il Cesena ha alternato strisce negative e squilli: dopo due ko di fila, evita il terzo capitombolo per non eguagliare il peggior skid del ciclo Mignani.
- Spezia in flessione: 0,8 punti di media nelle ultime 10, meno della metà rispetto all’avvio con Donadoni.
- Nel 2026 si sfidano l’attacco meno prolifico (Spezia) e una difesa in difficoltà (Cesena), equilibrio che può saltare su episodi.
- Tommaso Berti ha segnato il suo primo gol in B proprio contro lo Spezia ed è tra i migliori per assist: arma tra le linee.
- Gabriele Artistico ha realizzato 5 gol da metà campionato in poi, convertendo con efficienza rispetto ai tiri nello specchio.
Le statistiche stagionali di Cesena e Spezia
Numeri alla mano: Cesena produce più (32 gol, 231 tiri) e palleggia meglio (pass accuracy 83,2%; possesso 49,2%) rispetto allo Spezia (20 gol, 187 tiri; 76,7% pass accuracy; possesso 47,1%). Gli Aquilotti difendono con più ordine (32 subiti vs 34) e vantano più clean sheet (6 a 4), oltre a un pressing più aggressivo (PPDA 10,7 vs 14,2). La mira ligure è migliore (49,7% tiri in porta contro 43,3%), ma i romagnoli creano più corner (132 a 131). Disciplinare: Cesena più pulito (55 gialli, 2 rossi) dello Spezia (54 gialli ma 7 rossi).
Focus giocatori: per il Cesena, bomber Cristian Shpendi (8 gol), poi Riccardo Ciervo (5) e Jalen Blesa (4). Miglior assistman Tommaso Berti (5). Più ammonito Massimiliano Mangraviti (8), record di rossi a Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann con 4 clean sheet. Per lo Spezia, guida l’attacco Gabriele Artistico (5), poi Gianluca Lapadula (3) e Giuseppe Di Serio (2). Assist: Salvatore Esposito (2) e Pietro Beruatto (2). Ammonizioni top a Francesco Cassata (8); diversi rossi in stagione (tra cui Hristov, Vignali, Ruggero, Kouda, Moreira Pacheco, Vlahovic). Clean sheet: Diego Mascardi guida con 3.
|Cesena
|Spezia
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|11
|5
|Pareggi
|4
|7
|Sconfitte
|10
|13
|Gol fatti
|32
|20
|Gol subiti
|34
|32
|Media gol segnati
|1,28
|0,80
|Media gol subiti
|1,36
|1,28
|Possesso palla %
|49,2
|47,1
|Precisione passaggi %
|83,2
|76,7
|PPDA (pressing)
|14,2
|10,7
|Tiri totali
|231
|187
|Tiri in porta
|100
|93
|% tiri in porta
|43,29
|49,73
|Corner a favore
|132
|131
|Clean sheet
|4
|6
|Ammonizioni
|55
|54
|Espulsioni
|2
|7
|Miglior marcatore
|Cristian Shpendi (8)
|Gabriele Artistico (5)
|Miglior assistman
|Tommaso Berti (5)
|Salvatore Esposito (2)
|Portiere: clean sheet
|Jonathan Klinsmann (4)
|Diego Mascardi (3)
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Spezia?
-
Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Cesena-Spezia?
-
All’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Spezia?
-
L’arbitro è Davide Di Marco, con assistenti Monaco e Santarossa; IV Allegretta; VAR Cosso; AVAR Serra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.