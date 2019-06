Cesena, spunta un big per l'attacco

Riconquistata la Serie C dopo una sola stagione tra i dilettanti il Cesena sembra pronto per un campionato da protagonista in terza serie.

Individuato l’allenatore in Francesco Modesto, il ds Alfio Pelliccioni sta sondando il mercato degli attaccanti per consegnare all’ex tecnico del Rende una rosa competitiva.

Dopo aver deciso di non confermare Ricciardo e Alessandro, secondo 'La Gazzetta dello Sport' i romagnoli puntano su Riccardo Maniero, attaccante classe '87, sotto contratto per un'altra stagione col Novara, dove rientrerà dopo il prestito al Cosenza e reduce da dieci stagioni consecutive in Serie B.



SPORTAL.IT | 15-06-2019 23:49