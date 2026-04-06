Cesena–Südtirol 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena–Südtirol

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Serie B 2025-26, 33a giornata: allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena lunedì 6 aprile 2026 alle 12.30 va in scena Cesena–Südtirol, una sfida da zona playoff tra squadre in corsa. I romagnoli sono 8° con 43 punti in 32 gare (12V, 7N, 13P; 41 gol fatti, 47 subiti), gli altoatesini 11° a quota 38 (8V, 14N, 10P; 34 reti segnate, 35 incassate). Partita dal peso specifico notevole: i bianconeri cercano continuità, gli ospiti difendono la loro solidità. Diretta su Dazn.

Le ultime partite giocate

Cesena in ripresa a tratti: 5 punti nelle ultime cinque con un convincente 3-1 interno sul Catanzaro e due pareggi pesanti. Südtirol altalenante: brillante 0-4 a Reggio Emilia, poi tre ko nelle ultime quattro e 4 punti raccolti. Trend che racconta due identità diverse: romagnoli più produttivi in casa, altoatesini capaci di colpi esterni ma in cerca di continuità.

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Cesena ko x x ko ok Südtirol ok ko x ko ko

Nelle ultime 5 giornate il Cesena ha quindi totalizzato 5 punti, mentre il Südtirol ne ha fatti 4. Questo il dettaglio dei risultati:

Cesena

Cesena-Monza 1-3; Modena-Cesena 0-0; Cesena-Frosinone 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Cesena-Catanzaro 3-1.

Südtirol

Reggiana-Südtirol 0-4; Südtirol-Virtus Entella 0-1; Südtirol-Pescara 0-0; Avellino-Südtirol 3-2; Südtirol-Frosinone 1-3.

L’arbitro di Cesena–Südtirol

La gara sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti Miniutti e Santarossa, IV ufficiale Sacchi G., al VAR Santoro con Nasca all’AVAR. Nel 2025/26 Allegretta ha arbitrato 13 incontri in Serie B: 3 rigori concessi, 58 gialli e 1 rosso, con una media di 4.5 ammonizioni a partita.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: MINIUTTI – SANTAROSSA

– IV: SACCHI G.

VAR: SANTORO

AVAR: NASCA

Statistiche interessanti

Precedenti e momento raccontano un incrocio ad alta tensione. Il Cesena non ha mai perso in Serie B contro il Südtirol e spesso l’ha decisa di misura, anche grazie a un riferimento offensivo come Cristian Shpendi. I bianconeri arrivano da una prova di forza col Catanzaro e in casa, sotto la guida di Ashley Cole, hanno rialzato la pressione conquistando punti pesanti. Il Südtirol alterna lampi dirompenti – come il 4-0 esterno a Reggio Emilia – a bruschi stop, ed è reduce da due sconfitte di fila con il rischio di allungare la striscia negativa. La chiave tattica passa anche dai tiri dalla distanza: romagnoli vulnerabili da fuori, altoatesini più attenti. Attenzione al duello fisico davanti: Silvio Merkaj e Cristian Shpendi sono tra i più fallosi del torneo, sinonimo di scontri caldi e difese sollecitate. Sarà gara di dettagli: l’efficacia sui piazzati, la gestione del vantaggio e la pulizia tecnica negli ultimi 30 metri potrebbero indirizzare il risultato.

Cesena imbattuto nelle tre sfide di Serie B col Südtirol (2V, 1N) e sempre a segno: all’andata l’ha decisa Cristian Shpendi .

imbattuto nelle tre sfide di Serie B col (2V, 1N) e sempre a segno: all’andata l’ha decisa . Dopo il 3-1 al Catanzaro , il Cesena insegue la prima mini-serie di successi da ottobre, quando nel filotto c’era anche un colpo sul Südtirol .

, il insegue la prima mini-serie di successi da ottobre, quando nel filotto c’era anche un colpo sul . All’Orogel Stadium i bianconeri hanno raccolto 4 punti nelle ultime due: segnale di ripartenza con Ashley Cole in panchina.

in panchina. Südtirol in affanno: due ko di fila; per gli altoatesini sarebbe la prima striscia di tre sconfitte consecutive in B dal novembre-dicembre 2024.

in affanno: due ko di fila; per gli altoatesini sarebbe la prima striscia di tre sconfitte consecutive in B dal novembre-dicembre 2024. Fragilità dalla distanza: il Cesena ha subito 12 gol da fuori, il doppio del Südtirol (6).

ha subito 12 gol da fuori, il doppio del (6). Cristian Shpendi ha già segnato due volte in tre gare contro il Südtirol : gli manca un gol per eguagliare il suo record stagionale in B.

ha già segnato due volte in tre gare contro il : gli manca un gol per eguagliare il suo record stagionale in B. Duel of steel: tra i più fallosi del campionato compaiono Silvio Merkaj (67) e Cristian Shpendi (66): duelli incandescenti all’orizzonte.

Le statistiche stagionali di Cesena e Südtirol

Numeri a confronto: possesso più alto per il Cesena (49%) contro il 40.6% del Südtirol, che però pressa con maggiore intensità (PPDA 11.3 vs 14.2). Romagnoli più prolifici (41 gol a 34) ma anche più esposti dietro (47 incassati contro 35). Precisione al tiro simile (44% Cesena, 42% Südtirol), pulizia sui cross e corner a favore dei bianconeri, mentre gli altoatesini vantano più clean sheet (8 a 5) e un’impronta pratica nelle gare a punteggio basso.

Giocatori chiave: per il Cesena il top scorer è Cristian Shpendi (10), poi Tommaso Corazza (5) e Gianluca Frabotta (4); leader assist Tommaso Berti (7). Cartellini: più ammonizioni per Massimiliano Mangraviti (9), rossi a Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann firma 5 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (9) su Emanuele Pecorino (8) e Daniele Casiraghi (4); assist-man Daniele Casiraghi (6). Gialli: primato a Simone Tronchin (7); rossi distribuiti (tra cui Raphael Kofler, Silvio Merkaj, Simone Tronchin, Fabian Tait a quota 1). In porta spicca Marius Adamonis (7 clean sheet, team 8).

Cesena Südtirol Partite giocate 32 32 Vittorie 12 8 Pareggi 7 14 Sconfitte 13 10 Gol fatti 41 34 Gol subiti 47 35 Possesso palla (%) 49.0 40.6 Tiri totali 302 270 Tiri in porta 133 114 Precisione al tiro (%) 44.04 42.22 Clean sheet 5 8 PPDA (pressione) 14.2 11.3 Cartellini gialli 70 75 Cartellini rossi 2 4 Corner battuti 157 140 Fuorigioco 69 60

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena–Südtirol? Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 12:30 (33a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Cesena–Südtirol? Allo Stadio Dino Manuzzi (Orogel Stadium) di Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena–Südtirol? Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti Miniutti e Santarossa; IV Sacchi G.; VAR Santoro; AVAR Nasca.