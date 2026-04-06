Cesena–Südtirol 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata: allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena lunedì 6 aprile 2026 alle 12.30 va in scena Cesena–Südtirol, una sfida da zona playoff tra squadre in corsa. I romagnoli sono 8° con 43 punti in 32 gare (12V, 7N, 13P; 41 gol fatti, 47 subiti), gli altoatesini 11° a quota 38 (8V, 14N, 10P; 34 reti segnate, 35 incassate). Partita dal peso specifico notevole: i bianconeri cercano continuità, gli ospiti difendono la loro solidità. Diretta su Dazn.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena–Südtirol
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Südtirol
Le ultime partite giocate
Cesena in ripresa a tratti: 5 punti nelle ultime cinque con un convincente 3-1 interno sul Catanzaro e due pareggi pesanti. Südtirol altalenante: brillante 0-4 a Reggio Emilia, poi tre ko nelle ultime quattro e 4 punti raccolti. Trend che racconta due identità diverse: romagnoli più produttivi in casa, altoatesini capaci di colpi esterni ma in cerca di continuità.
|Cesena
|ko
|x
|x
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|Südtirol
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|ko
Nelle ultime 5 giornate il Cesena ha quindi totalizzato 5 punti, mentre il Südtirol ne ha fatti 4. Questo il dettaglio dei risultati:
- Cesena
Cesena-Monza 1-3; Modena-Cesena 0-0; Cesena-Frosinone 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Cesena-Catanzaro 3-1.
- Südtirol
Reggiana-Südtirol 0-4; Südtirol-Virtus Entella 0-1; Südtirol-Pescara 0-0; Avellino-Südtirol 3-2; Südtirol-Frosinone 1-3.
L’arbitro di Cesena–Südtirol
La gara sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti Miniutti e Santarossa, IV ufficiale Sacchi G., al VAR Santoro con Nasca all’AVAR. Nel 2025/26 Allegretta ha arbitrato 13 incontri in Serie B: 3 rigori concessi, 58 gialli e 1 rosso, con una media di 4.5 ammonizioni a partita.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: MINIUTTI – SANTAROSSA
- IV: SACCHI G.
- VAR: SANTORO
- AVAR: NASCA
Statistiche interessanti
Precedenti e momento raccontano un incrocio ad alta tensione. Il Cesena non ha mai perso in Serie B contro il Südtirol e spesso l’ha decisa di misura, anche grazie a un riferimento offensivo come Cristian Shpendi. I bianconeri arrivano da una prova di forza col Catanzaro e in casa, sotto la guida di Ashley Cole, hanno rialzato la pressione conquistando punti pesanti. Il Südtirol alterna lampi dirompenti – come il 4-0 esterno a Reggio Emilia – a bruschi stop, ed è reduce da due sconfitte di fila con il rischio di allungare la striscia negativa. La chiave tattica passa anche dai tiri dalla distanza: romagnoli vulnerabili da fuori, altoatesini più attenti. Attenzione al duello fisico davanti: Silvio Merkaj e Cristian Shpendi sono tra i più fallosi del torneo, sinonimo di scontri caldi e difese sollecitate. Sarà gara di dettagli: l’efficacia sui piazzati, la gestione del vantaggio e la pulizia tecnica negli ultimi 30 metri potrebbero indirizzare il risultato.
- Cesena imbattuto nelle tre sfide di Serie B col Südtirol (2V, 1N) e sempre a segno: all’andata l’ha decisa Cristian Shpendi.
- Dopo il 3-1 al Catanzaro, il Cesena insegue la prima mini-serie di successi da ottobre, quando nel filotto c’era anche un colpo sul Südtirol.
- All’Orogel Stadium i bianconeri hanno raccolto 4 punti nelle ultime due: segnale di ripartenza con Ashley Cole in panchina.
- Südtirol in affanno: due ko di fila; per gli altoatesini sarebbe la prima striscia di tre sconfitte consecutive in B dal novembre-dicembre 2024.
- Fragilità dalla distanza: il Cesena ha subito 12 gol da fuori, il doppio del Südtirol (6).
- Cristian Shpendi ha già segnato due volte in tre gare contro il Südtirol: gli manca un gol per eguagliare il suo record stagionale in B.
- Duel of steel: tra i più fallosi del campionato compaiono Silvio Merkaj (67) e Cristian Shpendi (66): duelli incandescenti all’orizzonte.
Le statistiche stagionali di Cesena e Südtirol
Numeri a confronto: possesso più alto per il Cesena (49%) contro il 40.6% del Südtirol, che però pressa con maggiore intensità (PPDA 11.3 vs 14.2). Romagnoli più prolifici (41 gol a 34) ma anche più esposti dietro (47 incassati contro 35). Precisione al tiro simile (44% Cesena, 42% Südtirol), pulizia sui cross e corner a favore dei bianconeri, mentre gli altoatesini vantano più clean sheet (8 a 5) e un’impronta pratica nelle gare a punteggio basso.
Giocatori chiave: per il Cesena il top scorer è Cristian Shpendi (10), poi Tommaso Corazza (5) e Gianluca Frabotta (4); leader assist Tommaso Berti (7). Cartellini: più ammonizioni per Massimiliano Mangraviti (9), rossi a Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann firma 5 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (9) su Emanuele Pecorino (8) e Daniele Casiraghi (4); assist-man Daniele Casiraghi (6). Gialli: primato a Simone Tronchin (7); rossi distribuiti (tra cui Raphael Kofler, Silvio Merkaj, Simone Tronchin, Fabian Tait a quota 1). In porta spicca Marius Adamonis (7 clean sheet, team 8).
|Cesena
|Südtirol
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|12
|8
|Pareggi
|7
|14
|Sconfitte
|13
|10
|Gol fatti
|41
|34
|Gol subiti
|47
|35
|Possesso palla (%)
|49.0
|40.6
|Tiri totali
|302
|270
|Tiri in porta
|133
|114
|Precisione al tiro (%)
|44.04
|42.22
|Clean sheet
|5
|8
|PPDA (pressione)
|14.2
|11.3
|Cartellini gialli
|70
|75
|Cartellini rossi
|2
|4
|Corner battuti
|157
|140
|Fuorigioco
|69
|60
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FAQ
- Quando si gioca Cesena–Südtirol?
-
Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 12:30 (33a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Cesena–Südtirol?
-
Allo Stadio Dino Manuzzi (Orogel Stadium) di Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena–Südtirol?
-
Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti Miniutti e Santarossa; IV Sacchi G.; VAR Santoro; AVAR Nasca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.