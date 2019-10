Cesena, ultimatum per Modesto

Tornato tra i professionisti dopo una sola stagione in D, la prima della sua storia, il Cesena non sta riuscendo ad essere protagonista in terza serie. Del resto la società si è appena ricostruita e nel girone B deve fronteggiare avversarie già rodate e sostenute da società con basi solide.

In casa bianconera quella attuale era stata descritta in anticipo come un'annata di transizione, ma i tifosi mostrano insofferenza a causa dei risultati negativi. La squadra ha infatti vinto solo tre gare su undici racimolando appena un punto nelle ultime quattro partite.

Uno score che mette spalle al muro Francesco Modesto, il tecnico scelto in estate per sostituire Beppe Angelini dopo la promozione. Secondo quanto riporta 'Tuttoc.com', nonostante la fiducia espressa dal ds Pelliccioni, Modesto non può più sbagliare: un'altra sconfitta nella prossima partita, il derby contro il Ravenna, potrebbe far scattare l'esonero per l'ex allenatore del Rende.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 17:22