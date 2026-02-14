Cesena-Venezia 14 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a giornata di Serie B

Serie B 2025-26, 25a giornata: numeri, forma e curiosità su Cesena-Venezia. Orario, stadio, arbitro e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cesena–Venezia accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19:30. È una sfida d’alta quota tra una capolista in fuga e una squadra in piena corsa playoff: Venezia 1ª con 50 punti in 24 partite (15 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 46 gol fatti, 22 subiti), Cesena 8ª a quota 37 (11 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte; 32 gol segnati, 30 incassati). Il calendario propone un test probante per i lagunari, mentre i bianconeri cercano il colpo grosso davanti al proprio pubblico.

Le ultime partite giocate

Venezia arriva con slancio da capolista, brillante in fase offensiva anche fuori casa. Cesena alterna prove convincenti a inciampi, ma al Manuzzi resta avversario ostico. Nelle ultime cinque, i romagnoli hanno raccolto 6 punti, i lagunari 12: inerzia dalla parte degli arancioneroverdi, ma l’equilibrio può spezzarsi su dettagli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cesena ok ko ko ok ko Venezia ok ok ok ok ko

Nelle ultime 5 di campionato: Cesena 6 punti, Venezia 12. Dettaglio risultati:

Cesena

Reggiana-Cesena 1-2; Cesena-Bari 1-2; Avellino-Cesena 3-1; Cesena-Pescara 2-0; Virtus Entella-Cesena 3-1.

Venezia

Venezia-Catanzaro 3-1; Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2.

L’arbitro di Cesena-Venezia

La gara sarà diretta dal signor Galipò. Squadra arbitrale: assistenti Biffi e Pistarelli, quarto ufficiale Maccorin, Marini al VAR e Santoro all’AVAR. Le statistiche dettagliate dell’arbitro per la stagione in corso non sono al momento disponibili e verranno aggiornate non appena fornite dagli organi competenti.

Arbitro: GALIPÒ

Assistenti: BIFFI – PISTARELLI

– IV: MACCORIN

VAR: MARINI

AVAR: SANTORO

Informazioni interessanti

Una capolista dal passo sicuro contro una realtà in crescita: Venezia abbina qualità e intensità (possesso medio 62,2%, precisione passaggi oltre l’86%, PPDA 7,8), ha confezionato 46 reti con un’ottima conversione (15,75%) e 9 clean sheet con Filip Stankovic. Il Cesena risponde con organizzazione e capacità di colpire in velocità: 32 gol totali, pericolosità sulle transizioni e un cecchino come Cristian Shpendi (8 gol, 4 su rigore complessivi di squadra). In casa i bianconeri hanno ritmo e orgoglio (5V, 3N, 3P), ma di fronte c’è una capolista che sa far male anche lontano dal Penzo (20 punti in trasferta). Occhio alle palle inattive e alla gestione degli episodi: i lagunari hanno già trasformato 8 rigori su 10 tentativi, i romagnoli 4 su 5. La disciplina può pesare: Cesena più “spigoloso” (52 gialli, 2 rossi) rispetto a un Venezia fin qui controllato ma non immune a rossi diretti. I dettagli — un’uscita bassa del portiere, un taglio sul secondo palo, un contropiede — potrebbero indirizzare una sfida che promette ritmo e qualità.

Venezia domina il possesso: 62,2% medio e 5.526 passaggi riusciti nella metà campo avversaria, indice di controllo territoriale.

domina il possesso: 62,2% medio e 5.526 passaggi riusciti nella metà campo avversaria, indice di controllo territoriale. Pressione alta arancioneroverde: PPDA 7,8, dato da squadra che aggredisce subito e recupera in zona offensiva.

Mani fredde sotto porta: Venezia tira con il 46,23% nello specchio e converte al 15,75%.

tira con il 46,23% nello specchio e converte al 15,75%. Cesena verticale: 43,05% di tiri nello specchio e 12 legni colpiti, segnale di pericolosità costante.

verticale: 43,05% di tiri nello specchio e 12 legni colpiti, segnale di pericolosità costante. Rigori pesanti: Venezia 10 calci di rigore (8 a segno); Cesena 5 complessivi (4 realizzati, molti firmati da Shpendi ).

10 calci di rigore (8 a segno); 5 complessivi (4 realizzati, molti firmati da ). Disciplina: 52 gialli per il Cesena contro 46 del Venezia ; occhio alla gestione dei cartellini nei duelli a centrocampo.

contro 46 del ; occhio alla gestione dei cartellini nei duelli a centrocampo. Portieri in vetrina: Stankovic a quota 9 clean sheet; Jonathan Klinsmann a 4, spesso decisivo tra i pali bianconeri.

a quota 9 clean sheet; a 4, spesso decisivo tra i pali bianconeri. Forma recente: 12 punti in 5 per il Venezia, 6 per il Cesena: inerzia ospite, ma il Manuzzi può fare la differenza.

Le statistiche stagionali di Cesena e Venezia

Confronto chiaro: Venezia più produttivo (46 gol fatti, 22 subiti) e padrone del pallone; Cesena più diretto, con 32 reti e una media di 1,25 gol concessi a partita. Le due fasi raccontano identità diverse: costruzione paziente e pressione alta per i lagunari, transizioni e attacchi rapidi per i bianconeri.

Tra i singoli spiccano i bomber: Andrea Adorante (11) guida il Venezia, mentre Cristian Shpendi (8) è il riferimento del Cesena. Assist pesanti per John Yeboah (6) e Tommaso Berti (5). Sul fronte disciplina, più ammoniti Massimiliano Mangraviti (7, Cesena) e Michael Svoboda (6, Venezia); a referto rossi per Simone Bastoni (2) e, tra i lagunari, per John Yeboah, Joël Schingtienne e Alfred Duncan (1). Tra i pali, 9 clean sheet di Filip Stankovic contro i 4 di Jonathan Klinsmann.

Cesena Venezia Partite giocate 24 24 Vittorie 11 15 Pareggi 4 5 Sconfitte 9 4 Gol fatti 32 46 Gol subiti 30 22 Media gol subiti/partita 1,25 0,92 Possesso palla (%) 49,8 62,2 Tiri nello specchio 96 135 Percentuale tiri in porta 43,05 46,23 Cartellini gialli 52 46 Cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Shpendi 8 Adorante 11 Top assist Berti 5 Yeboah 6 Più ammonito Mangraviti 7 Svoboda 6 Clean sheet portiere Klinsmann 4 Stankovic 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Cesena-Venezia e a che ora? Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Cesena-Venezia? All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi, a Cesena. Chi è l’arbitro di Cesena-Venezia? Il direttore di gara designato è il signor Galipò, con Biffi e Pistarelli assistenti, Maccorin IV, Marini al VAR e Santoro all’AVAR.