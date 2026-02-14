Cesena-Venezia 14 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a giornata di Serie B

Cesena–Venezia accende la 25a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19:30. È una sfida d’alta quota tra una capolista in fuga e una squadra in piena corsa playoff: Venezia 1ª con 50 punti in 24 partite (15 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 46 gol fatti, 22 subiti), Cesena 8ª a quota 37 (11 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte; 32 gol segnati, 30 incassati). Il calendario propone un test probante per i lagunari, mentre i bianconeri cercano il colpo grosso davanti al proprio pubblico.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cesena-Venezia
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cesena e Venezia
Venezia arriva con slancio da capolista, brillante in fase offensiva anche fuori casa. Cesena alterna prove convincenti a inciampi, ma al Manuzzi resta avversario ostico. Nelle ultime cinque, i romagnoli hanno raccolto 6 punti, i lagunari 12: inerzia dalla parte degli arancioneroverdi, ma l’equilibrio può spezzarsi su dettagli.
|Cesena
|ok
|ko
|ko
|ok
|ko
|Venezia
|ok
|ok
|ok
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato: Cesena 6 punti, Venezia 12. Dettaglio risultati:
- Cesena
Reggiana-Cesena 1-2; Cesena-Bari 1-2; Avellino-Cesena 3-1; Cesena-Pescara 2-0; Virtus Entella-Cesena 3-1.
- Venezia
Venezia-Catanzaro 3-1; Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2.
L’arbitro di Cesena-Venezia
La gara sarà diretta dal signor Galipò. Squadra arbitrale: assistenti Biffi e Pistarelli, quarto ufficiale Maccorin, Marini al VAR e Santoro all’AVAR. Le statistiche dettagliate dell’arbitro per la stagione in corso non sono al momento disponibili e verranno aggiornate non appena fornite dagli organi competenti.
- Arbitro: GALIPÒ
- Assistenti: BIFFI – PISTARELLI
- IV: MACCORIN
- VAR: MARINI
- AVAR: SANTORO
Informazioni interessanti
Una capolista dal passo sicuro contro una realtà in crescita: Venezia abbina qualità e intensità (possesso medio 62,2%, precisione passaggi oltre l’86%, PPDA 7,8), ha confezionato 46 reti con un’ottima conversione (15,75%) e 9 clean sheet con Filip Stankovic. Il Cesena risponde con organizzazione e capacità di colpire in velocità: 32 gol totali, pericolosità sulle transizioni e un cecchino come Cristian Shpendi (8 gol, 4 su rigore complessivi di squadra). In casa i bianconeri hanno ritmo e orgoglio (5V, 3N, 3P), ma di fronte c’è una capolista che sa far male anche lontano dal Penzo (20 punti in trasferta). Occhio alle palle inattive e alla gestione degli episodi: i lagunari hanno già trasformato 8 rigori su 10 tentativi, i romagnoli 4 su 5. La disciplina può pesare: Cesena più “spigoloso” (52 gialli, 2 rossi) rispetto a un Venezia fin qui controllato ma non immune a rossi diretti. I dettagli — un’uscita bassa del portiere, un taglio sul secondo palo, un contropiede — potrebbero indirizzare una sfida che promette ritmo e qualità.
- Venezia domina il possesso: 62,2% medio e 5.526 passaggi riusciti nella metà campo avversaria, indice di controllo territoriale.
- Pressione alta arancioneroverde: PPDA 7,8, dato da squadra che aggredisce subito e recupera in zona offensiva.
- Mani fredde sotto porta: Venezia tira con il 46,23% nello specchio e converte al 15,75%.
- Cesena verticale: 43,05% di tiri nello specchio e 12 legni colpiti, segnale di pericolosità costante.
- Rigori pesanti: Venezia 10 calci di rigore (8 a segno); Cesena 5 complessivi (4 realizzati, molti firmati da Shpendi).
- Disciplina: 52 gialli per il Cesena contro 46 del Venezia; occhio alla gestione dei cartellini nei duelli a centrocampo.
- Portieri in vetrina: Stankovic a quota 9 clean sheet; Jonathan Klinsmann a 4, spesso decisivo tra i pali bianconeri.
- Forma recente: 12 punti in 5 per il Venezia, 6 per il Cesena: inerzia ospite, ma il Manuzzi può fare la differenza.
Le statistiche stagionali di Cesena e Venezia
Confronto chiaro: Venezia più produttivo (46 gol fatti, 22 subiti) e padrone del pallone; Cesena più diretto, con 32 reti e una media di 1,25 gol concessi a partita. Le due fasi raccontano identità diverse: costruzione paziente e pressione alta per i lagunari, transizioni e attacchi rapidi per i bianconeri.
Tra i singoli spiccano i bomber: Andrea Adorante (11) guida il Venezia, mentre Cristian Shpendi (8) è il riferimento del Cesena. Assist pesanti per John Yeboah (6) e Tommaso Berti (5). Sul fronte disciplina, più ammoniti Massimiliano Mangraviti (7, Cesena) e Michael Svoboda (6, Venezia); a referto rossi per Simone Bastoni (2) e, tra i lagunari, per John Yeboah, Joël Schingtienne e Alfred Duncan (1). Tra i pali, 9 clean sheet di Filip Stankovic contro i 4 di Jonathan Klinsmann.
|Cesena
|Venezia
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|11
|15
|Pareggi
|4
|5
|Sconfitte
|9
|4
|Gol fatti
|32
|46
|Gol subiti
|30
|22
|Media gol subiti/partita
|1,25
|0,92
|Possesso palla (%)
|49,8
|62,2
|Tiri nello specchio
|96
|135
|Percentuale tiri in porta
|43,05
|46,23
|Cartellini gialli
|52
|46
|Cartellini rossi
|2
|3
|Capocannoniere
|Shpendi 8
|Adorante 11
|Top assist
|Berti 5
|Yeboah 6
|Più ammonito
|Mangraviti 7
|Svoboda 6
|Clean sheet portiere
|Klinsmann 4
|Stankovic 9
FAQ
- Quando si gioca Cesena-Venezia e a che ora?
-
Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Cesena-Venezia?
-
All’Orogel Stadium - Dino Manuzzi, a Cesena.
- Chi è l’arbitro di Cesena-Venezia?
-
Il direttore di gara designato è il signor Galipò, con Biffi e Pistarelli assistenti, Maccorin IV, Marini al VAR e Santoro all’AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.