Cessione Chiesa, la richiesta di Rocco Commisso

Rocco Commisso apre per la prima volta all'addio di Federico Chiesa ma vuole farsi pagare caro. "Ho un ottimo rapporto con lui e con il babbo Enrico, ci siamo parlati tanto. Se poi in estate vorrà andare via ne riparleremo, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina", sono le parole pronunciate venerdì dal patron dei viola.

La cessione del figlio d'arte sembra sempre più probabile, ma il club toscano vuole almeno 60 milioni di euro. Ogni discorso con Juventus e Inter è comunque rimandato alla prossima estate: Chiesa ha recuperato dal problema alla caviglia ed è pronto a riscattarsi dopo una prima parte di stagione di più bassi che alti.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 08:57