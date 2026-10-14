Da tempo la famiglia Corsi, attiva con la C.G. Studio nel settore tessile manifatturiero, avvertiva l’esigenza di un partner finanziario forte per garantire la sostenibilità e la crescita del club. Un progetto di sviluppo che passa inevitabilmente attraverso le infrastrutture: il potenziamento dei centri sportivi di Petroio e Monteboro (già di proprietà) e la profonda ristrutturazione dello stadio comunale (attualmente in concessione).

In estate era stata ratificata un’intesa in esclusiva per condurre la trattativa, giunta a scadenza mercoledì 7 ottobre . Nonostante la fumata bianca non sia arrivata nei tempi previsti, il dialogo tra le parti resta aperto. Dietro il rallentamento del passaggio di consegne ci sono motivi ben precisi, mentre sullo sfondo iniziano già a muoversi altri potenziali investitori.

Un americano a Roma? No, un americano a Empoli. O meglio, una futura proprietà statunitense pronta a subentrare alla famiglia Corsi, da oltre tre decenni alla guida esclusiva del club azzurro. Già lo scorso luglio era circolata con insistenza l’indiscrezione secondo cui Fabrizio e Rebecca Corsi avrebbero avviato le trattative per cedere la maggioranza della società a un fondo americano, mantenendo sullo sfondo eventuali ruoli operativi o di rappresentanza.

L’apporto di nuovi capitali rappresenterebbe una svolta per una realtà di provincia virtuosa ma sempre più complessa da sostenere ai massimi livelli. A confermare le difficoltà di gestione è stata anche la recente cessione all’Atalanta dei giovani talenti dell’Under 17 Oliviero e Perillo per 4 milioni di euro, operazione necessaria per la chiusura del bilancio al 30 giugno. Proprio la valutazione economica del settore giovanile e la stima del suo patrimonio tecnico hanno rappresentato uno dei principali nodi di divergenza che hanno rallentato la trattativa al termine del periodo di esclusiva.

Chi vuole comprare l’Empoli? Le cordate statunitensi e le alternative



I novanta giorni di trattativa riservata sono serviti ai consulenti per analizzare a fondo i conti, gli asset e le prospettive future dell’Empoli. Sul tavolo delle trattative sono rimasti tre punti nodali: la quota azionaria da cedere, la valutazione complessiva del club e la definizione del ruolo che la famiglia Corsi andrebbe a ricoprire nel nuovo assetto societario.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, a partire da Il Tirreno, i soggetti americani coinvolti sarebbero due: Bpgc, fondo di private equity indipendente di New York che gestisce un patrimonio di oltre 700 milioni di dollari distribuiti su 180 aziende nel mondo, ed MC Square, società di investment banking e private equity con sede a Greenwich, in Connecticut. I due fondi lavorano da tempo a un investimento nel calcio italiano. Mentre dialogavano con i Corsi, avevano un secondo tavolo aperto con Danilo Iervolino sul futuro della Salernitana, club anch’esso in vendita ma con un appeal inferiore. Il bacino d’utenza granata è più ampio, ma l’Empoli offre altro: un settore giovanile all’avanguardia, un centro sportivo come Monteboro, per il cui ampliamento c’è già il via libera del Comune, i campi di Petroio e uno stadio, il Castellani, che diventerà di proprietà.

Nel frattempo, come riportato da La Nazione, la fine del vincolo di riservatezza sta facendo emergere nuove manifestazioni d’interesse: un secondo gruppo finanziario proveniente da Boston e una cordata italiana, rimasti in attesa durante i mesi dell’esclusiva, sarebbero pronti a farsi avanti.

Cosa succede adesso: scenari e il nodo del nuovo Castellani

Con la decadenza dell’esclusiva, la società azzurra torna libera di ascoltare nuove proposte e di valutare diversi interlocutori, riservandosi la possibilità di concedere una nuova prelazione al soggetto ritenuto più solido. Per la famiglia Corsi la ricerca di un socio rimane una priorità, restando da individuare l’assetto societario più idoneo: l’ingresso di un partner di minoranza, la cessione del pacchetto di maggioranza o un disimpegno più ampio.

La partita societaria resta apertissima. Un elemento decisivo nell’attrarre potenziali investitori è rappresentato dal progetto di restyling dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena. Il piano di fattibilità tecnico-economica è già pronto e garantirebbe la gestione diretta dell’impianto alla proprietà: un asset strategico di primaria importanza destinato a pesare in maniera determinante sull’esito finale della trattativa.