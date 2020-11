Cessione Eriksen, l'Inter fissa tutte le condizioni

In casa Inter non si parla d’altro. Il futuro di Christian Eriksen è il tema caldo del momento. Tante le voci che lo vorrebbero con le valigie pronte. Durante il mercato di gennaio, il danese dovrebbe cambiare squadra.

Tuttavia, l’Inter, di fatto, non ha mai parlato, apertamente, di una cessione dell’ex Tottenham. Comunque sia, la società nerazzurra non avrebbe nessuna intenzione di “regalare” il fantasista. Aprirà alla cessione solo a determinate condizioni.

In primis, nessuna possibilità di prestito. Chi vorrà il centrocampista danese dovrà mettere sul piatto una proposta interessante, non inferiore ai 25/30 milioni di euro. L’Inter non vuole perdere l’investimento iniziale (circa 27 milioni di euro).

Al momento, ci sarebbero davvero tante squadre interessate a Christian Eriksen. In particolare, attenzione al PSG, che potrebbe farsi avanti in maniera importante. I francesi stanno lavorando per un mercato davvero super.

L’Inter potrebbe anche prendere in considerazione anche l’ipotesi di uno scambio. Si è parlato di un passaggio del danese all’Arsenal in campo del centrocampista svizzero Granit Xhaka. Per ora sarebbe solo un’indiscrezione di mercato.

Antonio Conte vorrebbe un regalo per gennaio, ovvero poter tornare ad allenare N’Golo Kanté. Difficile che il Chelsea possa aprire ad uno scambio, anche se Christian Eriksen ha già dimostrato di poter fare la differenza in Premier League.

A gennaio l’Inter aspetterà e valuterà tutte le offerte che arriveranno. Non solo per Christian Eriksen. Da valutare anche le posizioni di Radja Nainggolan e Matias Vecino, altri due giocatori che l’Inter non svenderà.

