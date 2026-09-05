La federcalcio spagnola ha voluto mostrare il suo sostegno alla città scossa dal dramma umanitario per la vicenda migranti dopo gli appelli del club di Liga2

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La Nazionale campione del mondo appoggia la battaglia di Ceuta. Non è rimasta insensibile agli appelli del club di Liga2 la federazione iberica e si è recata a Ceuta per mostrare il proprio sostegno alla città. Il presidente Louzan, insieme al commissario tecnico della nazionale, Luis de la Fuente, al segretario generale, Álvaro de Miguel e al direttore sportivo Aitor Karanka, hanno visitato la città autonoma per condividere i successi del calcio spagnolo con gli abitanti di Ceuta e, soprattutto, per inviare loro un messaggio di incoraggiamento e sostegno in questo momento difficile: “La Spagna è Ceuta e Ceuta è la Spagna”.

La coppa del mondo in dono a Ceuta

Le condizioni meteorologiche hanno ritardato l’inizio dell’evento, ma non hanno sminuito l’intensità del messaggio che Louzán e De la Fuente volevano trasmettere al Palazzo dell’Assemblea, dove sono stati ricevuti da Juan Jesús Vivas, presidente della Città Autonoma , al quale hanno donato una riproduzione della Coppa del Mondo vinta quest’estate dopo averlo abbracciato calorosamente. “Ceuta, involontariamente, è diventata l’epicentro delle notizie spagnole ed europee, ma la visita della RFEF ci tocca profondamente. Non esagero quando dico che il calcio è un fenomeno di enorme importanza perché scatena passioni, stimola e infiamma gli animi. Il calcio unisce, e poche cose hanno la capacità di unire tutti gli spagnoli come la nazionale. Quando la nazionale vince, vinciamo tutti. Il 19 luglio mi sono sentito molto legato alla gente di Ceuta e a tutti gli spagnoli, e questa felicità è motivo di gratitudine”, ha affermato Vivas.

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L’omaggio al ct

Il presidente, visibilmente commosso, ha voluto rivolgersi direttamente alla delegazione della RFEF: “Rafael Louzán è qui oggi perché dobbiamo stare al fianco di chi soffre e di chi sta attraversando momenti difficili. La sua visita è fonte di incoraggiamento per una città che sta soffrendo molto. Pochi giorni dopo aver vinto la Coppa del Mondo, abbiamo subito il colpo più duro nella storia di questa città e oggi siete voi ad aiutarci a mandare il messaggio che Ceuta non è in vendita e che Ceuta sarà difesa. E tu, Luis De la Fuente, sei la prova che si può arrivare in cima senza montarsi la testa. Hai passato momenti più difficili di chiunque altro, ma ci hai portato al vertice. Sei grande perché sei umile e perché, per te, le persone contano moltissimo”, ha concluso il leader di Ceuta.

Le parole di De La Fuente

Da parte sua, Rafael Louzán si è rivolto alla popolazione di Ceuta: “Questa coppa del Mondo inizia il suo tour in Spagna, e il posto migliore per iniziare questo tour è Ceuta. Dalla patria del calcio spagnolo, vogliamo continuare a portare gioia . Siamo un grande Paese, campioni del mondo sia nel calcio maschile che in quello femminile, e questo grazie al lavoro di federazioni regionali come quella di Ceuta”.

Infine, Luis de la Fuente ha chiuso l’evento dicendo di essere ” grato e commosso per quanto ho vissuto a Ceuta “. Il commissario tecnico della nazionale ha affermato che “tutti gli abitanti di Ceuta sono diventati un esempio per il resto della Spagna per la forza d’animo e la responsabilità con cui state affrontando questa situazione. Non siete soli, avete i vostri compatrioti al vostro fianco e non vi abbandoneremo”. Insieme al presidente della Federazione calcistica di Ceuta, Antonio García Gaona, i membri della RFEF (Federazione calcistica reale spagnola) hanno incontrato circa cento rappresentanti di calciatori, arbitri, allenatori e dirigenti di Ceuta.