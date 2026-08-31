Ceuta, il film si ripete: prima la protesta in campo e poi la sconfitta. Sono ultimi a zero punti

I giocatori del club di Liga2 anche ieri al fischio d'inizio hanno manifestato a modo loro per sensibilizzare tutti sulla crisi umanitaria per l'emergenza migranti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tanti proclami ma zero punti. Non cambia la musica per il Ceuta, club di Liga2 che si sta facendo notare per i suoi continui appelli per provare a sensibilizzare tutti sulla crisi umanitaria per l’emergenza migranti. La squadra anche a Maiorca ha ripetuto la sua pausa di 20 secondi dopo il calcio d’inizio come segno di protesta contro la crisi nella città autonoma. Lo stadio ha risposto con un applauso. Anche se è impossibile separare l’aspetto sportivo dalla tragedia dei migranti che si sta consumando a Ceuta, che comprensibilmente sta influenzando il morale e la stabilità della squadra sotto la guida di José Juan Romero, lo spettacolo deve continuare e in campo è arrivata un’altra pesante sconftta (3-0).

La protesta dei giocatori

Allo stadio Son Moix, in concomitanza con l’inizio della partita contro il Maiorca, solita scena al fischio d’inizio. L’episodio è stato riportato dall’arbitro Abraham Domínguez Cervantes nel suo referto di gara, che recitava quanto segue: ” Una volta iniziata la partita e dopo il calcio d’inizio, i giocatori del Ceuta si sono posizionati al centro del campo, mantenendo il possesso palla senza però iniziare alcuna azione. Allo stesso modo, i giocatori del Maiorca non hanno cercato di contendersi il pallone. Sono rimasti nella stessa posizione per circa 25 secondi. Trascorso questo tempo, la partita è proseguita normalmente “. Come già accaduto nei giorni precedenti, non essendo rilevante per lo svolgimento della partita non avrà conseguenze disciplinari.

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Partita a senso unico

Ma proprio come le altre volte è arrivata una batosta. Il Ceuta, come accaduto la scorsa stagione quando fu promosso nella massima serie dopo 45 anni, ha perso le prime tre partite di campionato. Mentre l’anno scorso perse contro Valladolid, Sporting e Racing Santander, questa volta i ko sono arrivati con Andorra, Las Palmas e Maiorca.

L’infortunio di Anuar, avvenuto pochi istanti dopo il fischio d’inizio, ha preannunciato un pomeriggio difficile per gli ospiti, e così è stato. Il Maiorca ha dominato il primo tempo, portandosi in vantaggio su calcio piazzato con una punizione battuta da Àlex Sala. Nella ripresa è arrivata prima la rete di Adri Fuentes e poi nel finale il gol di Adam Buksa per il 3-0 definitivo. L’allenatore del Ceuta Romero, dopo i proclami della vigilia, rimane calmo e dice: “Ho sensazioni molto migliori rispetto alla scorsa stagione e non voglio cercare scuse“.