Ceuta, il portiere confessa di cosa ha paura per strada e come ora abbia perso anche il posto in squadra

Guille Vallejo racconta le difficoltà nel dover vivere in una città in preda al panico per l'emergenza umanitaria dovuta alla vicenda migranti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quaranta giorni d’inferno che hanno cambiato la vita di una città e dei loro abitanti: dal 30 luglio, data di arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco, Ceuta sta vivendo un incubo senza fine che sta avendo ripercussioni anche su tutto lo sport della cittadina spagnola. I primi a lanciare l’allarme sono stati quelli del club di Liga Hypermotion, tramite soprattutto gli appelli del suo allenatore che ha provato e continua a provare a sensibilizzare tutti sull’emergenza umanitaria che stanno vivendo ma ora stanno uscendo un po’ tutti allo scoperto, confessando i disagi terribili che sono costretti a vivere. Anche il portiere del Ceuta, Guille Vallejo, ha riconosciuto che la situazione che la città sta vivendo sta avendo un impatto sulla squadra perché “non fa bene” alle prestazioni dover “uscire in strada guardandosi indietro o senza tranquillità”.

La confessione del portiere

Il portiere di Burgos, arrivato all’AD Ceuta nell’estate del 2024 dall’Eldense, ha dichiarato – come si legge su As e Marca – a proposito della crisi che sta attraversando la città che “psicologicamente è dura perché abbiamo una famiglia e uscire di casa guardandosi indietro o senza la tranquillità di poter dare il massimo sul lavoro non è mai una bella cosa”. Vallejo ha dichiarato che i giocatori del Ceuta sono consapevoli della realtà vissuta da tutti gli abitanti della città perché, oltre ad essere calciatori, sono anche residenti di Ceuta. “Sto vivendo la stessa esperienza di tutti qui “, ha detto prima di ringraziare tutti per il sostegno alla città, ritenendo inoltre “importante” che lo staff del club di Ceuta, ” in quanto personaggi pubblici”, “dia voce a ciò che sta accadendo”.

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Guille Vallejo ha sottolineato che la città, “con le manifestazioni e tutto ciò che sta facendo”, e anche i giocatori “del mondo del calcio”, “stanno dando voce alla situazione reale che si sta vivendo qui”.

Le 4 sconfitte di fila

Sul fronte sportivo, il portiere ha minimizzato il pessimo inizio di stagione della squadra, che ha portato a quattro sconfitte nelle prime quattro partite ( Andorra, Las Palmas, Real Mallorca e Celta Fortuna ), e ha ricordato che il Ceuta aveva già attraversato un periodo difficile all’inizio della scorsa stagione prima di riuscire a conquistare la promozione in campionato: “Abbiamo avuto dei momenti molto positivi che però non si sono concretizzati , è necessario analizzare l’accaduto e guardare avanti per iniziare a vincere”.

Anche per la tranquillità personale perduta, Vallejo ha perso il posto da titolare dopo aver giocato dall’inizio le prime tre partite di campionato. Nell’ultima partita è andato in panchina, a favore di Pedro , e ha naturalmente accettato la decisione dell’allenatore, José Juan Romero , riconoscendo che le sue prestazioni non erano state tra le migliori: “L’allenatore presta molta attenzione anche alle prestazioni e cerca di trovare ciò che è meglio per la squadra. Forse queste non sono state le mie tre migliori partite a Ceuta”.