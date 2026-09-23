Ceuta, l'allarme continua: un immigrato marocchino si nasconde nel bus della squadra per entrare in Spagna, Valladolid incredulo

La scoperta nel viaggio di ritorno, un minore di 16 anni si era infilato tra il bagagliaio e il passaruota, intanto la squadra del Ceuta continua a perdere pezzi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il dramma dell’immigrazione con l’invasione di Ceuta ha molte sfaccettature e ricadute anche nel mondo del calcio. Nella trasferta di domenica a Ceuta il Real Valladolid ha perso due punti all’ultimo minuto a Murube ma soprattutto nel già tortuoso viaggio di ritorno, tutto via terra per evitare pericoli, ha vissuto un brutto spavento quando ha scoperto un clandestino su uno dei suoi autobus.

Il lungo viaggio del Real Valladolid

La storia inizia dopo la partita. La squadra del Valladolid si è diretta al porto per prendere il traghetto per Algeciras. A un certo punto, un giovane marocchino, di circa 16 o 17 anni, si è infilato nello spazio tra una ruota e il sottoscocca dell’autobus e ha attraversato lo Stretto di Gibilterra all’interno del veicolo , come riportato da Marca e confermato da AS. Arrivati ​​ad Algeciras, la squadra si è divisa: un autobus li ha portati a Ceuta, mentre l’altro li aspettava ad Algeciras. Entrambi gli autobus hanno iniziato il viaggio di ritorno a Valladolid, ma il tragitto è stato interrotto dopo aver percorso 100 chilometri.

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La dichiarazione della Guardia Civil

Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil: “Intorno alle 00:25 di questa mattina, presso l’area di servizio Cuadrejón sull’autostrada AP-4, al chilometro 69 a Jerez de la Frontera (Cadice), l’autista del pullman della squadra di calcio Real Valladolid CF, di ritorno da Ceuta, ha trovato un immigrato marocchino di circa 16 anni nel bagagliaio del veicolo. Il minore è stato portato in ospedale per accertamenti e assistenza medica. In un momento imprecisato durante la permanenza della squadra nella città autonoma, il minore era riuscito a intrufolarsi sul pullman e non era stato individuato durante i normali controlli di sicurezza per l’imbarco sul volo per la terraferma.”

Fonti del club insistono sul fatto che il minore non si trovasse nel bagagliaio , ma sopra il passaruota, e che si siano fermati perché avevano sentito dei rumori. Sentendo delle grida di aiuto, i membri del club hanno deciso di fermare l’autobus e hanno prestato soccorso al giovane, che ha chiesto di essere portato al centro di detenzione minorile di Algeciras. Hanno quindi chiamato la Guardia Civil e un’ambulanza, e sono rimasti con il minore marocchino per quasi un’ora finché gli agenti non hanno dato loro istruzioni di proseguire il lungo viaggio… Il Real Valladolid era arrivato in città dopo le 8:00 del mattino. Il vicepresidente del Real Valladolid, Jorge Santigao, ha spiegato a The Athletic: “Eravamo piuttosto scioccati perché non avevamo mai vissuto nulla del genere. Dopo ci eravamo poi anche resi conto che c’è chi è pronto a mettere a rischio la propria vita per raggiungere un altro Paese”.

Il Ceuta perde altri giocatori

Sotto l’aspetto strettamente sportivo, invece, il gol di Carlos Hernández , segnato dopo il 100′, in pieno recupero, ha finalmente sbloccato il conto del Ceuta dopo cinque sconfitte consecutive ma non cancella i problemi, né in campo né fuori. Sabato prossimo, il Ceuta affronterà la Real Sociedad B in un’altra partita appesantita da una lista crescente di assenze, che costringerà ancora una volta l’allenatore di Gerena a trovare soluzioni creative. Ad aggravare la situazione del Ceuta, già da settimane segnata da numerose assenze, si aggiunge quella di Umar Sadik , che salterà la partita contro il Sanse dopo essere stato espulso per doppia ammonizione nel finale di gara contro il Valladolid.

Anche Edgar Sevikyan non sarà disponibile . Nel suo caso, non si tratta di un problema fisico; l’attaccante è attualmente impegnato con la nazionale armena. La sua convocazione in nazionale va dal 21 settembre al 6 ottobre e salterà le prossime due partite del Ceuta: contro la Real Sociedad B allo stadio Murube e poi contro il Castellón a Castalia. L’armeno aveva iniziato a essere un titolare fisso nei piani di José Juan Romero sin dal suo debutto a Burgos.

L’infermeria continua a essere piuttosto affollata. Anuar, Marino Illescas, Kialy Koné, Lapeña, Kenneth Mamah, Petxaromán e Cédric componevano la lunga lista di infortunati prima dell’ultima giornata. A loro si aggiungeva Redru, impossibilitato a giocare contro il Valladolid a causa di un fastidio accumulato dopo aver giocato titolare a Burgos la settimana precedente.