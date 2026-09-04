Ceuta lotta contro tutto e tutti, in 15 hanno rifiutato il trasferimento per paura vista l'emergenza umanitaria

Il presidente del club di Liga2 ha dovuto fare i salti mortali sul mercato ma assicura che la città si sta riprendendo e che il peggio è passato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Ceuta, club spagnolo di Liga2 che sta cercando di coniugare risultati sportivi (finora deludenti) e messaggi di sensibilizzazione generale per il dramma umanitario dovuto alla situazione migranti, ha avuto bisogno di un frenetico ultimo giorno di mercato per completare una rosa che la crisi economica della città ha costretto a costruire contro ogni previsione. Joaquín González, Edgar Sevikyan, Umaru Konaré e Toni Abad sono arrivati ​​all’ultimo minuto dopo settimane di trattative particolarmente difficili. Il direttore sportivo Edu Villegas aveva già riconosciuto le difficoltà che il club stava incontrando nel convincere alcuni giocatori. Il presidente Luhay Hamido ha ora quantificato il problema durante la trasmissione radiofonica “El Larguero”.

A Ceuta tutti hanno paura

Hamido, ha spiegato le difficoltà incontrate dalla sua squadra nel completare la rosa a causa della crisi provocata dal massiccio afflusso di immigrati. Ha ammesso che “fino a 15 giocatori hanno rifiutato” la squadra, pur avendo quasi finalizzato gli accordi con il club, a causa della situazione nella città autonoma. “Le donne hanno paura, i bambini hanno paura… Lo si capisce dalle informazioni che si ricevono. Se non lo si vive in prima persona, sembra uno stato d’assedio“, ha dichiarato in un’intervista a Cadena Ser.

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Il club ha cercato di contrastare questa percezione aprendo le porte ai giocatori con cui stava trattando. “Li abbiamo invitati a venire a vedere la città senza alcun impegno. A vedere le strutture, come lavoriamo…”. Nonostante tutti gli accordi falliti, Hamido si è detto soddisfatto della performance del Ceuta sul mercato: “Alla fine abbiamo fatto degli acquisti e penso che saremo competitivi con questa squadra. Non siamo tipi da farci prendere dal nervosismo o da concentrarci solo sui risultati. Cerchiamo di proteggere i nostri giocatori e di metterli in una bolla.”

Il presidente invita all’ottimismo

Hamido ha voluto anche trasmettere un senso di calma in città dopo alcune settimane molto difficili. “Tutta la Spagna ha festeggiato il Giorno di Ceuta. Il sostegno di tutte le città è stato spettacolare. La situazione li ha colpiti, ma si allenano normalmente. La città è sicura e la polizia sta facendo un ottimo lavoro”. Anche lo spogliatoio non è rimasto del tutto indenne da tutto ciò che è successo. “I giocatori e l’allenatore sono persone, hanno famiglie e figli. Vedere una città diversa da quella che conoscono li colpisce“, ha ammesso l’allenatore.

Luhay Hamido ha riconosciuto che in un solo mese “la situazione in città è cambiata” perché “sta andando bene in termini di turismo, economia e sport. Ceuta è più di un club: qui convivono quattro culture e ci accogliamo tutti a braccia aperte . È diventato un tempio e la squadra è diventata un potente denominatore comune”.

Il suo messaggio finale è stato di speranza dopo un mese che ha anche sconvolto i piani sportivi del club: “Crediamo che il peggio sia passato. Non vogliamo che questo accada di nuovo e vogliamo delle risposte”.