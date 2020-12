Challenge Cup, Powervolley Milano gioca ottavi e quarti

Inizia oggi a Milano, all’Allianz Cloud, la bolla della CEV Challenge Cup di Volley.

Unica italiana presente l’Allianz Powervolley pronta per sfidare, oggi 8 dicembre, in gara secca gli sloveni del Calcit Volley Kamink (alle ore 19), mentre alle ore 16 la bolla sarà aperta dalla gara tra Dinamo Bucuresti e Mark Union Ivkoni Dupnitsa: chi vince si conquista un pass per il quarto di finale (mercoledì 9 dicembre, h 18).

“Dicembre – spiega l’allenatore Roberto Piazza – è un mese impegnativo e ricco di partite; ben vengano queste partite di Challenge Cup che ci possono dare l’opportunità di capire chi siamo”.

OMNISPORT | 08-12-2020 11:14