Tutti gli orari e le serate occupate dalla Champions e dall'Europa League in chiaro per i prossimi tre giorni di calcio internazionale

Martedì di Champions League con le italiane già in campo, Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool ad aprire la sesta giornata della fase campionato e la nuova tre giorni di calcio internazionale decisiva anche per Juventus, Napoli, Roma e Bologna. L’auspicio, soprattutto per i bianconeri e la Dea è di risollevare le sorti della classifica il cui verdetto non depone a favore delle squadre di Serie A. Per gli abbonati sarà possibile seguire in diretta live i match in calendario su Sky Sport e in streaming su Now e l’app a disposizione, SkyGo. Ma quale sarà il match o le partite che sarà possibile vedere in chiaro su TV8 e Cielo?

Bayern Monaco-Sporting Lisbona in chiaro

La risposta è la seguente: sarà possibile vedere Bayern Monaco-Sporting Lisbona in differita su Cielo stasera, martedì 9 dicembre a partire dalle ore 21.30. I padroni di casa, terzi in classifica con 12 punti e una differenza reti di +9 (fattore sempre più rilevante, nel nuovo format Champions), sono reduci dalla sconfitta per 3-1 in casa della capolista Arsenal, mentre i lusitani, con 10 punti e una differenza reti di +6, occupano l’ottavo posto in classifica, ultimo utile per accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Partita: Bayern Monaco-Sporting Lisbona

Data: 9 dicembre 2025

Orario: 21:30 (differita)

Canale: TV8

Real Madrid-Man City su TV8

Mercoledì, invece, riflettori accesi sulla supersfida Real Madrid-Manchester City, in diretta su TV8 10 dicembre, con orario del calcio d’inizio fissato come di consueto per le 21.00.

Uno scontro tra titani tra la squadra spagnola, con il suo stile e Xabi Alonso in forte discussione, e quella guidata dal guru del calcio catalano, Pep Guardiola, il quale è stato capace di portare ai vertici internazionale l’altro club di Manchester.

Partita: Real Madrid-Manchester City

Data: 10 dicembre 2025

Orario: 21:00

Canale: TV8

Crisi Xabi Alonso

Le due squadre in questione occupano con 12 e 10 punti, rispettivamente, il 5° e il 9° posto in classifica. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

In studio Fabio Quagliarella, Marco Borriello, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis. A seguire interviste, commenti e approfondimenti, in simulcast anche su Cielo. In scaletta, gli highlights di Benfica-Napoli, Juventus-Pafos, Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool.

A mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Presente anche Ubaldo Pantani, alle prese per la prima volta con la parodia di Luciano Spalletti.

LA GUIDA COMPLETA

Basilea-Aston Villa giovedì 11 dicembre

Si chiude con Basilea-Aston Villa, in diretta su TV8 giovedì 11 dicembre, alle ore 21.00. I padroni di casa, con 6 punti e 7 gol segnati e altrettanti subiti, occupano al momento il 24° posto, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff, mentre la squadra inglese è terza con 12 punti e una differenza reti di +5.