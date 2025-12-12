Champions 2025/2026, finale horror per la Roma con il Chelsea mentre la Juventus Women spera

Risultato netto per le giallorosse che chiudono con una giornata di anticipo la stagione sul fronte europeo, mentre per le ragazze bianconere c'è ancora un passo da fare

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per la Roma, l’esperienza in Champions League si chiude così con una sconfitta che esclude le giallorosse con una giornata di anticipo allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea, che centra così il suo 23° risultato utile consecutivo nella fase a gironi/campionato della massima competizione europea. Il risultato è eloquente e non ammette alibi, la superiorità è stata tale da non consentire interpretazioni anche se l’amarezza non può essere celata.

La Roma ne prende sei contro il Chelsea

A Londra, la Roma partiva con la consapevolezza di affrontare avversarie dotate, sul piano tecnico-tattico in uno stadio dalla storia evocativa, un pubblico numeroso e appassionato ansioso di celebrare la conferma della qualità dimostrata nella competizione europea. In effetti, la sfida è stata senza storia, aperta al 13’ dalla sfortunata autorete di Bergamaschi e proseguita con i centri di Kaptein, Rytting Kaneryd e, nel secondo tempo, con gli acuti di Nusken, Hamano e Bronze.

Le possibilità delle giallorosse di raggiungere i playoff – già remote alla vigilia del match per tre ko e un pareggio nelle prime quattro gare – si confronta con la realtà del risultato che le esclude alla penultima giornata della fase campionato della Champions al femminile. Peccato che la qualità delle romane non si sia palesata a livello continentale, nonostante la crescita registrata in campionato.

La Juventus punta la qualificazione

Continua invece a sognare la Juventus, che mercoledì 17 dicembre avrà la possibilità di centrare la qualificazione diretta ai quarti di finale, già raggiunti nella stagione 2021/22. Le bianconere, attualmente quarte alle spalle delle corazzate Barcellona, Lione e Chelsea, devono vincere allo Stadium con il Manchester United cercando di mantenere una miglior differenza reti rispetto a Real Madrid e Bayern Monaco (anche loro a quota 10 punti), attese dagli impegni sulla carta più agevoli con Twente e Vålerenga.

Le squadre qualificate ai quarti

Per la Roma che chiude con qualche rammarico l’esperienza europea, rimane in corsa ancora la Juventus Women che deve trovare il risultato per chiudere e rimanere in lizza, nella Champions Women. Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono:

Arsenal,

Barcelona,

Bayern München,

Chelsea,

Juventus,

Manchester United,

OL Lyonnes,

Paris FC,

Real Madrid,

Wolfsburg

Date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio fase a eliminazione diretta: 18 dicembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo): 23 maggio