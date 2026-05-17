Champions, 22 squadre già qualificate: Inter testa di serie, cosa può succedere alle italiane

Dall’Inter campione d’Italia al ritorno del Betis dopo vent’anni, prende forma la prossima Champions League. Restano ancora da assegnare diversi posti, soprattutto in A

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La prossima Champions League inizia già a prendere forma. Sono 22 le squadre che hanno conquistato la qualificazione alla fase a girone unico dell’edizione 2026-27, tra campioni nazionali e club già certi del piazzamento utile nei rispettivi campionati. L’Inter, fresca campione d’Italia, partirà da testa di serie insieme alle altre vincitrici dei principali tornei europei. Restano però ancora diversi verdetti da emettere, soprattutto in Serie A, dove la corsa ai posti europei è ancora completamente aperta. E proprio l’Italia potrebbe regalare uno dei finali più incerti dell’intera stagione continentale.

Inter qualificata, Italia ancora senza certezze

L’Inter è al momento l’unica squadra italiana già sicura di partecipare alla prossima Champions League. Il titolo conquistato in Serie A garantisce ai nerazzurri anche lo status di testa di serie nella fase iniziale del torneo. Dietro la squadra di Cristian Chivu, però, la situazione resta apertissima. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono ancora coinvolte nella corsa ai tre posti disponibili per l’Italia. Le ultime giornate di campionato saranno decisive per definire una delle qualificazioni più combattute degli ultimi anni.

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Le big d’Europa già certe del posto

Tra le squadre già qualificate figurano praticamente tutte le grandi potenze europee. In Spagna hanno già staccato il pass Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal e soprattutto il Betis Siviglia, che torna in Champions dopo vent’anni dall’ultima partecipazione del 2005-06. In Germania ci saranno Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Stoccarda, mentre la Premier League ha già promosso Arsenal, Manchester City, Manchester United e Aston Villa. Presenti anche Paris Saint-Germain, Porto, Psv, Feyenoord, Lens e Galatasaray.

Il ritorno del Betis e le sorprese europee

Tra le storie più interessanti della prossima edizione c’è sicuramente quella del Betis Siviglia. Il club andaluso ritrova la Champions dopo due decenni grazie a una stagione di altissimo livello nella Liga. Anche il Lens torna nel grande calcio europeo dopo la partecipazione del 2023-24, mentre il Feyenoord conferma la crescita del calcio olandese. Curiosa anche la presenza dello Shakhtar Donetsk, qualificato direttamente grazie al ranking UEFA riservato ai campioni nazionali meglio posizionati. Segnali di un torneo che continua ad allargare il proprio equilibrio competitivo.

Preliminari già definiti in gran parte d’Europa

Anche il quadro dei turni preliminari sta prendendo forma. Diverse squadre hanno già conquistato l’accesso ai primi turni, tra cui Tre Fiori, Shamrock Rovers, Dinamo Zagabria, Stella Rossa e Celtic Glasgow. Restano ancora da assegnare alcuni posti nei campionati minori, ma il percorso verso la fase finale è già delineato. Nei playoff entreranno club importanti come Aek Atene e Viking, mentre Sporting Lisbona e Sparta Praga partiranno dal terzo turno preliminare. Un cammino lungo e complicato che porterà alla definizione definitiva delle 36 squadre partecipanti.