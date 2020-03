Champions a porte chiuse, il Psg si ribella

L'ipotesi porte chiuse per alcune partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League prende piede ma non piace affatto ai club che devono disputare le gare in casa. Tra questi anche il Psg, che per voce di Marquinhos esprime tutto il suo malcontento: "Piuttosto che giocare senza tifo preferirei che venisse rinviata la partita".

"Giocare il ritorno senza i nostri tifosi sarebbe un peccato e uno svantaggio visto che loro hanno potuto contare sul sostegno dei loro tifosi all'andata. Anche noi vogliamo giocare con il tifo dei nostri supporter. Non voglio giocare a porte chiuse, preferirei in caso che si rinviasse la partita", sono le parole riportate da Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 12:28