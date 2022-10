10-10-2022 13:24

La Juventus, dopo il ko contro il Milan, è chiamata al riscatto in Champions League in un match da vincere assolutamente contro il Maccabi. I bianconeri, a quota 3 punti nel girone, non possono praticamente più permettersi passi falsi.

Juve, le parole di Allegri in vista della Champions

In vista del match, Allegri è intervenuto in conferenza stampa: “Sarà una battaglia sportiva, con ambiente e tifosi caldi. Serve fare bene, soprattutto da punto vista dell’atteggiamento, serve combattere e lottare su ogni pallone, su ogni centimetro. Una vittoria ci consentirebbe di andare a Lisbona a giocarci una partita importante. Tridente con Di Maria, Vlahovic e Milik? Ora è difficile, anche per le loro caratteristiche. Milik devo gestirlo a livello fisico. Le partite ormai si fanno in 15, tolto il portiere. È importante chi gioca ma anche chi entra”.

Juve, Allegri: “Qualcuno si era illuso”

Questa Juve è la più in difficoltà dell’era Allegri: “Fare paragoni con le squadre che ho allenato in passato non serve a nulla, questa è un’ottima squadra che deve crescere. Dopo tanti anni di vittorie c’è un tempo necessario per ricostruire, noi facciamo tutto il possibile per tornare a vincere il prima possibile ma al momento siamo ancora sull’altalena, dopo due vittorie qualcuno si era illuso“.

Allegri detta la linea: “Credo che ci sia un percorso di crescita, ma non deve essere un alibi. È normale che l’esperienza si faccia giocando, e pagando con certi errori. È un percorso iniziato dopo tanti anni di vittorie. Dall’esterno sembra facile: finiscono i cicli, si cambiano i giocatori e dopo tre mesi vinci. Non è così. E proprio per questo bisogna fare molto di più per raggiungere gli obiettivi”.

Juve, Allegri: “Serve avere cuore”

Tornando sull’ultima sconfitta contro il Milan, Allegri ha concluso volendo precisare una cosa: “Ho parlato di uscirne ‘con le buone o con le cattive’? È un modo di dire, ma ora serve tirar fuor qualcosa in più. L’attenzione in più fa la differenza. Senza stravolgere il mondo, però serve avere cuore e passione diverse“.